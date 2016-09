Schutzengel für Geister

Vorheriges

Umgeben vom Sajangebirge im Süden Sibiriens liegt Russlands größtes Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskaja. Seit 1978 ist der frühere Stolz der Sowjetunion in Betrieb. Es wurde als Wunder sowjetischer Ingenieurskunst bezeichnet, denn es handelt sich um eine Anlage der Superlative: Die Staumauer ist 242 Meter hoch und 1.074 Meter lang und gehört zu den höchsten Talsperren der Erde. Der Stausee am Jenissei ist 320 Kilometer lang und reicht über die Grenzen der Republik Chakassien hinaus in die Region Krasnojarsk und die autonome Republik Tuwa. Wasserkraftwerk und Stausee wurden nach dem in der UdSSR sehr bekannten Ort Schuschenskoje benannt. Dort befand sich der Revolutionär Wladimir Lenin drei Jahre lang in der Verbannung, und dort heiratete er Nadeschda Krupskaja. Schuschenskoje liegt jedoch gar nicht direkt am Stausee, sondern etwa 80 Kilometer davon entfernt.

2009 kam es in Sajano-Schuschenskaja zu einer Havarie, bei der 75 Menschen ums Leben kamen. Ursache soll eine Explosion in einer der Generatoreneinheiten gewesen sein, in deren Folge das Maschinenhaus überflutet wurde und zum Teil einstürzte. Eine dadurch verursachte Flutwelle zerstörte auch die anderen Generatoreneinheiten. Die angeschlossenen Aluminiumwerke, aber auch viele Haushalte, Fabriken, Bergwerke und andere Einrichtungen hier in der Republik Chakassien blieben für Wochen ohne Strom. Der wirtschaftliche Schaden war immens. Tausende flüchteten panikartig aus der Region, es bildeten sich Staus, und es kam zu Autounfällen. Menschen horteten Lebensmittel und Benzin. Die Preise stiegen sofort sprunghaft, die Menschen standen Schlange vor den Geschäften.

Das Kraftwerksunglück zählt zu den schwersten in der Geschichte der internationalen Hydroenergetik und den größten Katastrophen im Bereich der russischen Energieversorgung. Die Summe der Schäden und die Wiederaufbaukosten sind nach wie vor schwer abzuschätzen, weil die gewaltigen Summen, die in die Milliarden Rubel gehen, je nach Quelle verschieden angegeben werden. Erst im November 2014 war die Wiederherstellung abgeschlossen, und die Anlage konnte wieder mit voller Leistung in Betrieb genommen werden. Russlands Präsident Wladimir Putin reiste nach Südsibirien, um persönlich den »Knopf zur Inbetriebnahme« zu betätigen.

Von einer weiteren Tragödie, die in Chakassien droht, weiß die breite Öffentlichkeit nichts, weil darüber in den Medien nicht berichtet wird. Und weil es dagegen keine Abhilfe zu geben scheint.

Christen und Schamanen

Abakan ist die Hauptstadt der Republik Chakassien. Der Name der Stadt lässt sich wahrscheinlich auf das chakassische Wort für Bärenblut zurückführen. Sie liegt im Minussinsker Becken im Vorland des Sajangebirges etwa 120 Kilometer von dem Wasserkraftwerk entfernt. Hinter Abakan zieht sich die Steppe bis zum Gebirge. Die Bevölkerung der Republik besteht zu etwa 80 Prozent aus Russen. Nur 12 Prozent zählen zu den Chakassen, einem Turkvolk. Es leben dort auch Deutsche sowie Schoren, ein weiteres kleines indigenes Turkvolk. Ursprünglich war der Schamanismus die Religion der Chakassen, doch im 19. Jahrhundert wurden sie teils gewaltsam zum Christentum bekehrt.

