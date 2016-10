Die Bundesregierung intensiviert ihren Feldzug gegen linke Exilstrukturen

Protest Anfang des Jahres in Berlin nach einem Angriff türkischer Militärs, bei dem in Cizre mehrere Zivilisten in einem Keller verbrannten Foto: Thorsten Strasas

Am kommenden Dienstag beginnt in Berlin der Prozess gegen den 51-jährigen Ali Hidir Dogan. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ende April in Bremen Festgenommenen vor, als Gebietsleiter für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) tätig gewesen zu sein. Dogan ist nicht der einzige Kurde, der sich zur Zeit wegen derartiger Anschuldigungen vor Gericht verantworten muss. Die deutsche Justiz ging in den vergangenen Wochen gegen insgesamt zwölf mutmaßliche Funktionäre der PKK vor.

Die Grundlage für die Verfolgung kurdischer Exilpolitiker liefert zumeist der Paragraph 129b, der die Bestrafung von Mitgliedern ausländischer »terroristischer« Gruppen regelt. Er ermöglicht Verurteilungen ohne konkrete, in Deutschland begangene Straftaten: Aus legalen politischen Tätigkeiten wie dem Organisieren von Veranstaltungen und Konzerten oder dem Sammeln von Spenden wird eine Mitgliedschaft in der betreffenden Organisation konstruiert. Diese reicht dem Gericht dann häufig aus, um Beschuldigte für Jahre wegzusperren.

In letzter Instanz ist in 129b-Verfahren nur ausschlaggebend, welche Organisation vorab als »terroristisch« eingestuft wurde. Im Fall der Arbeiterpartei Kurdistans – und anderer linker Exilgruppen aus der Türkei – kann diese Zuschreibung mit einigem Recht bezweifelt werden. Der Einsatz von Waffengewalt ist bei der PKK programmatisch auf Selbstverteidigung limitiert, ihre Aktionen richten sich gegen Soldaten und Polizisten, nicht gegen die Zivilbevölkerung.

Gleichzeitig ist der Gegner der Guerilla ein diktatorisches, zahlreicher Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen schuldiges Regime. Die AKP-Regierung unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat in den vergangenen Monaten Dutzende Städte und Dörfer im Südosten der Türkei in Schutt und Asche gelegt. Schwerbewaffnete Sondereinheiten drangsalierten die kurdische Zivilbevölkerung, gegen Wohnviertel wurden Panzer, Artillerie und sogar die Luftwaffe eingesetzt. Während Kämpfer der PKK im irakischen Sengal-Gebirge den Islamischen Staat (IS) daran hinderten, Völkermord an den Jesiden zu begehen und den Vormarsch des IS nach Erbil stoppten, unterstützte die türkische Regierung nachweislich in Syrien dschihadistische Terrorgruppen und tut das weiterhin.

Oppositionspolitiker und Juristen in Deutschland fordern daher die Aufhebung der Verfolgungsermächtigung gegen die PKK. Nach der Verurteilung des wegen PKK-Mitgliedschaft angeklagten Bedrettin Kavak im September in Hamburg erklärte der justizpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke in der dortigen Bürgerschaft, Martin Dolzer: »Hier werden durch die Aufhebung der Gewaltenteilung Strafrecht und Gerichte im Rahmen eines Feindstrafrechts für politische Interessen missbraucht«. Statt weiter auf ein geostrategisches Bündnis »mit dem Despoten Erdogan zu setzen, der nach dem Putschversuch jegliche Opposition ausschalten will«, so Dolzer, müsse die Bundesregierung anerkennen, dass »die Selbstverwaltungsstrukturen in Rojava (Nordsyrien), die HDP und die PKK diejenigen Kräfte im Mittleren Osten sind, die am wirksamsten gegen den Islamischen Staat kämpfen und für Frieden, Demokratie und ein respektvolles Miteinander aller Bevölkerungsgruppen eintreten«.

Eine derartige Kehrtwende der Verantwortlichen in Berlin ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Als sich im Herbst 2015 die Eckpfeiler des Deals von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Erdogan zur Flüchtlingsabwehr immer konkreter abzeichneten, wurde schnell klar, dass die Bundesregierung ihren Partnern in Ankara nicht nur Geldgeschenke und diplomatische Unterstützung zukommen lassen würde.

Unterzeichnet wurden auch Abkommen, die eine verstärkte Kooperation von Geheimdienst- und Polizeibehörden festlegen. Von einer im Februar 2016 gezeichneten »Gemeinsamen Erklärung« erhofft sich das Bundesinnenministerium Verbesserungen bei der »Bekämpfung von Terrorgruppen«: »Wir wollten eine Grundlage für eng abgestimmte Maßnahmen unserer jeweiligen Behörden schaffen«, so Innenminister Thomas De Maizière.

Teil dieser »abgestimmten Maßnahmen« dürfte die Erhöhung des Drucks auf die kurdische Exil-Community in Deutschland sein. Die PKK-Verfahren sollen ein deutliches Signal senden: Wer sich für die kurdische Befreiungsbewegung einsetzt, ist auch hierzulande nicht vor Verfolgung sicher.