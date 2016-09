Reife Leistung

Eklatante Unterschiede der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West werden mit Hurra-Patriotismus kaschiert Foto: picture alliance/chromorange

Überaus pathetisch wurde Johannes Singhammer (CSU) am Freitag vormittag: »Vor 26 Jahren ist Deutschland auf der Sonnenseite angekommen«, verkündete er. Gemeinsam mit der sächsischen CDU präsentierte der Bayer in Berlin einen »Aufruf zu einer Leit- und Rahmenkultur«, der vor schwarz-rot-goldener Inbrunst nur so trieft. Es versteht sich von selbst, dass der auf zwei Seiten manifestierte Rechtsruck nicht mit Parteichefin Angela Merkel (CDU) abgestimmt wurde und die Intention dahinter durchtriebener ist als die von Singhammer propagierte »besondere nachbarschaftliche Verbundenheit« der Sachsen und Bayern. Da geht es um »Deutsch als Sprache des öffentlichen Lebens« oder das »abendländische Wertefundament«. Als notwendige »Kraftquellen« nennen die Verfasser »Heimat und Patriotismus«. Sie warnen vor Einwanderung, die das Gerechtigkeitsempfinden verletze, weil »Solidarität überbeansprucht wird«. Dies ist also der nächste Tabubruch nach den jüngsten Entgleisungen sächsischer Bundestagsabgeordneter, die mit der AfD koalieren oder im Naziduktus eine »Umvolkung« ausgemacht haben wollen.

Matthias Rößler (CDU) ist stolz auf das Vollbrachte, denn der Wisch »hat Arbeit gemacht«. Schon 2005 forderte der Landtagspräsident »nationale Wallungen« der Sachsen ein. Nun kann er das für alle Bundesbürger tun, denn »75 Prozent der Deutschen halten Leitkultur für wichtig«, will er in Erfahrung gebracht haben. Fragt man Michael Kretschmer, Generalsekretär der Sachsen-CDU, warum es solch eines Aufrufs zum Patriotismus bedarf, antwortet er: »Weil ein großer Teil des politischen Spektrums immer noch ein Problem damit hat.« Rößler weiß zu berichten, dass das einfache Volk bereits viel »unverkrampfter als die politische und mediale Elite« mit Beflaggung und Vaterlandstolz umgehe. Insofern hätten Sachsen-CDU und CSU ein »drängendes Problem offensiv angepackt«.

Es gibt ja auch sonst nichts zu tun. Dass immer noch eklatante Unterschiede zwischen Ost und West in den Lebensverhältnissen existieren, wird mit Hurra­patriotismus kaschiert. Der Jahresbericht zur »Deutschen Einheit« besagt unter anderem, dass die Erwerbslosenquote im Osten konstant fast doppelt so hoch ist wie im Westen. Die Armutsrisikoquote liegt in den Neubundesländern um sieben Prozentpunkte über dem westdeutschen Niveau. Die Tarifbindung ist im Osten gering, die Renten und Löhne sind deutlich niedriger, die Vermögen der Haushalte entsprechen 44 Prozent derer im Westen. Ländliche Gebiete leiden unter Abwanderung und Überalterung. Bedingt durch ihre Kleinteiligkeit wird die ostdeutsche Wirtschaft wohl nie gleichwertig sein.

26 Jahre nach dem Anschluss der DDR wurde auch im Bundestag zur »Einheit« debattiert. Dabei ging es vornehmlich um den erfolgreichen Westexport »Rechtsextremismus« und seine Folgen für die ostdeutsche Wirtschaft. Dass rechte Gewalt auch in den Altbundesländern gang und gäbe ist, spielte keine Rolle. Bezeichnend: Erst am Donnerstag abend wurde der Bürgermeister von Oersdorf in Schleswig-Holstein mit einem Knüppel bewusstlos geschlagen, vermutlich, weil er Flüchtlinge in seinem Ort unterbringen will. »Aus Knüppel wird Hammer, aus Hammer wird Axt«, drohten Unbekannte dann am Freitag morgen per E-Mail.

2.600 Polizeibeamte machen derweil die Bockwurstmeile der Einheitsfeierlichkeiten in Dresden zur Hochsicherheitszone. Nachdem am Anfang der Woche zwei Sprengstoffanschläge – auf eine Moschee und das Kongresszentrum – verübt wurden, ist am Donnerstag noch eine Bombenattrappe in der Stadt aufgetaucht.