Schamanismus ist hier bis auf den heutigen Tag anzutreffen. Manche alten Menschen beten die Sonne an, woran sich der Einfluss des Zoroastrismus, der Feuer als Symbol der Gottheit sieht, auf die Chakassen zeigt. Im Minussinsker Kessel findet man auch einzigartige prähistorische Zeugnisse. Entdeckt wurden Spuren einer uralten Zivilisation: eine Gemäldegalerie von Felszeichnungen. Diese wurden in den Stein eingemeißelt, später wurde Farbe aufgetragen. Seit Jahrhunderten sind die Felszeichnungen, aber auch Kurgane und Menhire – Grabhügel und Steinblöcke – von Geheimnissen umwittert. Der Große Salbik-Kurgan, der etwa 80 Kilometer von Abakan entfernt liegt, wird auf das dritte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung datiert. Er ist der größte Kurgan am mittleren Jenissei und gilt als bedeutendes Denkmal der Tagar-Kultur. Und es gibt hier viele weitere archäologische Funde aus der Bronzezeit.

Über Jahrhunderte wurden Legenden und die Geschichte der Chakassen von Chajdschis, Erzählern, mündlich überliefert. Darunter »Aliptig Nimach«, ein Reckenepos, das 30.000 Verszeilen hat. Die Chajdschis trugen die Erzählung in Chaj, dem Kehlgesang, vor und begleiteten sich auf Saiteninstrumenten. Das Repertoire jedes Chajdschi umfasste zehn bis zwanzig Erzählungen.

Galina Kasatchinowa (74) ist Schriftstellerin. Ich treffe sie im Haus des Schriftstellerverbandes Chakassiens, in einem Raum, der fast vollständig von einem langen Tisch, Stühlen und Kartons mit Büchern ausgefüllt wird. Galina kam in einem Weiler zur Welt und gehört dem Clan der Sieben Wölfe, Tschetibjur, an. Gelegentlich besucht sie die Kirche, aber sie zündet auch Feuer an, in die sie zu rituellen Zwecken Essensgaben wirft. Beim Schreiben bevorzugt sie die chakassische Sprache, und sie verfasst auch Bücher für die Grundschule. »Eine Erzählung, Nimach, hat etwa 10.000 Verszeilen, und es gab Chajdschis, die mehr als 100 Erzählungen auswendig kannten. Ein Umfang von etwa zwölf Büchern«, berichtet sie. 1992 wurde das Heldenepos »Chan Mirgen« publiziert. Galina hatte dafür zweimal die Erzählerin Anna Kurbischekowa besucht. Zwischen den beiden Besuchen lagen zehn Jahre, und Galina war erstaunt, dass die alte Frau das Epos beide Male ohne Abweichungen vortrug. Jede dieser Erzählungen besitze ihren eigenen Geist, Eesi. Falls ein Chajdschi bei der Rezitation einen Fehler mache, werde er von diesem Geist bestraft. Davor fürchteten sich die Erzähler und ließen es nicht dazu kommen. Aus diesem Grund seien die Erzählungen unverändert überliefert worden.

Zu Sowjetzeiten wurde dieses Erbe noch gut gepflegt: Jeden Mittwoch wurden die Erzählungen im Radio übertragen, und sie fanden viele Zuhörer. Die Literatin mahnt: »Heute erlebt unser Volk eine Tragödie: Chakassische Kinder beherrschen die Sprache nicht mehr.« Trotz ausgerufener Rettungsprogramme sei ein Aussterben des Chakassischen zu beobachten.

