Zum russisch-amerikanischen Verhältnis

Wenn Diplomaten das Wort »Vertrauen« in den Mund nehmen, muss man sich vorsehen. Denn normalerweise werden sie dafür bezahlt, jedem zu misstrauen, mit dem sie sich an den Tisch setzen. Die Rede von »Vertrauensbildung«, um die es in der Diplomatie geht, handelt eigentlich von etwas anderem: der Herstellung von Berechenbarkeit für die jeweils andere Seite. Man kann auch sagen: die Stabilisierung der Vorstellung, dass bei allen Gegensätzen die andere Seite sich doch an gewisse Regeln hält, die in ihrer Summe das garantieren, was man den »friedlichen Verkehr unter Staaten« nennt. Im Unterschied zum Modus der Unberechenbarkeit, der für denjenigen kennzeichnend ist, der den anderen abschrecken, ihm also mit offenem Krieg drohen will.

Wenn jetzt die USA das Ende der Gespräche mit Russland über eine Lösung für Syrien angekündigt haben, war das insofern die Mitteilung, dass man sich für die andere Seite unberechenbar machen wolle. Es ist dabei klar, dass der angeblich gemeinsame russisch-amerikanische Antiterrorkampf in Syrien von Anfang an eine wenig strapazierfähige diplomatische Fiktion war. Die Aufkündigung dieses Verhältnisses kann von daher nicht überraschen. Aber es darf festgehalten werden, dass es die USA waren, die diese Kündigung ausgesprochen haben und damit auf die diplomatische Fiktion eines gemeinsamen Auftretens gegenüber »dem Terror« verzichtet haben.

Beide Großmächte verfolgen in Syrien gegensätzliche Ziele; die USA wollen Präsident Baschar Al-Assad stürzen, unter Nutzung aller Bündnispartner, die vor Ort dafür in Frage kommen, auch solcher, die als »Terroristen« notorisch sind. Russland will Assads Regierung stabilisieren, damit anschließend über eine kontrollierte Teilung der Macht verhandelt werden kann. Russland ist insofern, anders als im Westen behauptet, nicht Assads bedingungslose Rückversicherung; als syrische Militärs vor einiger Zeit unter dem Eindruck erster Erfolge davon sprachen, das Land bis zum letzten Quadratmeter zurückzuerobern, nannte ein russischer Militärsprecher dies »ehrgeizig«, und Russland zog als Reaktion einige seiner Flieger aus Syrien zurück.

Wendepunkt war aus Moskauer Sicht offenbar der US-amerikanische Luftangriff auf eine syrische Regierungsstellung in Deir Essor im Osten des Landes. Er erfolgte während der siebentägigen Probezeit für die Waffenruhe, die in den ersten Tagen im allgemeinen eingehalten worden war. Erst nach dieser offensichtlichen Provokation haben Syrien und Russland die Samthandschuhe ausgezogen. Moskaus Außenministerium warf den USA vor, einen »Pakt mit dem Teufel« eingegangen zu sein, und Außenminister Sergej Lawrow erklärte, immer noch verbal deeskalierend: »Ich vertraue unseren Partnern nicht zu 100 Prozent«. Ehrlicher wäre es gewesen zu sagen: … vielleicht noch zu einem Prozent. Die Hoffnung stirbt zuletzt, und sie hängt in Sy­rien an einem seidenen Faden.