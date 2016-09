Digitalisierung verändert nicht nur unsere Arbeitsleben – über Bande kann sich durch freiwerdende Kapazitäten auch das Verhältnis der Geschlechter, etwa bei der Sorgearbeit, verschieben Foto: obs/Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)/Dominik Buschardt

Mit dem Begriff »Arbeit 4.0« haben die Gewerkschaften die Interessen derer in den Mittelpunkt gestellt, die von der »Industrialisierung 4.0« betroffen sind, im Positiven wie im Negativen. Denn die Digitalisierung in der Arbeitswelt führt zu einem wachsenden Bedarf an hochqualifizierten und -spezialisierten Fachkräften einerseits und zu einer weiteren Welle der massenhaften »Freisetzung« geringer Qualifizierter. Ende vergangener Woche wurde in den Räumen der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Berlin festgestellt, dass die Geschlechterfrage in der Debatte um die Auswirkungen des neuesten Modernisierungsschubes in der Arbeitswelt bisher kaum eine Rolle spielt. Im Rahmen der Tagung »Arbeit 4.0. Blind Spot Gender« wurde der Blick auf diesen »blinden Fleck« gerichtet.

Aufschlussreiche Daten zu »genderspezifischen Verteilungseffekten der Digitalisierung« lieferte Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Zwar befänden sich unter den Top ten der »gefährdeten Berufe« viele überwiegend von Männern ausgeübte. Zugleich sei aber in weiblich dominierten, deren Existenz nicht bedroht ist, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen mit 30 Prozent besonders groß. In großem Umfang profitiert haben von der technologischen Entwicklung der letzten 15 Jahre nach Angaben von Grabka nur Inhaber von Einkünften aus Unternehmen und Vermögen. Bei den abhängig Beschäftigten hatte nur das oberste Zehntel etwas davon. 90 Prozent mussten dagegen teilweise drastische Reallohnverluste hinnehmen. In den unteren Lohngruppen ist zugleich mit zwei Dritteln der Frauenanteil am höchsten, während er im obersten Segment bei gerade mal 20 Prozent liegt. Die von Grabka vorgeschlagene Lösung: Frauen sollten sich »grassrootsmäßig« verbünden, damit künftig mehr von ihnen zu den Vermögenden gehören.

Katharina Wrohlich vom DIW lobte die Chancen, die sich Frauen wie Männern durch das sogenannte Homeoffice hinsichtlich einer flexiblen Arbeitszeiteinteilung böten. Dies erleichtere es, Beruf und Familie zu vereinbaren. Gleichzeitig berge es das Risiko der »Entgrenzung«. Voraussetzung für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Erwerbsarbeit sei eine möglichst gleiche Verteilung der privaten »Care-Arbeit«. Die sei aber bislang nicht in Sicht. Christiane Funken, Professorin für Medien- und Geschlechtersoziologie an der Technischen Universität Berlin, feierte das Startupwesen als Feld für kreatives weibliches Wirken, prognostizierte aber zugleich, dass die Produktion standardisierter Massengüter weiter in Entwicklungsländer verlagert werde. Inländische Jobs in der Branche wiederum forderten vielfach die »Einbringung der ganzen Person«, was die Vereinbarkeit mit Privatleben und Familie erschwere.

Angesichts der Fokussierung dieser und anderer Beiträge auf die gut Ausgebildeten fragte eine Vertreterin des nordrhein-westfälischen Arbeitsministeriums, was die Digitalisierung geringer qualifizierten Frauen und insbesondere solchen mit Migrationshintergrund bringe. Eine Kulturwissenschaftlerin von der Kunsthochschule Berlin-Weißensee monierte, im Mittelpunkt stehe hier einmal mehr »die privilegierte weiße Mittelstandsfrau«. Und Christine Küster von der Uni Gießen wies auf die zunehmende Prekarisierung hin, die die Digitalisierung nicht nur, aber besonders für Frauen, auch für die hochqualifizierten, bedeute. Funken erklärte daraufhin, sie teile »die Sorgen«. Zugleich betonte sie, die digitale Wissensarbeit biete die Chance, dass Macht »umverteilt wird«. Frauen sollten sich bewusst werden, »dass sie wirklich Marktwert haben«.

Diejenigen, für die »Arbeit 4.0« vor allem »Ausbeutung 4.0« bedeutet, waren am Nachmittag dann doch noch, zumindest teilweise, Gegenstand eines Vortrags. Uta Meier-Gräwe, Professorin für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung an der Uni Gießen, sprach über den Boom von Onlineplattformen wie »Helpling«, deren Nutzer per Smartphone-App Reinigungs- und andere Servicekräfte buchen können. Die Nachfrage sei enorm. Anbieterinnen der Leistungen sind hauptsächlich Frauen, viele von ihnen Migrantinnen. Meier-Gräwe schätzt die Zahl derer, die zu 90 Prozent »informell« bzw. illegal in deutschen Haushalten arbeiten, auf 600.000 bis eine Million. Ihren Angaben zufolge empfinden Haushaltsarbeiterinnen den Verkauf ihrer Leistung via Plattform als Verbesserung ihrer Situation, da sie ihre Arbeitszeit frei wählen und den Job so leichter mit ihren familiären Pflichten vereinbaren können. Andererseits sind sie Soloselbständige mit völlig unzureichender sozialer Absicherung. Meier-Gräwe sieht »On-demand-Dienstleistungen« dennoch als Zukunftsbranche. Es müsse jedoch auf höhere Qualifikation geachtet und eine angemessene Bezahlung gewährleistet sein.

Eine Diskussion der Potentiale der Digitalisierung in Sachen allgemeiner Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich fand auf der Tagung nicht statt. Dabei wäre sie eine wesentliche Voraussetzung für mehr Geschlechtergerechtigkeit bei der Teilung der Familien- und Hausarbeit. Ohne weniger Erwerbsarbeit wird es auf der einen Seite weiter vergleichsweise schlecht bezahlte Dienstleisterinnen geben, die zusehen können, woher sie die Zeit für die eigenen Kinder und den eigenen Haushalt nehmen. Was auf der anderen Seite geschieht, beschreibt die kalifornische Soziologin Arlie Russell Hochschild in ihrer Untersuchung »Global Women«: Die »Präsenz der eingewanderten Nanny« ermögliche es »den reichen Männern, die zweite Schicht zu vermeiden«, wird sie im Infobrief der FES Gender matters (Nr. 2, 2013) zitiert.

Die einzige in der Bundesregierung, die überhaupt über so etwas wie kürzere Arbeitszeiten zumindest für diejenigen nachdenkt, die Kinder großziehen oder Angehörige pflegen, ist Familienministerin Manuela Schwesig (SPD), die auch auf der Konferenz sprach. Sie setzt sich allerdings für staatliche Leistungen zum Teilausgleich von Einkommensverlusten ein. Ein Beitrag der Unternehmer ist nicht geplant.