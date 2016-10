BRD macht Frankreich in Afrika Konkurrenz

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen im April auf Truppenbesuch in Mali Foto: Michael Kappeler/Reuters

Lange Zeit hat die Bundeswehr ihre Interventionen in Afrika weitgehend auf den Osten des Kontinents fokussiert: Im Sudan und im Südsudan nimmt sie schon seit Jahren an UN-Einsätzen teil, sie bildet Soldaten für den Bürgerkrieg in Somalia aus, sie hat die Marine zum Kampf gegen Piraten an das Horn von Afrika entsandt, und sie nutzt dafür einen Stützpunkt in Dschibuti. Mehrere Jahre lang sind deutsche Soldaten auch als UN-Blauhelme an Äthiopiens Grenze zu Eritrea stationiert gewesen; zudem hat Äthiopiens Armee von deutschen Militärberatern profitiert. Aus West- und Zentralafrika hielten sich deutsche Militärs hingegen meist heraus – und als sie 2003 und 2006 im Namen der EU in die Demokratische Republik Kongo entsandt wurden, waren sie nach nur wenigen Monaten pünktlich zum Mandatsende wieder daheim. Doch diese Zeiten sind nun wohl vorbei.

Begonnen hat die Ära der Bundeswehr in Westafrika Anfang 2013 mit dem Einsatz in Mali. Das Land gehört als ehemalige französische Kolonie zur Françafrique, zum traditionellen »Hinterhof« von Paris in Afrika. Nun steckte Frankreich 2013 schon tief in der Krise, während Deutschland längst unbestritten die EU dominierte; Berlin suchte – und sucht noch heute – daraus Profit zu schlagen und seine Intervention in Mali zu nutzen, um Paris in seiner neokolonialen Einflusszone auszustechen. Prompt verkündete Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keïta Ende 2013 in Berlin, Deutschland sei für ihn »das wichtigste Partnerland«.

Nun also auch Niger. Der Militärstützpunkt, den die Bundeswehr in der Hauptstadt Niamey errichten will, soll den Lufttransport zum Bundeswehrlager im malischen Gao abwickeln. Das ist sehr praktisch, da Niamey deutlich näher an Gao liegt als Malis Hauptstadt Bamako – und für den Abtransport verwundeter Soldaten aus dem Operationsgebiet ist das viel wert. Doch trägt die deutsche Militärpräsenz ebenfalls dazu bei, Berlins Einfluss auch in Niger aufzubauen. Als Außenminister Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault Anfang Mai Niamey bereiste, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung süffisant, Steinmeier habe in Niger »zu spüren« bekommen, »dass Deutschland Afrika nicht mehr einfach Frankreich überlassen kann«. Mitte Juni bekräftigte dann Nigers Präsident Mahamadou Issoufou in Berlin, Niamey unterhalte »hervorragende Beziehungen« zur Bundesrepublik. Bislang hatte Frankreich die klar dominierende Stellung in Niger, das für Paris nicht nur geostrategische Bedeutung besitzt: Der französische Areva-Konzern bezieht von dort 40 Prozent des Urans, das Frankreichs Atomkraftwerke benötigen. Der neue Stützpunkt der Bundeswehr in Niger dient also nicht nur der militärischen Kontrolle Afrikas, er ist auch ein Angriff auf Frankreichs Interessen – ganz in Bismarckscher Tradition: »Meine Karte von Afrika«, erläuterte der Reichskanzler 1888 in kolonialer Offenheit, »liegt in Europa.«