Tod nach Willkommensfeier

Einer der bei dem Drohnenangriff verletzten Menschen am Mittwoch im Krankenhaus von Nangarhar

In Afghanistan sind bei einem Drohnenangriff »internationaler Streitkräfte« mindestens 15 Zivilisten getötet und weitere 13 verletzt worden. Das teilte die UN-Mission für Afghanistan (UNAMA) in der Nacht zu Freitag in Kabul mit. Der Luftangriff im Bezirk Achin der ostafghanischen Provinz Nangarhar soll sich den UN-Angaben zufolge bereits am Mittwoch morgen ereignet haben. Er traf demnach Menschen, die sich in einem Privathaus zusammengefunden hätten, um die Heimkehr eines Stammesälteren von der Pilgerfahrt nach Mekka zu feiern. Die Opfer hätten offenbar geschlafen, als die Drohne ihre Raketen abfeuerte. Unter den Getöteten seien ein Lehrer und Schüler sowie Mitglieder von Familien, die dafür bekannt seien, auf der Seite der Regierung zu stehen, hieß es weiter. Die Vereinten Nationen forderten unabhängige Ermittlungen des Vorfalls.

Derweil will die Europäische Union nach Informationen der britischen Bürgerrechtsvereinigung Statewatch mindestens 80.000 afghanische Flüchtlinge in ihr Heimatland abschieben. Wie aus einem »geleakten« Dokument hervorgeht, das auf der Internetseite der Organisation veröffentlicht wurde, plant die EU-Kommission mit Blick auf eine internationale Hilfskonferenz am 4. und 5. Oktober in Brüssel, weitere finanzielle Unterstützung für das zu 40 Prozent auf Auslandshilfe angewiesene Afghanistan davon abhängig zu machen, ob sich die Regierung in Kabul zur Aufnahme der Geflüchteten bereit findet. Ein entsprechendes Abkommen möchte die Kommission bereits im Sommer nächsten Jahres in Kraft setzen. In parallelen Verhandlungen mit dem Iran und Pakistan soll erreicht werden, dass sich diese beiden Länder bereit erklären, weitere afghanische Geflüchtete aufzunehmen. Die Hilfsorganisation Medico international kritisiert das als »eine Form der Erpressungspolitik in neokolonialer Manier«. »Die Verknüpfung von Finanzunterstützung mit der Verpflichtung zur Rücknahme von Flüchtlingen ist das neue Paradigma der Entwicklungshilfe«, so der Südasienreferent der Organisation, Thomas Seibert. Das sei eine fatale Entwicklung, denn statt Fluchtursachen zu bekämpfen, verschärfe man so die Probleme in den Ausgangsländern und damit die Fluchtursachen. »Wie schizophren diese Pläne sind, zeigt das geleakte Dokument, das systematisch all die Gründe auflistet, warum es unmöglich ist, geflüchtete Afghanen zur Rückkehr in ihr Land zu nötigen«, so Seibert. (jW)

kurzlink.de/afghanistan