Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Peer Steinbrück war immer bewusst, dass er, der Kleinbürger aus der Schleswig-Holsteinischen Provinz, nicht mit den Großen mithalten konnte: »Nahezu jeder Sparkassendirektor in Nordrhein-Westfalen verdient mehr als die Kanzlerin«, klagte er 2012 der FAS sein Leid. Nur über den Umweg der SPD würde er sich Pfründe sichern können. In Kiel war als Minister wenig zu holen, seine Chefin Heide Simonis raunte er an: Mit »Klein-Klein auf Pepita-Niveau« sei hier nichts zu holen. Also ab nach Düsseldorf. 2002 fuhr er als Spitzenkandidat der NRW-SPD das schlechteste Ergebnis aller Zeiten ein. Die WestLB, die er zu einem Big Player aufbauen wollte, richtete er zugrunde. Die Verantwortung dafür wies er von sich. Er habe schließlich nicht die Zeit gefunden, in den Sitzungen des Kreditausschusses teilzunehmen – das Sitzungsgeld strich er trotzdem ein.

Als Bundesfinanzminister fütterte er Heuschrecken. Der Handel mit »Verbriefungen«, die später als »Schrottpapiere« bekannt wurden, sollte unbedingt erleichtert werden. Als Folge dessen brach 2008 die Finanzkrise über ihn herein. Wolfgang Kubicki (FDP) spottete über Steinbrücks nächsten Schritt: »Was hat die arme Sau aus seinem Leben gemacht – er ist jetzt Kanzlerkandidat der SPD.« Das Resultat: Er degradierte die SPD zu einem Ergebnis von 25,7 Prozent.

Immer wieder streckte er die Fühler nach »Höherem« aus. Für einen Vortrag bei den Bochumer Stadtwerken kassierte er 2013 25.000 Euro, 2015 fing er mit einer Beratertätigkeit für die »Agentur zur Modernisierung der Ukraine« an. Das Leben ist teuer: Einen Pinot Grigio »für nur fünf Euro« würde er nicht anrühren, ließ er im Bundestagswahlkampf 2013 wissen. Vergangene Woche durfte er sein lästiges Bundestagsmandat endlich an den Nagel hängen. Die Direktbank ING-Diba hat sich seiner angenommen – für seine jahrelangen treuen Dienste. (sz)