Die Meldung war auch den westlichen Agenturen ein paar Zeilen wert: Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind in den letzten Tagen mehr als 20 Menschen am Genuss gepanschten Wodkas gestorben. Etwa 30 weitere Personen liegen danach noch mit akuten Vergiftungen im Krankenhaus. Recherchen ukrainischer Medien ergaben, dass alle Betroffenen den Schnaps in kleinen Dorfläden gekauft hatten, meist aus dem Kanister in mitgebrachte Flaschen abgefüllt. Teilweise gab es aber auch Flaschen, die mit gefälschten Steuerbanderolen versehen waren. Der ukrainische Gesundheitsminister wusste als guten Rat nur, bitte »legalen« Wodka zu kaufen. Der allerdings kostet in der Ukraine ab umgerechnet drei Euro für den halben Liter. Bei einem Einkommensniveau, das nach jüngsten Statistiken für 90 Prozent der Bevölkerung Monatsverdienste von unter umgerechnet 140 Euro ausweist, ist das eine Menge Geld, und deshalb findet der mutmaßliche Industriealkohol für einen knappen Euro pro Flasche auch nach wie vor seine Abnehmer.

Der Massenalkoholismus untergräbt nach offiziellen Angaben inzwischen auch die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte an der Front zum Donbass. Wie das Kiewer Verteidigungsministerium Anfang dieses Monats mitteilte, wurden allein im August 500 Soldaten in die Lazarette eingeliefert, die sich ins Koma gesoffen hatten. Als Gegenmaßnahme stellte das Ministerium Videos ins Netz, auf dem Uniformierte im Stechschritt exerzieren und skandieren: »Ich – werde – nie – mehr – trinken.« Nach Aussagen von Zivilisten, die in der Kampfzone leben, sind die ukrainische Armee und vor allem die Angehörigen der rechten Freiwilligenbataillone praktisch im Dauerrausch. Überfälle von »Antiterrorkämpfern« auf örtliche Läden, bei denen in erster Linie die Schnapsregale leergeräumt würden – selbstverständlich ohne zu bezahlen –, seien an der Tagesordnung. Unter den betrunkenen Soldaten komme es immer häufiger zu tödlichen Unfällen beim Umgang mit Waffen, im Straßenverkehr und selbst zu gegenseitigen Schusswechseln.

Insbesondere die Angehörigen der Freiwilligenbataillone gelten als extrem undiszipliniert. Aufsehen erregte jüngst ein Vorfall in Dnipropetrowsk. Dort erschoss ein Angehöriger des Bataillons »Tornado« bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten, der ihm ein Strafmandat androhte. Kiewer Politiker waren anschließend bemüht, aus dem Fall keine verallgemeinernden Rückschlüsse zuzulassen. Es handle sich um »bedauerliche Einzelfälle«, so etwa der selbst aus dem Bataillon »Asow« stammende Abgeordnete Jurij Beresa. Von den fehlenden Berührungsängsten der Politik gegenüber den aus dem Ruder laufenden Revolverhelden zeugt auch ein in der Wohnung des nach dem Polizistenmord festgenommenen Täters gefundenes Selfie mit Jurij Luzenko, einem führenden Maidan-Politiker, derzeit ukrainischer Generalstaatsanwalt.

Derweilen tun die »Reformen« auch im ukrainischen Gesundheitswesen ihre Wirkung. Wie das Nachrichtenportal Westi meldete, blüht im Lande der Medikamentenschwarzmarkt. Da durch die Inflation und den gesunkenen Wechselkurs der Landeswährung legale Arzneimittel im Wochenrhythmus teurer würden, kauften immer mehr chronisch kranke Patienten ihre Medikamente bei unkontrollierten Händlern, die ihre Dienste über Anschläge an Strommasten und Schwarzen Brettern anböten. Selbst Ärzte rieten ihren Patienten oft, auf diese Angebote zurückzugreifen, wenn sie kein Geld für Medikamente aus der Apotheke hätten. Oft handle es sich dabei auch um Präparate aus Russland, wo Arzneimittel deutlich günstiger sind als in der Ukraine. Allerdings büßen diese Mittel durch unsachgemäßen Transport im Kofferraum der »Importeure« oft ihre therapeutische Wirkung ein. »Im besten Fall schaden sie nicht«, zitiert Westi einen ukrainischen Mediziner, im schlimmeren könnten sich allerdings unerwünschte Nebenwirkungen einstellen. Besonders betroffen seien Krebspatienten.

Die Not ukrainischer Kranker nutzen nach anderen Berichten auch führende westliche Pharmahersteller aus. So führten renommierte Hersteller wie die US-Firma Pfizer und die französische AB Science in der Ukraine mit Billigung der Behörden großangelegte klinische Tests neuer Krebsmedikamente und Psychopharmaka durch. Während früher noch Honorare für die Teilnahme an den Tests gezahlt worden seien, sei die Bedürftigkeit der Betroffenen inzwischen so groß geworden, dass sie für die Gabe des Mittels selbst plus eventuell eine Taxifahrt nach Hause bereit seien, sich für derartige Menschenversuche zur Verfügung zu stellen.