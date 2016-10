Preisboxen:Tyson, der Traveller

»Alle WM-Titel in die Mülltonne«: Tyson Fury vor Jahresfrist bei einer Pressekonferenz Foto: Andrew Couldridge/Action Images via Reuters

Manchester. Der britische Boxschwergewichtsweltmeister Tyson Fury hat seit Mai tatsächlich viel Alkohol getrunken und Kokain konsumiert, wie er im Interview mit dem Rolling Stone einräumte. Er habe dies jedoch nicht getan, um seine »Leistung zu steigern. Ich habe nicht trainiert.« Nach seinem WM-Triumph gegen den Ukrainer Wladimir Klitschko hatte der 28jährige den Rückkampf zweimal platzen lassen. Wegen Depressionen, wie er nun sagte: »Ich will nicht mehr aufwachen. Ich hoffe jeden Tag, dass ich sterbe. Und das ist eine schlimme Sache, wenn man drei Kinder und eine tolle Frau hat, oder?«

Nach seinem WM-Sieg habe man ihn »wie Scheiße behandelt«, ergänzte Fury, und führte das auf seine Herkunft aus einer irischen Nomadenfamilie zurück. Er nennt sich »Gypsy King« (»Zigeunerkönig«). »Ich empfinde jetzt, 2016, mehr Rassismus als jeder Sklave, jeder Einwanderer im 19. Jahrhundert«, meinte er. »Ich werfe alle meine WM-Titel in die Mülltonne, denn ich werde in der Gesellschaft als Traveller nicht akzeptiert.«

Die Gürtel der Verbände WBO und WBA wird Fury, der nach eigener Einschätzung inzwischen »fett wie ein Schwein« ist, aller Voraussicht nach verlieren. Der frühere Profiboxweltmeister Henry Maske nannte die Offenbarungen des Briten »äußerst bedenklich«, machte sich dabei aber vor allem Sorgen ums Geschäft. »Das Boxen rückt wieder in die Schmuddelecke, wo der Sport vor 1990 schon einmal war«, meinte er. »Die Aussagen von Tyson Fury schaden dem Boxsport.«

Damit zu etwas ganz anderem: Das Management des deutschen Boxweltmeisters Felix Sturm teilte am Mittwoch mit, dass der Supermittelgewichtler seinen WM-Gürtel der WBA zurückgibt. »Er kann in diesem Jahr nicht mehr kämpfen, denn er wird sich in Deutschland einer Ellbogen-OP unterziehen müssen«, sagte Manager Roland Bebak dem Kölner Express. Überhaupt nichts mit der Entscheidung zu tun haben soll der positive Dopingbefund, mit dem Sturm nach seinem Punktsieg gegen den Russen Fjodor Tschudinow am 20. Februar konfrontiert worden war. Das Testergebnis beschäftigt die Kölner Staatsanwaltschaft. Sie hat die Öffnung der B-Probe für den 12. Oktober angekündigt. (sid/dpa/jW)