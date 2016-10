Vorheriges

Tausende Menschen zogen am Samstag durch die Berliner Innenstadt, um für Frieden und Völkerverständigung zu demonstrieren. Den Protest unter dem Motto »Die Waffen nieder!« unterstützten etwa 180 Friedensgruppen, Gewerkschaften und soziale Bewegungen. Zur Demonstration wurde in etlichen Bundesländern mobilisiert, sie soll den Beginn für weitere Friedensaktionen darstellen. In diversen Beiträgen wurden Abrüstung und ein Stopp deutscher Waffenexporte sowie der Auslandseinsätze der Bundeswehr gefordert. Den meisten Rednern wie auch vielen Demonstranten war das friedliche Zusammenleben mit Russland ein besonderes Anliegen. Zu einer parallel stattfindenden Veranstaltung, die zur US-Botschaft mobilisieren wollte (jW berichtete), waren nur wenige hundert Menschen gekommen.

»Es muss Schluss sein mit diesen Kriegen«, sagte Sahra Wagenknecht auf der von einem breiten Bündnis getragenen Kundgebung mit Blick auf die Beteiligung deutschen Militärs an den Konflikten in Syrien und Afghanistan. Die Kofraktionsvorsitzende von Die Linke im Bundestag sprach am späten Nachmittag auf der Abschlußkundgebung. Sie kritisierte, dass deutsche Politiker sich nur gegen die Kriegsverbrechen jener Staaten wendeten, die nicht Mitglied des Militärbündnisses NATO sind. So würden Bombardierungen Russlands in Syrien verurteilt, durch US-amerikanische Bomben dort vernichtete Krankenhäuser aber verschwiegen. Die Bundesrepublik müsse die Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden. Rüstungsexporte an involvierte Staaten wie die Türkei, Saudi-Arabien und Katar seien einzustellen.

Zum Auftakt der Demonstration hatte Mike Nagler, Mitglied im Koordinierungskreis von ATTAC Deutschland, gesprochen. Er hatte vor einer weiteren Aufrüstung der Bundesrepublik gewarnt. In den kommenden acht Jahren drohe eine Verdopplung des Militär­etats von derzeit etwa 35 Milliarden Euro im Jahr. »Die Summen, die hier eingesetzt werden sollen, fehlen in Schulen und bei den sozialen Ausgaben.« Auch gegen deutsche Rüstungsfirmen müsse vorgegangen werden, diese profitierten von den zusätzlichen Mitteln. Das ATTAC-Mitglied hatte zudem ausgeführt, dass ein dauerhafter Friede im Kapitalismus nicht möglich sei.

Der Demonstrationszug führte am Samstag vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor. Viele der Teilnehmer brachten eigene Schilder mit, auf denen nicht selten neben einem deutschen Slogan eine Übersetzung ins Russische zu lesen war. Besonders auffällig und laut war ein Demonstrationsblock, den rund 500 Jugendliche bildeten. Zu ihm hatten die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ), die Linksjugend Solid und der Studentenverband Die Linke-SDS aufgerufen. Kaum deutlich war die Teilnahme von anderen Linke-Mitgliedern.

Nach jW-Schätzung nahmen zu Beginn mehr als 4.000 Menschen am Protestmarsch teil. Weitere stießen bis zur Abschlußkundgebung hinzu. Die Polizei spricht von 5.200 Menschen, die Veranstalter zählten hingegen 8.000 Personen.