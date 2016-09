Platzhirsch oder Pennystock

Kursflattern mit Tendenz nach unten: Die Aktie der Deutschen Bank zog am Freitag auch den Dax hinab Foto: dpa/Arne Dedert

Die Deutsche Bank wankt. Was bislang unmöglich schien, wird Realität: Das größte heimische Geldhaus gerät immer stärker in Turbulenzen, täglich gibt es für den Platzhirsch aus Frankfurt am Main neue Hiobsbotschaften. Am Freitag wurde bekannt, dass sich mehrere Hedgefonds von dem Institut zurückgezogen haben. Der Börsenkurs ging auf Talfahrt, die Aktie verbilligte sich zwischenzeitlich auf weniger als zehn Euro. In den USA gelten unter fünf Dollar bewertete Aktien als Ramschware, sogenannte Pennystocks.

Die Führung schaltet auf Wagenburgmentalität. Vorstandschef John Cryan rief die Mitarbeiter in einer E- Mail auf, Vertrauen in das Unternehmen zu bewahren. Am Markt seien »Kräfte« unterwegs, die dieses schwächen wollten. »Einige wenige Hedgefondskunden« hätten die Bank verlassen, schrieb der Topmanager. Das sorge aber »zu Unrecht« für Unruhe, denn die Deutsche Bank habe mehr als 20 Millionen Kunden. Laut Nachrichtenagentur AFP sollen zehn Hedgefonds ihre Beteiligung ganz oder teilweise zurückgezogen haben.

Auch die »Ungewissheit über den Ausgang des Rechtsverfahrens in den USA sei kein Grund für diesen Druck auf unseren Aktienkurs«, so Cryan weiter. Das US-Justizministerium hat wegen Geschäften mit faulen Hypothekenpapieren eine Strafe von 14 Milliarden Dollar (12,5 Milliarden Euro) gefordert – die Deutsche Bank hält dies für viel zu hoch. Wohl auch, weil die Rücklagen für Rechtsstreitigkeiten »nur« etwa 5,5 Milliarden Euro betragen. In Berlin hieß es am Freitag aus den Reihen der Bundesregierung: »Wir geben keinerlei Auskunft zu irgendwelchen Spekulationen über die Deutsche Bank.« (AFP/jW)

