Industrielobby trifft Kanzlerin: Werbung für TTIP und Co. sowie ein bisschen Russlandhetze

Eingerahmt: BDI-Präsident Ulrich Grillo mit Kanzlerin Angela Merkel und Jordaniens Königin Rania (r.) am Donnerstag in Berlin Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, hat offenbar schreckliche Alpträume. Er sieht böse Mächte am Werk, die gegen Freihandel sind, weitere Globalisierung ablehnen und auch sonst ziemlich reaktionär zu sein scheinen. »Hier in Europa, aber auch in den USA werden die Stimmen immer lauter, dass wir uns vom Konzept der offenen Gesellschaft abwenden und uns statt dessen rückwärts orientieren«, warnte Grillo am Donnerstag auf dem »Tag der Deutschen Industrie« in Berlin. Der Cheflobbyist glaubt, dass in naher Zukunft die Weichen gestellt würden: »Die vor uns liegenden zwölf Monate mit Wahlen in Deutschland, in Frankreich und in den USA werden deshalb Monate der Entscheidung.«

»Kein Land braucht dringender eine offene Gesellschaft als Deutschland«, sagte Grillo weiter. »Wir leben in der Mitte Europas, und wir sind die Exportnation Nummer eins. Die offene Gesellschaft, das bedeutet deshalb für uns zum Beispiel, dass wir selbstbewusst für freien Handel eintreten und bewährte Bündnisse jetzt mutig neu beleben.« Deshalb wünschte sich Grillo von allen Regierungsmitgliedern ein Bekenntnis zum geplanten Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und USA und kritisierte zugleich eine fehlende Kompromissbereitschaft der Vereinigten Staaten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich auf dem Kongress dafür aus, die Verhandlungen »so lange fortzuführen, wie das möglich ist«. Sie wies dabei auf Herausforderungen hin wie die vielen Schutzsuchenden in Deutschland, »Brexit«, Konflikte und Konkurrenz durch aufstrebende Wirtschaftsnationen. Ein bisschen Hetze gegen Russland musste offenbar auch sein: »Ich sage es mal ganz vorsichtig: Die Tatsache, dass ein Freihandelsabkommen, das wir mit Russland verhandeln würden, wahrscheinlich nur die Hälfte aller Diskussionen mit sich bringen würde, das muss uns doch zu denken geben«, sagte Merkel. (dpa/Reuters/jW)