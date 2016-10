Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Am 11. Oktober stellen Sie in Frankfurt am Main das von der Partei Die Linke und der Rosa-Luxemburg-Stiftung neu herausgegebene »Schwarzbuch Bundeswehr« vor. Welche Kritik enthält es?

Es ist als Gegendokument zum im Juli erschienenen »Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr« der Bundesregierung zu verstehen, das unter Federführung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU, entstand. Das Weißbuch malt Bedrohungsszenarien aus, um die Forderung nach Geld für mehr Soldaten, mehr Militäreinsätze und mehr Kriegsgerät zu verstetigen. Das Schwarzbuch hält dagegen: Es zeigt, dass deutsche Bundesregierungen seit 25 Jahren daran arbeiten, die Bundeswehr aus geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen heraus in Auslandseinsätze zu bringen. Humanitäre Begründungen werden vorgeschoben, wie jüngst wieder bezüglich der Einsätze im Irak und im Mittelmeer.

Was beabsichtigt von der Leyen aus Ihrer Sicht?

Sie will die Bundeswehr weiter aufrüsten. Für die nächsten 15 Jahre hat sie entsprechende Ausgaben in Höhe von 130 Milliarden Euro angekündigt – das läuft auf eine Verdopplung hinaus, allein für Modernisierung und Beschaffung von Waffen und Material. In der NATO wurde vereinbart, dass der Militärhaushalt insgesamt auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen soll. Das würde hierzulande offiziell einen Mehraufwand von derzeit rund 34 Milliarden auf 60 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Um dafür das Feld zu bereiten, werden Auslandseinsätze als alternativlos dargestellt. Mit dem Schwarzbuch wollen wir zeigen, dass von der Leyen im Vergleich zu ihren Vorgängern noch eine Schippe drauflegt. Sie hat viele Tabus gebrochen und kündigt im Weißbuch nun die Beteiligung an »anlassbezogenen Ad-Hoc-Einsätzen« in Krisen- und Kriegsgebieten an.

Wie ist es zu bewerten, wenn die Bundesregierung die Bürger aufruft, »Notvorräte« anzulegen, wie sie es vor wenigen Wochen getan hat?

Mit solchen Katastrophenszenarien schürt die Regierung Angst in der Bevölkerung. Sie sind Teil der psychologischen Kriegsführung, um auf weitere Einsätze im Äußeren, und womöglich auch im Innern, einzustimmen. Von der Leyen beschwört die Bedrohung des internationalen Terrorismus herauf, ohne dies mit der entscheidenden Frage zu verknüpfen: Warum konnte eine Organisation wie der »Islamische Staat«, IS, überhaupt so stark werden? Ohne die US-geführte Invasion in den Irak 2003 und die folgende Fremdherrschaft in dem Land würde es den IS heute gar nicht geben.

Was erwarten Sie statt dessen von einer Regierung?

Wir fordern den Rückzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen und die Auflösung des Militärbündnisses NATO. Rüstungsprojekte wie der Militärtransporter A 400 M sind ebenso überflüssig wie die Beschaffung von Kampfdrohnen. Solche Projekte dienen nur dazu, die Bundeswehr zur Konfliktpartei in sogenannten asymmetrischen Kriegen zu machen, in Ländern wie Afghanistan oder Mali: Milliarden werden für einen außenpolitischen Kurs verschwendet, der nur geeignet ist, Konflikte anzuheizen.

Was ist angesichts besagter Entwicklung von einer Friedensbewegung zu halten, die eher einen mit sich selbst beschäftigten Eindruck macht?

Positiv ist zunächst, dass die Bewegung am 8. Oktober eine große Friedensdemo plant, an der sich auch Die Linke beteiligt, und Widerstand gegen die Präsenz der Bundeswehr an Schulen und auf Volksfesten zeigt und lange Jahre gegen die Stationierung der Atomraketen in Büchel kämpft. Die Ostermärsche waren 2016 wieder größer.

Meine Frage war aber: Setzt sich die Friedensbewegung nicht angesichts dessen, was es alles zu tun gibt, zu viel mit eigenem Richtungsstreit auseinander?

Sie muss sich unbedingt auf ihr Kerngeschäft besinnen und ihre Kritik der Militarisierung der deutschen Außenpolitik intensivieren.

Ist aus Ihrer Sicht die Auseinandersetzung mit internem Streit also überflüssig?

Querelen helfen niemandem weiter. Wir müssen Gemeinsamkeiten betonen und volle Aufmerksamkeit auf den Widerstand gegen Aufrüstung und Auslandseinsätze richten. Nur so können wir handlungsfähig werden.