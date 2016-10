Gewinne aus Steuergeldern? Das Land legte Millionensummen bei der wegen sogenannter Cum-Ex-Deals zusammengebrochenen Maple Bank an

Gute Renditen bei Zockerbank: Berlins Finanzverwaltung – hier Senator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) – sieht kein Problem Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Es handelt sich wohl um einen der größten Steuerbetrugsfälle aller Zeiten: Aktiendeals rund um den Dividendenstichtag, bei denen unter Zuhilfenahme sogenannter Leerverkäufer Aktien einmal mit (cum) und einmal ohne (ex) Dividende ihre Besitzer wechselten. Ziel dieser komplexen Cum-Ex-Geschäfte war die mehrfache Erstattung der Kapitalertragsteuer – obwohl diese Steuer bei solchen Deals nur einmal gezahlt worden war. Die Renditen, die mit solchen Manipulationen auf Grund einer scheinbar unklaren Gesetzeslage erzielt werden konnten, stammten allein aus der Staatskasse. Obwohl die Problematik dieser Geschäfte dem Bundesfinanzministerium spätestens ab 2002 bekannt gewesen sein musste, dauerte es zehn Jahre, bis dem Ganzen durch eine gesetzliche Regelung 2012 der Riegel vorgeschoben wurde. Dem deutschen Fiskus soll in den Jahren, in denen Banken im Verbund mit Investoren und Beratern diese »Gesetzeslücke« ausgenutzt hatten, ein Schaden von rund zwölf Milliarden Euro entstanden sein.

Dick im Geschäft war hierbei auch die mittlerweile insolvente Maple Bank. Das Tochterinstitut der kanadischen Maple Financial Group steht nach Medienberichten im Verdacht, die Steuerzahler mit Cum-Ex-Geschäften um 450 Millionen Euro gebracht zu haben. Im Herbst 2015 waren dessen Räumlichkeiten deswegen von der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Die Bank hätte für eine Rückzahlung wohl eine entsprechende Rückstellung bilden müssen, was ihr Eigenkapital aufgezehrt hätte. Am 6. Februar dieses Jahres verhängte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ein Moratorium »wegen drohender bilanzieller Überschuldung« über das Geldhaus und ordnete an, sie für den Kundenverkehr zu schließen. Bis dahin sollen mehrere Bundesländer von den Geschäften der Maple Bank profitiert haben.

Aus der Antwort des amtierenden Berliner Senats auf eine Anfrage des Abgeordneten Steffen Zillich (Die Linke) geht hervor, dass auch das Land Berlin über Jahre Millionensummen bei der Bank angelegt hatte. So spricht Finanzstaatssekretärin Margaretha Sudhof beispielsweise von einem durchschnittlichen täglichen Anlagebetrag in Höhe von 25,9 Millionen Euro im Jahr 2011. Zwei Jahre später waren es 40,5 Millionen Euro und 2015 noch 14,5 Millionen Euro. »Bei Anlagen des Landes Berlin bei der Maple Bank GmbH wurden regelmäßig Renditen erzielt, die einige Basispunkte über den Renditen vergleichbarer Anlagen bei anderen Kreditinstituten lagen«, heißt es in der Antwort.

Es ist zwar eine Binsenweisheit, dass mit einer höheren Rendite normalerweise auch ein erhöhtes Risiko verbunden ist – doch Berlin störte das nicht. Das Risiko für das Land wurde »nicht höher bewertet als die Risiken von Anlagen bei anderen Kreditinstituten, die der Einlagensicherung des Bundesverbandes Deutscher Banken e. V. angeschlossen sind, weil die Anlagen des Landes in keinem Fall die jeweiligen Sicherungsgrenzen überschritten hatten«. Diese Grenze habe im Fall der Maple Bank bei 59,8 Millionen Euro pro Einleger gelegen. Da die angelegte Summen aber stets darunter lagen, musste sich die Berliner Finanzverwaltung auch keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn die Bank zusammenbrechen sollte. Dass solche Überlegungen seitens des Landes nicht getätigt wurden, geht ebenfalls aus der Antwort der Staatssekretärin hervor: »Unter Beachtung dieser Sicherungsgrenze erfolgte die Auswahl der Maple Bank anhand der Höhe der erzielbaren Rendite.« Man kann das Ganze wie folgt zusammenfassen: Das Land Berlin zog Gewinne aus Geschäften mit einer Bank, die ihr Plus wiederum auf Staatskosten erzielen wollte.

Durch die Insolvenz sei dem Land allerdings nur ein geringer Schaden entstanden. So habe die Senatsverwaltung für Finanzen bereits am 17. Februar Ansprüche gegenüber dem Einlagensicherungsfonds geltend gemacht, die daraufhin abgegolten worden seien. Berlin seien Zinsen in Höhe von 712,86 Euro entgangen. Die Frage, ob das Land auch bei anderen Banken, die in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt waren, Anlagen getätigt hat, mochte der Senat nicht beantworten. Es lägen ihm keine »gesicherten Erkenntnisse« vor, welche Kreditinstitute außer der Maple Bank solche Geschäfte tätigten. Dabei hatte schon im Februar das Magazin Bilanz eine Liste der Steuerfahndung Wuppertal veröffentlicht, auf der die Namen von Banken standen, die sich an derartigen Geschäften beteiligt haben sollen. Mit auf der Liste: Die Bankgesellschaft Berlin AG, die einst zu weiten Teilen dem Land Berlin gehörte, 2001 unter anderem wegen fragwürdiger Immobilienfondsgeschäfte an den Rand des Zusammenbruchs geraten war und vom Steuerzahler gerettet werden musste. Und auch deren Nachfolgeinstitut, die Landesbank Berlin, soll laut Bilanz auf der Liste der Steuerfahnder stehen.