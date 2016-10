»Wir trauen der NATO nicht«

Vorheriges

Der Präsident der international nicht anerkannten »Türkischen Republik Nordzypern«, Mustafa Akinci, hat die derzeit laufenden Verhandlungen mit dem zypriotischen Staatspräsidenten Nikos Anastasiadis zur letzten Chance für eine Wiedervereinigung der seit 1974 geteilten Insel erklärt. Gäbe es bis Ende des Jahres keine Einigung, würde jede Seite ihren eigenen Weg gehen. Sehen Sie das auch so?

Das ist aus unserer Sicht keine Frage der Zeit. Wenn der politische Wille da ist, hängt eine Lösung von den Vorschlägen ab, die am Verhandlungstisch präsentiert werden. Ich würde auch nicht von der letzten Chance sprechen. Aber wenn es uns diesmal erneut nicht gelingt, weiß niemand, wann und auf welcher Grundlage es wieder zu Verhandlungen kommen wird. Für uns ist es daher entscheidend, dass dieser Prozess zu einem positiven Ergebnis führt – einem, das auf Prinzipien basiert.

Welche Prinzipien meinen Sie?

Insbesondere können wir nicht akzeptieren, dass Zypern weiterhin Garantiemächte haben wird. Die Sicherheitsfrage ist für beide Volksgruppen von großer Bedeutung. Aber dieses Problem kann nicht dadurch gelöst werden, dass die Türkei eine Garantiemacht bleibt. Die Türkei ist 1974 in Zypern einmarschiert …

… offiziell in ihrer Funktion als Garantiemacht zum Schutz der türkischen Volksgruppe nach dem Putsch griechischer Faschisten gegen den zypriotischen Präsidenten Makarios …

Nein, die Invasion war illegal, weil die Türkei laut Garantievertrag kein Recht hatte, unilateral zu handeln. Nach unserem Verständnis ist es zudem anachronistisch, dass Zypern als europäisches Land eine Garantiemacht hat, die selbst nicht der Europäischen Union angehört. Wir verstehen, dass es für eine Übergangsperiode einen Mechanismus geben muss, um die Sicherheitsbedürfnisse beider Volksgruppen zufriedenzustellen. Anastasiadis hat daher einen Friedenspakt zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass es keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen Landes geben wird.

Die NATO war 1974 die treibende Kraft bei der Teilung der Insel. Es galt damals, ein »Cuba im Mittelmeer« unter dem von der AKEL gestützten Präsidenten Makarios mit seiner antiimperialistischen Außenpolitik zu verhindern. Welche Befürchtungen hat die AKEL, wenn sie heute vor einer NATO-Lösung der Zypern-Frage warnt?

Anastasiadis hatte überlegt, die türkische Garantiemacht loszuwerden, indem sie durch NATO-Garantien abgelöst wird. Wir haben daraufhin sehr deutlich erklärt, dass wir der NATO nicht trauen. Die NATO war für das Doppelverbrechen gegen Zypern verantwortlich. Sie organisierte den Staatsstreich der griechischen Militärjunta gegen Makarios und die nachfolgende türkische Invasion. Wir haben zudem ein grundsätzliches Problem mit dem Weiterbestehen der NATO nach dem Ende des Warschauer Vertrags und denken, dass das westliche Militärbündnis ebenfalls aufgelöst werden muss.

Die 40.000 türkischen Besatzungssoldaten sind nicht die einzigen NATO-Truppen auf Zypern. Zwei britische Militärbasen auf griechischer Seite dienen der NATO als unsinkbarer Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer, und der Horchposten des Spionagezentrums GCHQ ist die Zentrale der anglo-amerikanischen Internetaufklärung im Nahen Osten.

Wir waren von Anfang an gegen die britische Militärpräsenz auf der Insel und haben als einzige Partei eine Reihe von Demonstrationen gegen die Stützpunkte organisiert. Doch wir denken, dass es keine gute Idee ist, in einen Zwei­frontenkrieg zu treten und gleichzeitig eine Lösung der Zypernfrage zu suchen und für die Schließung der britischen Militärbasen zu kämpfen. Wir konzentrieren uns daher zuerst auf die Wiedervereinigung, für die wir auch die Unterstützung Großbritanniens brauchen. Wenn uns das gelungen ist, dann sollten wir gemeinsam mit unseren türkisch-zypriotischen Landsleuten auf die Schließung der Militärbasen bestehen.

1974 agierte US-Außenminister Henry Kissinger bei der Teilung Zyperns als Strippenzieher im Hintergrund. Täuscht mich der Eindruck, dass heute ausgerechnet die USA am vehementesten auf eine Wiedervereinigung drängen?

