Gott interessiert sich nicht für Barça: Marcelo Bielsa Foto: Eric Gaillard/Reuters

Einen wunderschönen guten Morgen! Man hört oft die Behauptung, es gäbe »keine Götter« – dabei gibt es so einige. Im Fußball sind das weder Diego Armando Maradona noch Zlatan Ibrahimovic. Der einzige, der diesen zweifelhaften Status aktuell verdient, ist (neben Horst Hrubesch) Trainerlegende Marcelo Bielsa (»El Loco«). Mit seinem vertikalen Spielansatz hat er Ende des letzten Jahrtausends den Fußball revolutioniert. Ein Pep Guardiola wäre ohne ihn undenkbar. Nicht ohne Grund hat Guardiola, bevor er beim FC Barcelona antrat, Bielsa auf dessen Hacienda in Santa Fe (Argentinien) besucht. Guardiola wollte lernen. Das hat dem europäischen Fußball sehr gutgetan. Bielsa war von den Funktionären Barças mehrmals der Trainerposten angetragen worden. Er lehnte immer ab. Wer ihn kennt, weiß, dass er nie Topteams übernehmen würde. Bielsa gefällt es, aus vermeintlich kleinen Teams mit Tradition etwas »herauszujucken«. In Bilbao und Marseille ist ihm das hervorragend gelungen. Früher, in Mexiko, Argentinien und Chile, sowieso. Bielsa war der erste lateinamerikanische Trainer, der den Fußball integral verstand und entsprechend arbeitete. Am Wochenende haben es seine Jünger in England und Spanien ordentlich krachen lassen. Mauricio Pochettinos Tottenham Hotspurs überfuhren an der White Hart Line die Citizens von Guardiola mit einem keine Wünsche offenlassenden 2:0. Sonnenfinsternis in Manchester, das in zwölf Spielen unter Guardiola erstmals verlor. Eduardo Berizzo zockte als Trainer von Celta Vigo das große Barça ab.

Es war beileibe nicht irgendeine Woche.

Pochettino war ein Produkt von Marcelo Bielsa. Dieser ist für sein Team der Newell’s Old Boys und später für die Selección immer mit einem Klapperkasten auf vier Rädern durch das ganze Land gezuckelt, um fähige Fußballspieler zu finden. So »fand« Bielsa auch Pochettino in dessen Haus in Murphy. Pochettino war gerade 13. »Ihr Sohn hat Fußballerbeine«, bemerkte Bielsa gegenüber dessen Eltern. Indes, Pochettino distanziert sich heute ein bisschen. Bei Espanyol war er Trainer des Frauenteams. Das ist interessant, denn in Argentinien kommen derzeit die besten Trainer vom Frauenfußball und noch mehr vom Feldhockey. Das ist sogar hochinteressant.

Eduardo Berizzo, aktueller Trainer von Celta de Vigo, ist purer Bielsismus. Er ist der einzige Trainer in der spanischen Primera División, der zweimal das Barcelona von Luis Enrique besiegen konnte. Für Barça ist er die »schwarze Bestie«. Nach dem legendären 4:1 von Ende 2015 schlug er jetzt wieder zu, dieses Mal mit einem 4:3. »Wenn man gegen Barça nicht absolut perfekt spielt, gewinnen die. Unsere erste Halbzeit war perfekt.« Interessant ist, das Guardiola vor dem Match gegen die Spurs bemerkte, dass das einzige Team, das City Schaden zufügen könnte, Tottenham sei. Luis Enrique von Barça klang gleich: »Die einzigen, die uns Schaden zufügen können, sind die von Celta de Vigo.« Und so kam es dann ja auch. Jeweils.