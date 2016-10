Syrische Armee meldet weitere Geländegewinne. Washington »prüft Optionen«. Aufständische zur Kapitulation aufgefordert

Die Einwohner von Aleppo sind den Luftangriffen schutzlos ausgesetzt Foto: Abdalrhman Ismail/Reuters

Die russische Regierung geht offenbar von einer militärischen Verschärfung des Krieges in Syrien aus. Am Dienstag wurde bekannt, dass in Tartus das Raketenabwehrsystem S-300 installiert wurde, »um die Sicherheit des Marinestützpunktes zu gewährleisten«, wie das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte. Zudem soll ein Flugzeugträger in das östliche Mittelmeer verlegt werden.

Unvermindert umkämpft ist Aleppo im Norden Syriens. Die Armeeführung erneuerte ihre Aufforderung an die bewaffneten Gruppen im Osten der geteilten Stadt, den Ort zu verlassen. Ihre Stützpunkte und Waffenlager seien bekannt und alle Versorgungswege gekappt worden: »Es gibt keine andere Möglichkeit für sie, als ihre Waffen zu übergeben.« Sobald sie sich dazu bereit erklärten, werde ihr »Status geregelt«, und sie könnten zusammen mit ihren Familien abziehen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur SANA eine Stellungnahme des Oberkommandos. Am Donnerstag meldete die Agentur zudem ein weiteres Vorrücken der Regierungstruppen in Aleppo und Vororten. Das Wasserwerk und eine Getränkefabrik seien von den »Terroristen« befreit worden. Syrische und russische Luftangriffe konzentrierten sich auf den Distrikt Al-Scheich Said im Süden der Stadt, nordöstlich von Al-Ramussa. Militärische Beobachter gehen davon aus, dass die Rückeroberung dieses Bezirks einen Dominoeffekt auf andere Gebiete unter Kontrolle der bewaffneten Gruppen im ländlichen Raum östlich von Aleppo haben würde. Hier befinden sich vor allem Kämpfer der Dschabha Fatah Al-Scham, der früheren Nusra-Front, der Nur-Al-Din-Al-Senki-Brigaden sowie einer Gruppe mit dem Namen »Fastakim Kama Umirt«, der einem Vers aus dem Koran entlehnt ist: »Bleibe auf dem richtigen Weg, wie man dir befohlen hat.« Doch nach Einschätzung der libanesischen Tageszeitung Al-Safir stehen sie auf verlorenem Posten. Die syrische Armee könne die Kontrolle über Aleppo »innerhalb eines Monats« erreichen, schrieb das Blatt am 24. September. Für die Zivilbevölkerung bleibt die Lage derweil dramatisch. 50 Prozent der Menschen im Osten der Stadt wollen das Gebiet verlassen, heißt es in einem Bericht des UN-Nothilfekoordinators für Syrien.

Auf internationaler Ebene erheben die USA und ihre Bündnispartner weiter Vorwürfe gegen Russland. Obwohl Washington die Gespräche mit Moskau über einen erneuten Waffenstillstand in Syrien beendet hatte, sei allein der Kreml für deren Scheitern verantwortlich. US-Außenminister John Kerry habe am Mittwoch mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Türkei, Katar und der EU gesprochen, hieß es in Washington. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Mark Toner, erklärte dazu, Washington prüfe »diplomatische, militärische, geheimdienstliche und wirtschaftliche Optionen«. Angedacht seien weitere Ausbildungsprogramme, logistische Hilfe für die bewaffneten Gruppen und, wie Saudi-Arabien bereits angekündigt hat, die Lieferung von tragbaren Boden-Luft-Raketen, sogenannten Manpads, an die Aufständischen. Darüber hinaus prüft Washington eine weitere Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland und Syrien.

Der UN-Sonderberater für Syrien, Staffan de Mistura, ermahnte beide Seiten, man solle sich auf humanitäre Hilfe konzentrieren. Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen gegen Syrien seien ineffektiv und bedeuteten zusätzliches »Leid für das syrische Volk«, so der Diplomat. Zudem forderte er, die syrischen Kurden in politische Gespräche über die Zukunft des Landes einzubeziehen, wobei es nicht um eine Föderalisierung Syriens gehe.

Auch in Berlin wird um diplomatische Fortschritte gerungen. Am Mittwoch traf de Mistura mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zusammen, am Abend tagten im Auswärtigen Amt die politischen Direktoren der Außenministerien der »Quint«. Diese Gruppe besteht aus den europäischen Führungsmächten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien sowie den USA. Die Bildung dieser Staatengruppe, die von niemandem außer sich selbst zu Absprachen ermächtigt wurde, ist auch als Abgrenzung gegenüber Russland zu verstehen. Trotzdem wollte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittwoch nicht von »Westmächten« sprechen, da dies ein »Begriff aus dem Kalten Krieg« sei. Zudem betonte er, dass Steinmeier der Auffassung sei, »dass wir ohne eine Verständigung und ein Absprache zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt keine Hoffnung auf ein Ende der Gewalt oder jedenfalls eine Eindämmung der Gewalt in Syrien haben werden«. Beiden Staaten seien mit ihren Bündnispartnern und ihrem Einfluss »unbestreitbar unentbehrlich« für eine Lösung in Syrien.