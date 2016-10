Abschiebung ins Kriegsgebiet

»Afghanistan ist kein sicherer Rückkehrort für Flüchtlinge«: Angehörige der in großen Teilen Afghanistans verfolgten und diskriminierten Bevölkerungsgruppe der Hazara während eines Protests in Brüssel am Mittwoch Foto: EPA/OLIVIER HOSLET/dpa-Bildfunk

Die Europäische Union hat am Dienstag abend die bislang unter Verschluss gehaltene Abschiebevereinbarung mit der afghanischen Regierung veröffentlicht. Aus dem am Dienstag abend online gestellten Dokument geht hervor, dass es die EU-Staaten künftig deutlich einfacher haben werden, abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan in ihre Heimat zurückzuschicken. Die Regierung in Kabul sagt dafür unter anderem die schnelle Ausstellung von Reisedokumenten zu. Am Flughafen in Kabul soll zudem der Bau eines speziellen Terminals für Abschiebeflüge geprüft werden. Die EU verpflichtet sich im Gegenzug, sämtliche »Reisekosten« zu tragen und sogenannte Reintegrationsprogramme zu finanzieren.

Das Dokument war am Wochenende unterzeichnet, aber von der EU zunächst als »nicht zur Veröffentlichung bestimmt« eingestuft worden. Die Unterzeichnung des Abkommens durch die Regierung in Kabul war nach Angaben von Diplomaten eine Voraussetzung für neue Hilfszusagen der EU-Staaten. Auf einer Internationalen »Geberkonferenz« für Afghanistan am Mittwoch in Brüssel forderte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die afghanische Regierung auf, das Abkommen zügig umzusetzen. Die EU bemühe sich darum, mit Afghanistan »auch in Migrationsfragen endlich zu einer wirklich belastbaren Zusammenarbeit zu kommen«, sagte Steinmeier. Die Vereinbarungen dürfen nicht »geschriebenes Papier« bleiben, sondern müssten »tatsächlich in die Praxis umgesetzt« werden.

Menschenrechtler kritisieren Abschiebungen nach Afghanistan scharf. Sie verweisen auf die schlechte Sicherheitslage in großen Teilen des Landes. Erst am Montag hatten etwa die islamistischen Taliban erneut die nordafghanische Provinzhauptstadt Kundus angegriffen. Nach Angaben des Leiters der Gesundheitsbehörde der Provinz, Saad Mukhtar, sind seit Beginn der Gefechte zwei Tote und 71 verletzte Zivilisten in die Kliniken der Stadt eingeliefert worden. Medienberichten zufolge dauerten die Kämpfe am Mittwoch noch an. Tausende Einwohner sollen bereits aus der Stadt geflohen sein. (AFP/dpa/Reuters/jW)