Niederländische Großbank ING streicht Tausende Arbeitsplätze. Das trifft Besitzer von Hausbooten ebenso wie bislang ­gutbezahlte Angestellte

Nicht »Die Höhle der Löwen«, sondern Staatssymbol der Niederlande und Logo der ING Groep Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ/dpa-Bildfunk

Inmitten der Katastrophenmeldungen aus dem Finanzwelt ist die Nachricht, mit der De Volkskrant am Mittwoch aufwartete, sicher eine Randnotiz: Das niederländische Geldinstitut ING Groep akzeptiere neuerdings keine Hausboote mehr als Sicherheit bei der Kreditvergabe. Die Bank ist der größte Geldgeber in dem Segment, in dem sonst nur noch die Rabobank tätig ist. Die geschätzt 12.000 Hausbootbesitzer in den Niederlanden sind besorgt. Andere Immobilien, die sie mit Hypotheken belasten könnten, haben die meisten nicht.

Wer schießt ihnen also demnächst etwas vor, wenn teure Reparaturen anstehen, aber kaum Ersparnisse da sind? Die Rabobank habe ihre neue Monopolstellung bereits ausgenutzt, und die Hypotheken teurer gemacht, schimpft die landesweite Organisation der Hausbootbesitzer LWO. Außerdem fordere sie neuerdings zehn Prozent Eigenkapital. »Das kann bedeuten, dass Wohnen auf dem Wasser für viele Menschen mit wenig Kapital unmöglich wird.«

Was aber scheren einen Bankriesen wie ING die Ängste kleiner Hausbootbesitzer? Das Geschäft lohne sich nicht mehr, zu zeitaufwendig, hieß es. Ein Hausboot zu taxieren, ist kniffelig und dauert. Manchmal muss es erst an die Werft, damit ein Experte den Schiffsboden inspizieren kann. Dann sollte ein Fachmann noch den Liegeplatz des Bootes bewerten, eine Umfeldanalyse erstellen. Besonders wichtig dabei: Wie lange wird oder kann das Schiff dort überhaupt noch liegen? Alles viel zu unsicher und aufgrund des verschwindend geringen Zinssatzes sei das Kreditgeschäft ohnehin unattraktiv geworden.

Deutlich lukrativer sind Entlassungen. In den nächsten fünf Jahren will ING 7.000 Arbeitsplätze streichen, wie sie am Montag ankündigte. 3.500 davon in Belgien und 2.500 in den Niederlanden. Insgesamt sind das zwölf Prozent der gesamten Belegschaft weltweit. »Die heute angekündigten Schritte und Pläne bedeuten leider auch, dass eine große Anzahl von Kollegen die ING verlassen muss«, heißt es in der Mitteilung. Ob auch Stellen bei der deutschen Tochter ING Diba betroffen sind, ist noch nicht klar. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Peer Steinbrück, der frühere Finanzminister und selbsternannte Dompteur des Raubtierkapitalismus, nach dem Ende seiner Bundestagskarriere im nächsten Jahr als Vorstandsberater zu ING Diba wechselt.

900 Millionen Euro will die ING Groep durch den Stellenkahlschlag sparen. Treffen wird es wohl vor allem das Personal in den kleinen Filialen, die aufgrund des besonders in den Niederlanden weitverbreiteten Online-Bankings immer häufiger vergeblich auf Kunden warten. ING will das Internetgeschäft noch weiter ausbauen und 800 Millionen Euro in diesen Sektor reinvestieren – um damit noch mehr Jobs überflüssig zu machen. »Gerade den Filialbanken bleibt nichts anderes übrig, als kräftig zu sparen«, sagte Roland Boekhout, der Vorstandsvorsitzende von ING Diba, bereits Mitte September in der Welt. Reorganisieren heißt das heute.

Im letzten Jahr machte das Bankhaus Medienberichten zufolge einen Gewinn von zwei Milliarden Euro. Grund genug für ING-Chef Ralph Hamers, sich 2015 eine kräftige Lohnerhöhung von 360.000 Euro im Jahr zu gewähren, berichtete seinerzeit der niederländische Senderverbund NOS. Sein Jahresgehalt liege nun bei über eineinhalb Millionen Euro, im besten Fall kommen noch 500.000 Euro Boni dazu. Laut Hamers liege seine Lohnerhöhung aber um 20 Prozent unter dem, was ihm ursprünglich versprochen worden sei. »Es zeugt von Courage, dass ich die Verringerung akzeptiere«, sagte der Bankboss damals.

Die beliebte niederländische Talkshow Pauw holte Hamers schnöseligen Satz am vergangenen Montag im Zusammenhang mit der angekündigten Massenentlassung noch einmal genüsslich aus dem Archiv. Nach der Sendung twitterte der Abgeordnete der Sozialistischen Partei (SP), Paul Ulenbelt, wütend: »Du: Lohnerhöhung. 7.000 Menschen sind raus. Da könnte ich kotzen und mich ekeln.« Besonders in Belgien sind die Gewerkschaften jetzt erst recht auf den Barrikaden. Diese sind dort traditionell deutlich kampfbereiter als in den Niederlanden.

Während der Bankenkrise 2008 »rettete« der niederländische Staat den Mutterkonzern ING mit einer Finanzspritze in Höhe von zehn Milliarden Euro. Das Geld ist inzwischen zurückgezahlt worden. Für die Zukunft schließt Roland Boekhout von der Tochter ING Diba aber nicht aus, dass die öffentliche Hand der einen oder anderen Bank erneut kräftig unter die Arme greifen muss. Es gäbe zwar jetzt ein Prozedere, wie Geldinstitute abgewickelt werden können. »Aber gerade dann, wenn viele Kleinsparer von einer Pleite betroffen wären, wie wir es jetzt bei der einen oder anderen italienischen Bank sehen, wird es wahrscheinlich Ausnahmen geben müssen«, so Boekhout.

Die Zeit des Bankangestellten am Schalter geht nicht nur bei ING ihrem Ende entgegen. Im Moment finden nur vier von zehn innerhalb eines Jahres nach einer Entlassung eine neue Anstellung. Den größten Teil der Aufgaben übernimmt in Zukunft der Kunde selbst, den Rest erledigen überwiegend Computer. Was die Bergarbeiter bereits hinter sich haben, steht den Bankkaufleuten noch bevor: Ein Berufszweig stirbt.