Die USA wollen ihre Interessen in der Region befördern. Im östlichen Mittelmeerbecken gibt es riesige Erdgasvorkommen. Doch das ungelöste Zypern-Problem steht der Ausbeutung dieser Felder entgegen. Washington würde hier gern eine Kooperation von Israel, der Türkei, vielleicht auch Griechenlands mit Zypern sehen, um das Gas über die Türkei in die Europäische Union zu transportieren. Wenn uns die USA vor diesem Hintergrund helfen, eine gute Lösung zu finden, dann ist es uns egal, wenn auch andere Länder davon profitieren.

Wie steht die AKEL zur diskutierten Lösung einer Föderation mit einem zwischen beiden Volksgruppen rotierenden Präsidentenamt?

Wir befürworten – so wie fast alle Parteien beider Volksgruppen – grundsätzlich eine Lösung in Form einer Föderation. Aber das ist ein sehr allgemeines Prinzip, da fehlt noch die konkrete Ausgestaltung. Bezüglich der Exekutive haben sich bereits die letzten Volksgruppenführer Dimitris Christofias (von der AKEL gestellter zypriotischer Präsident 2008 bis 2013, jW) und Mehmet Ali Talat (türkisch-zypriotischer Volksgruppenführer 2005 bis 2010, jW) auf eine sechsjährige Präsidentschaftsdauer geeinigt, während der die griechisch-zypriotische Seite für vier und die türkisch-zypriotische Seite für zwei Jahre präsidiert. Beide Präsidentschaftskandidaten sollen jeweils von beiden Volksgruppen durch sogenanntes Cross-Voting gewählt werden. Wir unterstützen diesen Vorschlag, da er unserer Ansicht nach die Trennmauern, die aus der Zugehörigkeit der jeweiligen Person zu einer der Volksgruppen resultieren, einreißen und die Konfrontation auf ein politisches Level transferieren kann.

Seit der türkischen Invasion wurden über 100.000 Festlandtürken im Nordteil der Insel angesiedelt. Was soll bei einer Wiedervereinigung der Insel mit ihnen geschehen?

Unsere grundsätzliche Position ist hier, dass die Ansiedlung ein Kriegsverbrechen darstellt und als solches gemäß dem Völkerrecht behandelt werden muss. Doch gleichzeitig ist uns klar, dass viele der Siedler bereits auf Zypern geboren oder mit türkischen Zyprioten verheiratet sind. Daher können wir nicht einfach verlangen, dass sie das Land verlassen. Wir müssen akzeptieren, dass einige von ihnen nach einer Lösung aus humanitären Gründen auf Zypern bleiben werden. Ausgehend davon haben sich bereits Talat und Christofias auf einen Bevölkerungsproporz von vier zu eins geeinigt. Auf 804.000 griechische Zyprioten kommen dann 220.000 türkische Zyprioten. So soll sichergestellt werden, dass es zu keiner weiteren Masseneinwanderung von Siedlern kommt.

Als »der einzige kommunistische Staatschef in der EU«, Christofias, 2012 den EU-Ratsvorsitz übernahm, beruhigte die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Leser damit, dass die AKEL-Genossen in Wahrheit »kommunistische Klerikalkapitalisten« seien. Sollte eine solche Einschätzung vom Klassenfeind nicht zu denken geben?

Wenn wir keine linke Partei wären, warum werden wir dann dafür kritisiert, dass wir die geforderten Wirtschaftsreformen nicht durchführen, also Privatisierungen und Deregulierungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sowie die Reform des Rentensystems nicht vorantreiben und das Recht auf kollektive Tarifabschlüsse verteidigen? Je nachdem, was den herrschenden Kreisen mehr nützt, werden wir einmal beschuldigt, dogmatische Kommunisten zu sein, die das Land nicht voranbringen können. Und ein anderes Mal wirft man uns dann vor, nichts mit dem Sozialismus am Hut zu haben. Doch die Bevölkerung weiß, dass sie viele soziale Errungenschaften der Unterstützung und dem Schutz unserer Partei verdankt.

Nach dem von der »Troika« verordneten Kürzungsdiktat infolge der schweren Wirtschaftskrise 2011 haben Sie über einen Austritt Zyperns aus der Euro-Zone nachgedacht. Wie ist gegenwärtig Ihre Position dazu?

Die Politik der Europäischen Union ist heute gegen die Interessen der Mehrheit der Menschen in allen Ländern gerichtet. In Zypern profitierten nur zehn Prozent der Bevölkerung von den Maßnahmen, die uns die EU auferlegt hat. Die anderen 90 Prozent hatten dagegen Einbußen. Doch es ist nicht so einfach, gegen eine solche Politik von innen her zu opponieren. Denn die herrschenden Kreise – insbesondere Merkel und Schäuble – folgen nur den Interessen der Klasse, die sie repräsentieren. Von daher müssen wir zumindest die Möglichkeit untersuchen, ob es für die Mehrheit der Bevölkerung besser wäre, wenn wir die Euro-Zone verlassen. Ohne die nötigen Informationen darüber erscheint die EU als eine Einbahnstraße mit der Alternative »Friss oder stirb«.