Amazon wieder im Visier

Im Amazon-Zentrum Graben nahe Augsburg wurde zwar am Dienstag nicht gestreikt, aber bei zahlreichen Aktionen vorher wurden auch hier keine Pakete mehr gepackt. Die Gewerkschaft ver.di setzt im Arbeitskampf auf Überraschungsmomente Foto: Michaela Rehle / Reuters

Schon wieder Streik bei Amazon: An fünf Standorten in der Bundesrepublik legten Beschäftigte des US-Internethandelskonzerns am Dienstag die Arbeit nieder. Den Kollegen geht es um einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Das Unternehmen lehnt aber seit inzwischen mehr als drei Jahren Verhandlungen darüber strikt ab. Die Begründung: Man gedenke weiter in Anlehnung an die Rahmentarife der Logistikbranche zu entlohnen, heißt es aus der Münchener Amazon-Deutschland-Zentrale. Lege man diese zugrunde, bewege man sich schon an der Obergrenze des Üblichen, erklärt das Management immer wieder. Zudem sei man auch ohne Vertrag ein »verantwortungsvoller Arbeitgeber«. Mitarbeiter starteten mit einem durchschnittlichen Basislohn von 10,40 Euro brutto pro Stunde, nach zwei Jahren seien es 12,41 Euro. Selbst bei letzterem Satz liegen die Monatsentgelte damit noch unter der offiziellen Niedriglohngrenze in der BRD von derzeit 2.056 Euro monatlich.

Am Dienstag wurde einmal mehr im hessischen Bad Hersfeld, in Leipzig (Sachsen), Koblenz (Rheinland-Pfalz) sowie Rheinberg und Werne (beide NRW) gestreikt. Nach Angaben von ver.di sind in den Versandzentren aufgrund des verlängerten Wochenendes viele Bestellungen liegengeblieben, so dass die Arbeitskämpfe erneut deutliche Wirkung zeigen würden. An den Aktionen, die in Bad Hersfeld und Koblenz bereits in der Nacht begannen, beteiligten sich nach Angaben von ver.di 1.700 Kolleginnen und Kollegen. Das entspreche 25 bis 30 Prozent in der jeweiligen Schicht, sagte ver.di-Streikkoordinator Thomas Voß gegenüber jW. Damit sei sicher, dass es zu einer »erheblichen Beeinträchtigung« der Betriebsabläufe gekommen sei. Ähnlich hoch war die Beteiligung am Ausstand laut ver.di in der vergangenen Woche (siehe jW vom 29.9.).

Stefanie Nutzenberger, Bundesvorstandsmitglied der Gewerkschaft, sagte am Dienstag, Amazon müsse verstehen, »dass sich die Beschäftigten ohne einen Tarifvertrag nicht zufriedengeben werden«. Bisher deutet jedoch nichts darauf hin, dass der Konzern seine Verweigerungshaltung aufgeben wird. In den deutschen Warenlagern von Amazon arbeiten mehr als 11.000 Festangestellte, hinzu kommen zahlreiche Aushilfen, aktuell sind es rund 3.000.

Ver.di-Sprecher Voß betonte im Gespräch mit jW, die Streiks zeigten trotz der Blockadepolitik von Amazon Wirkung. So seien den Beschäftigten an den verschiedenen Standorten jetzt Entgelterhöhungen in Höhe von zwei bis drei Prozent rückwirkend zum 1. September angekündigt worden. Zwar behaupteten die jeweiligen Geschäftsführungen – jedes Verteilzentrum ist eine eigene GmbH –, dies geschehe völlig unabhängig von den Arbeitskämpfen. Es sei jedoch kaum anzunehmen, dass es ohne diese zu Lohnanhebungen gekommen wäre. Voß kündigte weitere Ausstände mit »überraschenden Momenten aus der Schicht heraus« an, insbesondere für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.

Unterdessen versuchen Beschäftigte bei Amazon und die im Onlineversandhandel aktiven Gewerkschaften seit langem, ihre Arbeitskämpfe international bzw. zumindest europaweit miteinander abzustimmen. Vergangenen Freitag protestierten rund 50 Gewerkschaftsvertreter aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Polen, Tschechien und der Slowakei vor der europäischen Zentrale des Konzerns in Luxemburg für bessere Arbeitsbedingungen in dessen Logistikzentren. Sie übergaben einen Brief, in dem sie das Unternehmen aufforderten, endlich in Verhandlungen mit den Beschäftigtenorganisationen zu treten und »existenzsichernde Löhne« nach Tarif zu zahlen.