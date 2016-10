BRD kreuzweise gespalten

Deutschland ist manchmal auch gefiedert: Kanzlerin Merkel begrüßte am 3. Oktober auch Mitglieder der Bergknappschaft Johanngeorgenstadt Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Tiefe Gräben sind am »Tag der Deutschen Einheit« in Dresden einmal mehr sichtbar geworden – zwischen neoliberalen und völkisch-nationalen Rechten, zwischen links und rechts, aber auch zwischen oben und unten. Vor und nach dem Festgottesdienst in der Dresdner Frauenkirche wurden Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag von Anhängern des rechtsnationalen Pegida-Bündnisses beschimpft. Auf Schildern und Plakaten wurde Merkel zum Rücktritt aufgefordert – nicht etwa wegen ihrer Zustimmung zur Verarmungspolitik der »Agenda 2010«, gegen die 2004 vor allem im Osten Deutschlands protestiert worden war, sondern wegen der Aufnahme einer größeren Zahl von Geflüchteten im Herbst 2015. Ein dunkelhäutiger Mann, der zum Gottesdienst wollte, sollte nach dem Willen der Pegida-Anhänger das Land verlassen: »Abschieben«, brüllten sie. An Ort und Stelle war auch Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann.

Merkel forderte derweil mehr Respekt in der politischen Auseinandersetzung. Den »Wir sind das Volk«-Anspruch extrem rechter Gruppen hatte sie bereits am Samstag zurückgewiesen. Bundestagspräsident Norbert Lammert rief in seiner Rede zum 26. Jahrestag des Anschlusses der DDR die Deutschen auf, wahrzunehmen, wie gut es den meisten Menschen in diesem Land heute gehe. »Wir leben in Verhältnissen, um die uns fast die ganze Welt beneidet.« Deutschland sei heute »in besserer Verfassung als jemals zuvor«. Die Deutschen könnten und dürften daher »mehr Selbstbewusstsein und Optimismus zeigen«. »Denn wir leben jetzt so zusammen, wie es ganze Generationen vor uns nur träumen konnten: in Einigkeit und Recht und Freiheit.« Erst am Wochenende wieder waren in Jüterbog, Naumburg und Neubrandenburg Brandanschläge auf von Flüchtlingen und Migranten bewohnte Häuser verübt worden.

Nach dem Festakt in Dresden versammelten sich mehrere tausend Pegida-Anhänger, darunter erkennbare Neonazis, laut Nachrichtenagentur dpa in der Nähe des Hauptbahnhofs. Für Aufsehen sorgte, dass die Versammlungsauflagen nicht wie üblich vom Veranstalter, sondern von einem Polizeisprecher verlesen wurden. Er begründete dies mit einem Defekt an der Lautsprecheranlage von Pegida und betonte, er mache es »gerne«. Dafür erhielt er Applaus, die Menge skandierte: »Eins, zwei, drei, danke, Polizei!«