Heiliger Brauch

Walentina Majnogaschewa betritt den Raum. Die bekannte Folklore-Forscherin hat ein hier typisches rundes Gesicht, kleine Augen und wirkt sehr still. 1930 wurde sie in dem kleinen Dorf Bolschije Syry geboren. Valentina gehört zum Tom-Clan, weil ihre Vorfahren vom Fluss Tom stammten. In der Stalin-Zeit war ihre Familie Repressalien ausgesetzt. Ihre Kindheit verlebte sie deshalb in der Oblast Kemerowo im Kusnezker Kohlenbecken, wo Russisch gesprochen wurde. Später bereiste sie die Dörfer Chakassiens und sammelte traditionelle Überlieferungen. »Aliptig Nimach«, die Erzähltradition, sei das bedeutendste und berühmteste Zeugnis ihrer Kultur. »Die Chajdschis baten dafür die Geister um Unterstützung, daher ist das Epos sakral«, erklärt sie feierlich. »Unter meinen Vorfahren gab es Schamanen, aber ich selbst habe den Kehlgesang nur selten vorgetragen, um die Geister nicht zu wecken.« Sie gibt eine Kostprobe des Chaj, aber nur ganz kurz, aus Rücksicht auf die Geister.

»Kommen Sie, es ist Zeit zum Teetrinken«, erklingt eine Stimme aus dem zweiten, viel kleineren Raum des Verbandes. Dort sitzt dessen Leiterin Ljudmila Kostjakowa. Sie wurde 1962 im Dorf Kabaly geboren und ist Philologin von Beruf. Dass sie Chakassin ist, sieht man ihr kaum an. Es wird Tee, Buchweizenhonig und Gebäck serviert. Auch sie klagt: »Wir verlieren unsere Sprache. Wir orientieren uns immer mehr an Zentralrussland, und dort schaut man auf Europa.« Die Globalisierung wirke sich so bis ins ferne Sibirien aus. »Uns fehlen die Mittel, um das Chakassische zu propagieren, für Kinder- und Wörterbücher oder für Zeichentrickfilme in unserer Sprache.« Es gebe kaum Möglichkeiten, das ungemein reiche Folkloreerbe des Landes weiterzutragen. »Bereits drei Generationen sind weitgehend ohne unsere Sprache aufgewachsen.« Daher gebe es kaum Eltern, welche diese noch weitergeben könnten. Dabei stünden die Geschichte und das geistige Erbe der Chakassen den anderen Turkvölkern in nichts nach.

Von den 32 Mitgliedern des Schriftstellerverbandes schreibt die Mehrheit ihre Werke auf russisch. Das spart eine Übersetzung, also doppelte Arbeit, wenn ein Buch auch für die Bühne bearbeitet wird. Chakassische Ensembles geben Konzerte in Europa, dort werden auch Musikalben produziert. Und selbst in Kanada werden Bücher auf Chakassisch veröffentlicht. Niederländer kamen nach Abakan, um den Kehlgesang zu erlernen. Doch für viele Russen ist Chakassien ein blinder Fleck. Und dieser Fleck wächst, weil das, was die Chajdschis über die Jahrhunderte bewahrt haben, allmählich verschwindet.

Teil der Identität

Chakassiens Hauptstadt Abakan dehnt sich auf einer Fläche aus, die etwa einem Fünftel der des Sajano-Schuschensker Stausees entspricht. Fünfstöckige Häuser prägen das Stadtbild, in manchen Stadtteilen erreichen sie neun Etagen. Daneben gibt es auch Holzbaracken. Eine Handvoll ethnischer Einrichtungen gibt es zu entdecken. Dazu zählen die Chakassische Philharmonie, drei Nationaltheater sowie ein Restaurant, wo man auch Charta und Chyjma, typische Delikatessen aus Pferdegedärmen, serviert bekommt. Steine mit Felszeichnungen, Menhire, lassen sich besichtigen, einige wenige Mosaike und Reliefs, eine Chajdschi-Statue und eine Jurte. Doch im Alltag, außerhalb nationaler Feiertage, stößt man nur selten auf Chakassisches, in drei Tagen Stadterforschung auch nur selten auf die Sprache. Eine Ausnahme ist etwa eine Sauna, deren Eingang zweisprachig ausgewiesen ist. Da wundert es nicht, dass nach Angaben der UNESCO das Chakassische zu den gefährdeten Sprachen zählt.

