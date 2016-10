Unpolitischer Fußball? WM-Quali mit Kosovo

»Hier wird viel improvisiert« – Kosovo-Elf beim Training am Montag Foto: EPA/VALDRIN XHEMAJ

Kosovo ist immer noch Europas Armenhaus und Zentrum der organisierten Kriminalität, aber mittlerweile auch ordentliches Mitglied der sogenannten Fußballfamilie. Einige Monate nach der – nicht nur für Roma zynischen – Erklärung zum sicheren Herkunftsland durch die Bundesregierung wurde der kosovarische Fußballverband FFK im Mai zum 55. Mitglied der Europäischen Fußballunion (UEFA) gewählt. Das Abstimmungsergebnis war mit 28:24 Stimmen recht knapp. Zehn Tage später wurde der FFK mit deutlicher Mehrheit zum 210. Mitglied des Weltverbands FIFA. 141 Verbände votierten dafür, 23 dagegen. Infolgedessen absolviert eine ad hoc zusammengeschusterte Nationalauswahl nun die erste Qualifikationsrunde für ein großes Turnier, die WM-Endrunde 2018 in Russland.

Am gestrigen Donnerstag abend stand das erste Heimspiel auf dem Programm. Gegner Kroatien konnte jedoch nicht auf dem Gebiet des Kosovo empfangen werden. Dort gibt es kein Stadion, das nach FIFA-Kriterien länderspieltauglich wäre. Und so fand die Heimpremiere auswärts statt, im albanischen Shkodra. »Das ist irgendwie bezeichnend für unsere Lage«, erklärte Nationaltrainer Albert Bunjaki vor dem Anpfiff im Loro-Borici-Stadion, »aber wir nehmen das an.«

Im ersten Spiel der WM-Qualifikationsgruppe I kam Bunjakis Elf im September zu einem Achtungserfolg im finnischen Turku. Beim 1:1 waren die Exjugoslawen dem Sieg näher als die Skandinavier, und das obwohl eine Handvoll Spieler erst Stunden vor dem Anpfiff die Spielgenehmigung erhalten hatten. Auch gegen Kroatien rechnete man sich etwas aus. Schließlich fehlten beim EM-Teilnehmer aus Verletzungsgründen die Superstars Luka Modric und Ivan Rakitic sowie Marko Pjaca vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Dafür erhielt der 21jährige Arber Zeneli, Europameister mit der U-21-Auswahl seines Geburtslandes Schweden, am Mittwoch grünes Licht für den Auftritt im Kosovo-Trikot.

Im dritten Qualifikationsspiel geht es am Montag dann gegen die Ukraine, die die politische Unabhängigkeit Kosovos nicht anerkennt. Sie hält es in dieser Frage wie Russland, Serbien, Bosnien-Herzegowina und weitere 80 Mitglieder der Vereinten Nationen, denen Kosovo im achten Jahr seines Bestehens nicht angehört, allen Bemühungen der NATO-Staaten, die den Zerfall Jugoslawiens mit verheerenden Bombardements beförderten, zum Trotz. Die Zuordnung des neuen UEFA-Mitglieds Kosovo zu einer der bereits ausgelosten WM-Qualifikationsgruppe schien schwierig, ergab sich aber wie von selbst, da ja Begegnungen mit Serbien und Bosnien-Herzegowina undenkbar sind. So blieb nur Gruppe I mit dem Kontrahenten Ukraine, der das Spiel am Montag aus naheliegenden Gründen nicht in einer seiner durchaus länderspieltauglichen Arenen veranstalten wollte und auf sein Heimrecht verzichtete – auch das ein Novum in der Geschichte des europäischen Fußballs. Die Partie wird nun im polnischen Krakow ausgetragen. Vor allenfalls 1.000 Zuschauern. Diese Höchstgrenze haben die lokalen polnischen Sicherheitsbehörden festgelegt. Sollte die neuerdings von Andrej Schewtschenko trainierte Nationalelf der Ukraine dieses Heimspiel verlieren, sind Unmutsäußerungen von Fans in Kiew zu erwarten.

Das Gezerre um Kosovo wird weitergehen. Auf Antrag Serbiens, das die eigenmächtige Abspaltung von 2008 nicht zu akzeptieren bereit ist, befasst sich der höchste Sportgerichtshof CAS in Lausanne mit der Aufnahme des FFK in die UEFA. Nach Einschätzung Belgrads ging damit ein Verstoß gegen die Statuten des europäischen Dachverbands einher. Wie WM-Gastgeber Russland auf eine sportliche Qualifikation Kosovos für die Endrunde reagieren würde, wollen viele sich lieber nicht ausmalen.

Zwangsoptimismus herrscht nichtsdestotrotz in Pristina, wo das größte Stadion des Kosovo mittlerweile entkernt ist. Zur nächsten Saison soll es als zertifizierte Spielstätte mit dann 22.000 Zuschauerplätzen zur Verfügung stehen, heißt es. »Hier wird viel improvisiert. Ich glaube deshalb, dass das zu schaffen ist«, erklärte Lutz Lindemann in diesen Tagen dem MDR. Der ehemalige DDR-Auswahlspieler, mittlerweile 67 Jahre alt, fungiert beim Topklub FC Pristina als Sportdirektor und bis November auch als Trainer. Sein Verein möchte die im Bau befindliche Arena so bald wie möglich für Europapokalspiele nutzen.

Derzeit trainiert und spielt der Tabellenführer der nationalen Liga auf der Bezirkssportanlage von Obilic, zehn Kilometer von Pristina entfernt. Für den Expräsidenten des FC Carl Zeiss Jena ein Schritt nach vorne: »Wir sind schon dankbar für vernünftige Duschen und Kabinen.«