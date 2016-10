Diplomaten: Bundesrepublik baut Militärbasis in Niger zur Unterstützung des Mali-Einsatzes. USA errichten Drohnenstützpunkt

Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 üben am 20. September über Frankreich für den Kampfeinsatz Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke

Die Bundesrepublik errichtet eine Militärbasis in Niger. Das sagte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP der deutsche Botschafter in Niger, Bernd von Münchow-Pohl, bei einer Rede während einer Veranstaltung am 3. Oktober. Von dem westafrikanischen Land aus soll die Bundeswehr demnach künftig ihren Einsatz in Mali koordinieren. »Mit der Errichtung einer deutschen Luftwaffenbasis« zur Unterstützung der UN-Mission »Minusma« habe »ein neues Kapitel unserer Zusammenarbeit begonnen«, wird der Diplomat zitiert. Die Bundesrepublik wolle künftig mehr »Verantwortung übernehmen«, umschrieb der Botschafter den Ausbau militärischer Infrastruktur. Niger sei ein »Schlüsselland« im Kampf gegen »Terrorismus« und »irreguläre Migration«.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums spielte die Meldung auf Nachfrage von junge Welt am Donnerstag herunter. Sie beziehe sich lediglich auf die Unterzeichnung einiger Dokumente, mit denen der rechtliche Status der Benutzung militärischer Einrichtungen in Niger geregelt werde. Bereits jetzt fungiere das Land als Drehscheibe für den Mali-Einsatz, deutsche Transall-Maschinen seien schon seit einem halben Jahr in Niamey stationiert, so der Ministeriumssprecher.

Fest steht, dass die westliche Militärpräsenz in dem nach dem »Human Development Index« der Vereinten Nationen ärmsten Land der Welt massiv ausgebaut wird. Washington und Paris verfügen bereits über Stützpunkte in Niger. Das Internetportal The Intercept berichtete Ende September unter Berufung auf US-Regierungsdokumente von der Errichtung eines Drohnenstützpunkts. Das Pentagon bestätigte gegenüber anderen Medien, dass die USA 50 Millionen Dollar in den Bau einer Startbahn und von Hangars für Drohnen südlich der nigrischen Stadt Agadez investieren. Laut Washington dienen die unbemannten Flugzeuge der Überwachung des nördlichen und westlichen Afrikas. Nach den von The Intercept verbreiteten Informationen wird die Basis aber so ausgestattet sein, dass auch bewaffnete Kampfdrohnen starten und landen können.

Der unter anderem von Niger aus geführte Krieg in Mali ist ein direktes Ergebnis der NATO-Intervention in Libyen. Nach dem Sturz von Staatschef Muammar Al-Ghaddafi 2011 hatten sich viele frühere Mitglieder der libyschen Armee in das nordmalische Gebiet Azawad abgesetzt und sich dort aufständischen Tuareg-Gruppen angeschlossen. Im Frühjahr 2013 mischte sich der Westen unter Führung der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich in die Kämpfe zwischen Aufständischen und der inzwischen an die Macht geputschten Regierung ein. Seit Sommer 2013 läuft der Militäreinsatz als UN-Mission Minusma. Im Juli beschloss der UN-Sicherheitsrat die Entsendung weiterer Einsatzkräfte nach Mali, wo nun bis zu 13.289 ausländische Soldaten und 1.920 Polizisten stationiert sind.

Unterdessen bereitet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine dreitägige Reise nach Afrika vor, die am Wochenende beginnen soll. Ziel ist nach Medienberichten neben Niger und Mali auch Äthiopien. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit bezeichnete Merkel mit Blick auf die Flüchtlingsfrage einen neuen Umgang mit Afrika als »strategisch hochwichtige Frage«. Die Kanzlerin weiter: »Wenn wir deutsche Interessen verfolgen wollen, müssen wir realistischerweise sagen, dass auch das Wohl Afrikas im deutschen Interesse liegt.«