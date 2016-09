Großbrand in Klinik

Das »Bergmannsheil« in Bochum, die wohl traditionsreichste Klinik im Ruhrgebiet, ist in der Nacht zum Freitag durch einen Großbrand teilweise zerstört worden. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in einem Krankenzimmer im sechsten Stock ausgebrochen – zwei Patienten fanden den Tod. Sieben weitere schweben in Lebensgefahr. Insgesamt erlitten 15 Menschen nach offiziellen Angaben Verletzungen. Das »Bergmannsheil« war 1890 fertiggestellt worden, es diente vor allem der Behandlung verletzter Bergleute. Das Krankenhaus gilt als weltweit erste Unfallklinik. (pw)