Bundeswehr setzt auf Werbung im Sportbereich, um Nachwuchs für das Töten zu ­rekrutieren. Auch Fußballvereine profitieren

Tor! Deutsche Soldaten feiern in Kunduz (Afghanistan) die deutsche Nationalmannschaft am 17. Juni 2012 Foto: Bundeswehr/Piz Kunduz

In der DDR galt der Verein Union Berlin als Sammelbecken derjenigen Fußballfans, die dem sozialistischen Staat eher fern standen. Heute präsentiert sich Union gerne als Kultverein. So spendeten Union-Fans vor rund zehn Jahren mit der Kampagne »Bluten für Union« Blut, um das dafür erhaltene Geld dem Verein zukommen zu lassen. Heute lassen die »Eisernen« offenbar lieber andere verbluten, und mit der Staatsferne ist es auch nicht mehr so weit her. Denn rund 25.000 Euro kassierte Union zum wiederholten Mal im vergangenen Jahr von der Bundeswehr für zwei 50 Meter lange Banden, mit denen im Stadion an der Alten Försterei das Töten für das Vaterland beworben wird. Damit gehören die »Eisernen« neben dem Fußballverein Hannover 96 mit 65.450 Euro und den weniger prominenten, aber möglicherweise durch ihre Nähe zu Truppenstandorten für die Bundeswehr interessanten Vereinen SG Flensburg-Handewitt mit 35.700 Euro, dem KSV Holstein von 1900 mit 46.700 und dem VFL Schwartau mit 23.375 zu den Spitzenabsahnern von Geldern aus dem Bundesverteidigungsministerium im Sportbereich.

Diese Angaben sind aus einer der jungen Welt vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Linksfraktion zur »Kooperation der Bundeswehr mit Sportvereinen und Militärwerbung im Sportbereich« zu entnehmen. Der Stellenwert von Sportkooperationen zur Rekrutierung von Soldaten habe sich »dadurch erhöht, dass sich der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt gerade durch den gestiegenen Fachkräftemangel und den demographischen Wandel verschärft hat«, erklärt das Verteidigungsministerium.

Dabei gingen die klassischen Kooperationsvereinbarungen – also etwa Geld gegen Bandenwerbung – mit 430.000 Euro im Jahr 2015 gegenüber 559.000 Euro im Vorjahr zurück. Neben eigenen Sportevents mischt die Bundeswehr verstärkt an Sportveranstaltungen Dritter wie dem Windsurfweltcup und dem Extremsportfestival Munich Mash mit.

In den Vordergrund rückt seit Mai dieses Jahres ein neues Konzept, Sportsoldaten als »Leitbild« und »Markenbotschafter für die Bundeswehr« aufzubauen. »Die Bundeswehr hat mit den Sportsoldaten/-innen (...) Spitzensportler/-innen in ihren Reihen, die dem Leitbild der neuen Kommunikation entsprechen. (...) Deshalb wird sich die Sportkooperation zu personalwerblichen Zwecken auf diese Spitzensportler/-innen, ihre Sportarten und Vereine konzentrieren«, heißt es ebenso geschlechtsneutral wie betriebswirtschaftlich formuliert aus dem von Ursula von der Leyen geführten Ministerium.

Eine neue Qualität stellt die im Juli 2016 begonnene, 5,5 Millionen Euro teure Olympia-Kampagne »Offizielle Ausbilder von Vorbildern« dar. Unter dem Motto »Mach, was wirklich zählt« versuchte die Bundeswehr, die Erfolge der Spitzensportler bei der Olympiade zu nutzen, »um die Bundeswehr weiterhin als sinnstiftenden und qualifizierten Arbeitgeber zu positionieren«, hatte die Verteidigungsministerin im Juli den Abgeordneten des Bundestages angekündigt. »Danke für 45 Prozent aller deutschen Medaillen«, titelte die Bundeswehr nach der Olympiade auf großflächigen Werbeplakaten. Dies war glatt geschummelt, wie die Deutsche Friedensgesellschaft DFG-VK nachwies. Denn die Bundeswehr vereinnahmte für ihre Erfolgsmeldungen kurzerhand alle zivilen Sportler, die in Mannschaftssportarten gemeinsam mit den Militärs an den Start gingen. Alleine errangen die Sportsoldaten nur 22 Medaillen. Angesichts der Tatsache, dass rund ein Drittel der mehr als 420 deutschen Athleten in Rio aus den Reihen der Bundeswehr stammte, waren die Sportsoldaten mit einer solchermaßen bereinigten Medaillenquote von rund 14 Prozent nur unterdurchschnittlich erfolgreich.

»Es ist ein Beitrag zur Militarisierung der Gesellschaft, wenn man beim Besuch von Sportveranstaltungen zunehmend mit militärischer Propaganda konfrontiert wird«, kritisiert die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, gegenüber jW. »In Wirklichkeit lautet die ›Markenbotschaft‹ der Bundeswehr nicht: ›Bei uns kannst Du toll Sport treiben‹, sondern: ›Bei uns lernst Du töten und kannst selbst getötet werden‹.«