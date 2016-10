Voll entbrannt: Die Keilerei um die Linke-Spitzenkandidaten

Vor dem großen Crash: Partei- und Fraktionsspitze bejubeln das Berliner Wahlergebnis (18. September) Foto: Clemens Bilan/ dpa - Bildfunk

Eine fruchtbare Streitkultur zu etablieren, damit hat die Linkspartei der Post-Gysi-Ära schwerwiegende Probleme. Im seit fast zwei Wochen ausgefochtenen Konflikt um die Führungspersonen zur Bundestagswahl 2017 geht es kaum um Inhalte oder Positionen, auch die Parteiströmungen spielen eine untergeordnete Rolle. Das Spitzenpersonal will frühzeitig Claims abstecken. Dabei sind Kannibalisierungsprozesse wie der aktuelle, auch wenn sie nicht als solche gewollt sind, nichts Neues. Die Linke sei nie »wegen, sondern trotz ihrer Wahlkämpfe« gewählt worden, formulierte es Vorstandmitglied Thies Gleiss kürzlich süffisant. Wie kam es dazu, dass seit der denkwürdigen Sitzung von Vertretern der Landesverbände, dem Vorstand, der Partei- und Fraktionsspitze am 26. September »gleich eine ganze Reihe von Zügen gegeneinanderprallen«, wie es ein Teilnehmer dieser Montagsrunde, der ungenannt bleiben will, gegenüber jW ausdrückte?

Das Vorspiel: Am 17. September, einen Tag vor der Berlin-Wahl, wird eine Website online gestellt. Auf team-sahra.de wird zum Mitmachen aufgefordert, die Interaktion beschränkt sich allerdings auf das Hinterlassen der Kontaktdaten, um später Newsletter zu erhalten. Auf Bildschirmbreite laufen dazu Bewegtbilder der Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, kämpferische Formeln sind zu lesen: »Wir lassen uns nicht länger für dumm verkaufen von Mainstream-Medien und führenden Politikern«. Thies Gleiss kommentierte lapidar, er habe ein paar Tage gezögert, ob vielleicht doch die Aufklärung komme, »Team Sahra« sei nur ein Fake angesichts der Anleihen bei Kampagnen von Bernie Sanders und Jeremy Corbyn.

Widersprüchliche Aussagen

Am 18. September, 18 Uhr, im Berliner Club »Rosi’s«: Das Spitzenpersonal der Linkspartei hat allen Grund, das Wahlergebnis zu feiern. Nach etlichen Niederlagen bei Landtagswahlen endlich wieder ein Plus. Die Parteichefs Bernd Riexinger und Katja Kipping sind da, von den Fraktionsvorsitzenden verfolgt nur Dietmar Bartsch die ersten Hochrechnungen. Geschäftsführer Matthias Höhn schwört auf »harte, grundsätzliche Auseinandersetzungen im nächsten Jahr ein«. Und Riexinger ist die Erleichterung anzumerken, als er sagt: »Wir können alle den Erfolg des heutigen Abends dringend gebrauchen«. Hart wird es zunächst am folgenden Tag für Höhn selbst. Sein Strategiepapier für eine »rot-rot-grüne« Bundesregierung wird im Parteivorstand auseinandergenommen und fällt durch. Gleichzeitig wird der Ex-Frakionschef Gregor Gysi für die Wahl zum Vorsitzenden der Europäischen Linkspartei nominiert, er gilt nicht als der beste Freund Wagenknechts.

Dann der »Schwarze Montag« im Karl-Liebknecht-Haus. Die Aussagen darüber, was sich in der Runde am 26. September zugetragen hat, sind widersprüchlich. Ein paar Tage später werden die ersten Interna an die Presse lanciert, danach jagt eine Erklärung die nächste. Sicher ist: Erst geht es um Analyse und Strategie vergangener und kommender Wahlen, dann um die Varianten der Spitzenkandidatur im Bund. Es sollte wohl ein Vorfühlen sein, denn der Fahrplan sieht eine Entscheidung erst im Januar vor. Wagenknecht und Bartsch empfehlen sich. Und dies – wie mehrere Teilnehmer gegenüber jW bestätigten – als ausschließliche Option. Die vierköpfige Mannschaft (Kipping, Riexinger, Wagenknecht, Bartsch) oder ein weibliches Duo (Kipping, Wagenknecht) als Variante seien damit ad acta gelegt worden. »Eine ziemlich unerfreuliche Methodik«, so ein Augenzeuge.

Das mediale Echo ließ nicht lang auf sich warten, schließlich sind personalisierbare Auseinandersetzungen ein gefundenes Fressen. Der Spiegel zitierte anonym bleibende Anwesende der Besprechung (»Erpressung«, »Selbstkrönung«), ebenso Bild (»Zickenkrieg«). SPD-Urgestein Albrecht Müller von den Nachdenkseiten munkelte daraufhin von einer »Kampagne« gegen Wagenknecht, die von denjenigen ausgehe, »die zu einem Schmusekurs gegenüber Rot (der SPD) und Grün neigen.« Sie richte sich gegen »die anderen (gemeint sind offenbar Wagenknecht, Bartsch und ihre Unterstützer, jW), die zwar ebenfalls den Wechsel von Schwarz-Rot zu Rot-Rot-Grün für anstrebenswert halten, aber eine zu frühe Ausrichtung und zu weite Konzessionen im Vorfeld der Wahl nicht für sinnvoll halten«. Die »Überrumpelung der Partei«, von der zu hören war, sei »erstunken und erlogen«. Müller griff gleich noch selbst in die Gossip-Kiste: »Frau Kipping intrigiert oft gegen Sahra Wagenknecht. Manchmal ist es schon fast bewundernswert, wie offen sie ihr ans Schienbein tritt«.

»Legendenbildung«

Angefeuert wird die innerparteiliche Zwietracht seither durch diverse Papiere. Den Anfang machten 38 Linke-Politiker, die das »gemeinsame Gewicht unserer Partei- und Fraktionsvorsitzenden« betonten. Der Viererlösung pflichteten danach auch die Chefs der ostdeutschen Landesverbände bei. Widerspruch lieferte in der vergangen Woche eine Erklärung »gegen die Legendenbildung«, Wagenknecht und Bartsch hätten sich selbst zu Spitzenkandidaten ernannt, welche 40 namhafte Unterzeichner fand. Der vorerst letzte Meinungsbeitrag kam am Donnerstag aus dem »Reformerflügel« um Dominic Heilig und beklagt, dass sich die Partei »wieder in sattsam bekannter Leidenschaft selbst zerlegt«.

Für Bernd Riexinger ist die Frage der Spitzenkandidatur längst nicht beantwortet: »Das Vorschlagsrecht liegt bei der Partei und ihren Mitgliedern«, betonte er am Freitag gegenüber jW. »Wir diskutieren verschiedene Modelle: ein Spitzenquartett, eine weibliche Doppelspitze, oder die beiden Fraktionsvorsitzenden – vor diesem Hintergrund Intrigen gegen Sahra Wagenknecht zu wittern, ist nicht nachvollziehbar.« Anders sieht das beispielsweise die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen, die die »gute Arbeit« Bartschs und Wagenknechts lobt: »Es wäre geradezu absurd und selbstmörderisch, auf die beiden verzichten zu wollen. Persönliche Eitelkeiten sollten hier zurückgestellt werden. Mit Viererspitzen ist man schon einmal gescheitert. Das ist einfach wenig attraktiv.«