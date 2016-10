Verschiedene Campuswelten

Zu jW vom 27. September: »Alternative Sozialsysteme«

Lieber Helmut Höge, mit insgesamt 30 Fachsemestern (bis zur Zwangsexmatrikulation) ab dem Wintersemester 1973/74 im Studiengang Soziologie an der Westberliner FU habe ich ja auch von dem von Dir beschriebenen alternativen Sozialsystem profitiert. Nur dass ich den (…) Zusammenbruch des bürgerlichen Bildungsprivilegs an den Hochschulen der 7oer Jahre – hervorgerufen durch die damalige SPD-Doppelstrategie – so nicht sehe.

Wir haben ja in den frühen 7oern beide zeitweise zusammen in einer Charlottenburger WG gewohnt und wohl auch ungefähr zur gleichen Zeit an der Freien Universität studiert. Offenbar in verschiedenen Campuswelten. Wenn ich mit der U-Bahn zur Uni fuhr, saß ich jedenfalls niemals in einem Waggon voller in die »Kapital«-Lektüre vertiefter Arbeiterinnen. Oder sollte das eine Satire sein? Statt dem Blau der blauen Bände sah ich immer nur das Grün des grünen Balkens auf der Titelseite der Rundschau aus Frankfurt – und hinter der FR steckte wie bei der FAZ fast immer ein bürgerlich sozialisierter Kopf. Das unterstelle ich mal, ich hab’ kein Röntgengerät. Zwar bin ich kein DDR-Fan, aber verwechselst Du hier nicht die Ostberliner Humboldt-Uni mit der West-Gegengründung FU bzw. die west-östlichen U-Bahnlinien in der geteilten Stadt?

Nicht als Proletarierkind, sondern als aus dem Kleinbürgertum kommender Realschulabsolvent habe ich nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann ebenfalls das erwähnte Begabtenabitur gemacht, übrigens auf den nicht ganz uneigennützigen Ratschlag eines zum H4-Professor und Lehrstuhlinhaber aufgestiegenen früheren SDS-Oberen hin (»Bei mir am Institut hast du Marx-Lektüre auf Staatskosten«). Die Behauptung, dass dieses in Westberlin auf Betreiben eines SPD-Bildungssenators eingeführte erleichterte Abitur »so gut wie jeder« bestanden habe, stößt mir insofern wiederum sauer auf. Hier wird unterschwellig ein konservativer, bildungsbürgerlicher Affekt gegen das damals geschmähte »Schmalspur-Abi« transportiert, der so gar nicht zur jW passt.

Thomas Knauf-Lapatzki, Berlin

Ausgleich von Bildungschancen

Zu jW vom 24./25. September: »Billig ist gut genug«

Was für die Ganztagsschulen gilt, gilt auch z. B. für die Inklusion: Als Sparmodelle sind beide jeweils dann schon gescheitert, wenn sie begonnen haben. Insofern trifft die Überschrift diesen Nagel auf den Kopf. Auch, dass die Vielfalt der Konzepte von Ganztagsschulen problematisch und deren Durchführung kritikwürdig ist, ist Ralf Wurzbacher ohne weiteres zuzugestehen.

Nicht einverstanden bin ich aber damit, dass er die Ganztagsschule auf ökonomische Ziele reduziert. Er verliert kein Wort über pädagogische Ziele, z. B. die Rhythmisierung des Unterrichts (den reflektierten Wechsel von Anspannung und Entspannung), vor allem aber ein Ziel, das einmal als kompensatorische Erziehung bezeichnet wurde, das übrigens auch den Kitas in ihrer heutigen Form zugrunde liegt: den Ausgleich von Bildungschancen. Ein Vorteil der Ganztagsschule in ihrer gebundenen Form ist, dass die Bedeutung von Hausaufgaben stark reduziert wird (zugunsten von Arbeitszeiten in der Schule). Ob Eltern den Kindern bei den Hausaufgaben helfen (lassen) können, spielt somit eine geringere Rolle.

Lothar Zieske, per E-Mail

Werkzeug des Kapitals

Zu jW vom 21. September: »Der Staat im Kapitalismus«

Zum Nachdenklichwerden taugt Ingar Soltys jW-Artikel über die analytischen Darlegungen des Staatstheoretikers Nicos Poulantzas gleich in zweierlei Hinsicht, da er gegen vulgärmarxistische Staatstheoretiker und staatsfromme Regierungslinke argumentiert. Einerseits richtet sich Poulantzas’ Staatstheorie gegen die verschwörungstheoretischen Vulgärmarxisten, die moralisierend davon raunen, dass die Kapitalisten den Staat durch Lobbyistentätigkeit oder offene Korruption »kolonisieren«. Vielmehr gebe es – so Poulantzas – eine »relative Staatsautonomie« gegenüber den Einzelkapitalisten, so dass der Staat als »Werkzeug des Kapitals« agieren könne, indem er für die Optimierung des bestehenden Marktwirtschaftssystems sorge, damit ein »investitionsfreundliches Klima« herrsche. Andererseits zerstört der Staatstheoretiker Poulantzas die Illusionen jener Linkspolitiker, die eine rot-rot-grüne Regierung anstreben, um eine lohnabhängigenfreundliche Politik betreiben zu können. Illusionär ist dieses Unterfangen der staatsfrommen Regierungslinken, weil der bürgerliche Staat laut Poulantzas als »Werkzeug des Kapitals« agiere, indem die lohnabhängigen Staatsbürger für die kapitalistische Profitmaximierung zugerichtet werden. Infolgedessen bedürfe es einer »Transformation« der kapitalistischen Gesellschaft, um den Staat in ein Werkzeug der »lohnabhängigen Volksmassen« zu verwandeln.

Franz Anger, per E-Mail

Undemokratisch

Zu jW vom 23. September: »›In der EU wird es zu Umbrüchen kommen‹«

Seit TTIP, CETA und TISA (…) aufgeflogen sind und das freie und demokratische Griechenland auf den Stand eines Protektorats der EU – d. h. seiner Führungsclique in Berlin und Brüssel – herabgedrückt worden ist, werde ich den Verdacht nicht mehr los, dass die EU von unserer politischen Klasse systematisch dazu benutzt wird, Vorhaben, die in den einzelnen Mitgliedsländern zu scheitern drohen, über die exekutivelastige und undemokratische EU durchzumogeln oder durchzuboxen. (…) Das neueste Beispiel dafür liefert uns der Plan, ­CETA schon einmal ganz oder teilweise per Rats- oder Kommissionsbeschluss in Kraft zu setzen, bevor dieses Abkommen von den Mitgliedsländern und ihren Parlamenten grünes Licht bekommen hat, denn das scheint keineswegs sicher. (…)

Andrej Hunko hat sicher recht, wenn er bereits den Maastrichter Vertrag mit seinem Sparzwang im Zusammenhang mit dieser Thematik als »festgeschriebenen Neoliberalismus« bezeichnet, und der Vertrag von Lissabon hat mit der Deklarierung des »Wettbewerbs« und der »Rüstungsverpflichtung« – im Gegensatz zur deutschen Verfassung – als Staatsziel deutlich gezeigt, dass es unseren »Königen auf Zeit« völlig egal ist, was die Bevölkerung denkt und wünscht. (…)

Ludwig Schönenbach, Bremen