Pawel Kanotejew (31) ist Ökologe. Er empfängt mich in seiner Zweiraumwohnung, die er gemeinsam mit seiner Mutter bewohnt. Er hat ein rundes Gesicht, dunkles Haar und dunkle, schmale Augen mit Epikanthusfalten. Pawel wirkt intelligent und gutherzig, redet überlegt. Da er nicht auf dem Lande, sondern hier in Abakan zur Welt kam, ist er mit Russisch aufgewachsen. In allen Republiken Russlands sprechen meist nur noch die Landbewohner und alte Menschen die Sprachen der Minderheiten. »Ich muss endlich Chakassisch lernen, weil es meine Muttersprache ist.« Von Nutzen sei sie allerdings nur in den Dörfern, wo Russischsprachige die Minderheit bildeten, meint er. Pawels Mutter Larissa beherrscht dagegen noch das Chakassische. Auch sie findet, dass sich die Bildung sehr verschlechtert habe. In Abakan könne man die Landessprache kaum noch verwenden. Obwohl sie in einer Druckerei arbeitet, die auch Zeitungen auf Chakassisch druckt, vergesse sie immer mehr von ihrer Muttersprache. »Mir fehlt einfach die Übung«.

Die Historikerin Jelena Samrina ist Pawels Schwägerin und kennt sich mit der Geschichte und Ethnografie der Völker Sibiriens aus. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist sie am Chakassischen Forschungsinstitut beschäftigt. Man sieht ihr an, dass sie eine Vertreterin des Turkvolkes ist. Zugleich hat sie etwas Europäisches an sich. »Chakassisch ist meine Muttersprache, weil ich vom Dorf komme. Erst mit zehn Jahren habe ich Russisch gelernt.« Zu Hause spreche sie nur Chakassisch, damit es ihre Kinder lernten. Dass nur noch 48 Prozent der Chakassen die Sprache beherrschten, sieht sie als ein großes Problem an. Das Bildungssystem Russlands sei so angelegt, dass die Kinder kaum etwas von dieser Sprache mitbekämen. »Der Chakassischunterricht wird auf die letzte Stunde gelegt, wenn die Kinder schon müde sind und nach Hause wollen. Das ist ein Pro-forma-Unterricht, nicht einmal obligatorisch. Ich glaube, dass das die offizielle Politik ist.« Der Staat täusche auf diesem Gebiet Tätigkeit nur rege vor. So, als tue er viel. »Die Ministerien berichten sehr schön über die geleistete Arbeit, aber das Ergebnis ist gleich Null.« Die Sprache sei ein Markenzeichen Chakassiens und Teil ihrer Identität. »Wenn wir sie verlieren, verliert die Welt etwas, und auch wir verlieren uns selbst, unsere einzigartige Kultur.« Bereits im 18. Jahrhundert habe diese so bedeutende Forscher wie die deutschen Wissenschaftler Peter Simon Pallas und Daniel Gottlieb Messerschmidt in diesen Teil Sibiriens geführt.

Eine weitere Begegnung dreht sich um das Problem des Sprachverlustes. Andrej Turtugeschew war lange Zeit Mitglied der ethnischen Tanztruppe Kun Susy, Sonnenstrahl. Wir treffen uns in einem kleinen und unscheinbaren, doch überfüllten Café im Zentrum Abakans. Offen und humorvoll berichtet der 32jährige Anwalt: »In Chakassisch wurde ich nur in der Grundschule unterrichtet.« Es sei ein wichtiges Bindemittel. »Doch die Sprache stirbt aus und nimmt Kultur und Traditionen mit sich«, stellt er fest. Im staatlichen Fernsehen habe er einmal gehört: »Es gibt da so ein Volk in Russland, und es hat sogar seine eigene Republik ...« Chakassien und die Chakassen seien wohl den meisten in Russland bereits vollkommen unbekannt.