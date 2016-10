Schock für Friedenskräfte

Das Referendum über Annahme oder Ablehnung des 297 Seiten starken Friedensvertrags zwischen Regierung und Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC), das Ende September im Beisein von Vertretern der Weltgemeinschaft in Cartagena feierlich unterzeichnet worden war, hat am Sonntag eine knappe Mehrheit von 50,2 Prozent für das Nein erbracht. Das Ergebnis ist ein Schock für die Friedenskräfte im Land. Allerdings wären auch 50,2 Prozent für das Ja zu wenig gewesen, als dass man von einem gesellschaftlichen Aufbruch für ein Zusammenleben nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges hätte sprechen können. Angesichts der ersten Reaktionen von Regierung und Guerilla, die sich beide für eine Fortsetzung des Friedensprozesses aussprechen, dürfte das Ergebnis in der Praxis allerdings eher eine Verlängerung der Verhandlungen und eine Neufassung des Abkommens als eine Fortführung des Krieges bedeuten.

Zum einen ist festzuhalten, dass sich fast 22 Millionen Berechtigte (62,6 Prozent) nicht an der Abstimmung beteiligt haben und deshalb 6,43 gegen 6,38 Millionen Abstimmende den Ausschlag gegeben haben. Wenn auch die Beteiligung an Wahlen in Kolumbien selten über 40 Prozent liegt, kann die Frage »Krieg oder Frieden?« nicht so vielen Menschen egal sein. Vielmehr scheinen sie wegen der in Kolum­bien traditionellen Ausgrenzung von politischer Mitsprache völlig davon entwöhnt zu sein, ernstgenommen zu werden und das Gewicht ihrer Interessen in die Waagschale zu werfen. Zum anderen ist wichtig zu sehen, dass die Zustimmung auf dem Land höher war als in den Städten, wo der Krieg seit Jahren weniger im täglichen Leben spürbar ist.

Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass für diejenigen, die nein gesagt haben, weniger eine Fortsetzung der Angriffe auf die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) und deren Vernichtung im Vordergrund stand, wie es das – illusorische – Anliegen der extremen Rechten um Expräsident Álvaro Uribe, der üblichen Kriegsgewinnler sowie der Waffenlobby im Militärapparat ist. Vielmehr spielten wohl eher die ausgehandelten Vertragsinhalte eine Rolle. Diese sehen eine Landreform vor, sprachen den FARC über zwei Wahlperioden Sitze im Parlament zu und begrenzten die Strafen für Kriegsverbrechen beider Seiten. Das ging vielen Menschen zu weit, die in ihrem ganzen Leben nichts als die Propaganda von angeblichen »FARC-Terroristen«, »Drogenguerilla«, Entführungen oder Vertreibungen gehört haben. Diese Wähler hat nicht erreicht oder nicht berührt, dass es in Kolumbien einen Paramilitarismus gibt, der nach UN-Angaben gemeinsam mit staatlichen Stellen für 95 Prozent der Massaker verantwortlich ist. Im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Aber in Kolumbien stirbt davor noch der Bauer auf dem Land. Ihn setzt man gegen den anderen, den aufständischen Bauern ein. Keiner von beiden zählt.