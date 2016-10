Wie im Wahn

Zum heulen schön: Die Band Isolation Berlin zelebrierte die Melancholie Foto: waybackwhen.de

Eine sommerliche Leichtigkeit zauberten die Veranstalter des Way Back When-Festivals bereits in den vergangenen zwei Jahren in die Dortmunder Straßenschluchten, was tatsächlich an Magie grenzte. An diesem Wochenende (29.9. bis 1.10.) fand nun die dritte Auflage der noch jungen Musikveranstaltung statt. Vom ursprünglichen Pfingsttermin in den beginnenden Herbst gerutscht, sah die Stadt dann allerdings aus wie immer. Statt eines Festivalgeländes gab es drei fußläufig voneinander entfernte Innenstadt-Venues; die geringe Größe und die Zielsetzung des Festivals – gegen das Clubsterben und den Musikmainstream – hatten Charme. Den versprühte von den Veranstaltungsorten lediglich der feine Club domicil. Der noch relativ junge Neubau des Freizeitzentrums West (FZW) erinnert an die Brachialarchitektur der frühen 70er, und in der Pauluskirche ist von der sonstigen sinnlichen Pracht eines Gotteshauses nur die Härte der Kirchenbänke übriggeblieben.

The Slow Show aus Manchester gaben diesem Raum im letzten Jahr die Seele, die ihm anderweitig abgeht. Großen Beifall gab es für die getragenen Songs der Band. Deren Pathos musste man mögen, aber die Wärme, die sie spenden, hält lange an. So lange, dass die Festivalmacher die Band unbedingt wieder dabei haben wollten. Aus einem Line-Up, das dieses Jahr vor netten, aber belanglosen Acts nur so strotzte, ragte die Band abermals heraus. Ihr Auftritt war einer von zwei einsamen Höhepunkten des Programms. Im Domicil spielten sie je zur Hälfte Songs ihres 2014er-Debüts »White Water« und des nach ihrem Auftritt um Mitternacht (30.9.) erschienenen Nachfolgers »Dream Darling«. Ihren Stil variieren sie zur Zeit geringfügig; etwas weniger Hall auf der Stimme, etwas mehr Betonung des Rhythmischen im Keyboardspiel, leicht reduzierte Arrangements. Doch auch die neuen Songs sind nach wie vor hochemotional und sehr melodisch. Eine magische Stunde dauerte das Konzert, das dazu noch um eine festivalunübliche Zugabe erweitert wurde.

»Ich bin ein Produkt / ich will, dass man mich schluckt / dass man mich konsumiert / sich in mir verliert«, sagte, sang, schrie am Freitag dann Tobias Bamborschke, der 27jährige Sänger der Band Isolation Berlin, dem zweiten Höhepunkt des Festivals. Als Element of Crime noch so klangen, als meinten sie, was sie da sangen, gab es das schon einmal so ähnlich. Melancholie und Traurigkeit in solch schönen, klaren Worten, dass die Tränen ungehemmt fließen, so bittersüß euphorisch ist das Gefühl, das jene hinterlassen. »Alles fühlt sich an wie im Wahn!« So geht es vielen, ohne zu wissen, warum. Es tut gut, diese Songs gemeinsam zu hören, zu singen und zu schreien. Es befreit. Und da es sich großartig anhört, ist es große Musik, und stilsichere Kunst.

Trotz lauter »Zugabe!«-Rufe gab es keine mehr. Zu enthemmt-eindringlich war die Performance des Abschlusssongs »Wahn«. Danach konnte noch lange nichts mehr kommen.