Metall auf Metall: Cover des Geburtstagssamplers »A Taste of Moloko Plus« (gestaltet von Robert Schalinski) Foto: Moloko Plus

Auf dem Weg zu der Arbeit, für die er Geld ausgibt, geht Ralf Friel durch eine langgestreckte Werkhalle. In ihr fliegen Funken von Schweißgeräten, trifft Metall auf Metall. Die Halle klingt. Ihr Rasseln und Scheppern überlagert sich aus den Ecken und Arbeitsstationen; dabei folgt es einem Plan, nach dem wuchtige Tankbehälter produziert werden. Sie passen mit Mühe und Not in ein Klassenzimmer. Dann öffnet Friel eine Seitentür, und einen labyrinthischen Korridor später steht er in einem Besprechungszimmer, von dem ein Lagerraum abgeht. In ihm stapeln sich Kartons, doch befinden sich in ihnen statt Werbe- oder Brandschutzbroschüren illustrierte Bücher und Tonträger. Friel holt eine der CDs ans Tageslicht und legt sie auf den großen Holztisch: »Five Eyes«, 2014 eingespielt von dem Experimentalmusiker und -komponisten Alfred 23 Harth und dem ehemaligen Ton-Steine-Scherben-Drummer und späteren Improvisationskünstler Wolfgang Seidel. Auf ihr ein Stück, das wie ein Echo des Gangs durch die Werkhalle klingt: »Quantum Insert«, die freudvolle Verschraubung von Geräusch und Rhythmus.

Der Ort ist Gommern in Sachsen-Anhalt. Bei der Anreise zu Friel fällt linkerhand von der Straße eine Ölförderpumpe ins Auge. Ein Hauch von Texas in Ostdeutschland hängt in der Luft; tatsächlich erinnert ein Schild an 40 Jahre (1950–1990) Öl- und Gaserkundung in der 10.000-Einwohner-Stadt. 2.100 Menschen fanden dort Beschäftigung; Friel war seit 1980 einer von ihnen. Er ist es noch – auf der Arbeit, mit der er sein Geld verdient. Der Verleger von im weitesten Sinne experimenteller Musik und Literatur sitzt tagsüber als leitender Angestellter im Büro des auf den Anlagenbau für die Erdgas- und Ölindustrie spezialisierten Nachfolgeunternehmens. Zwischen Friels Aktenordnern und Rechnungen stehen abermals Bücher und Tonträger seines Labels Moloko Plus, das dieser Tage mit einer CD-Compilation und einer kurzen Konzerttour zwanzigjähriges Jubiläum feiert, zum Beispiel heute in Berlin in der Wabe, veranstaltet im Rahmen des Literaturfestivals »Plörre der Empörung«. Was der Name Moloko Plus meint, weiß wiederum der Handapparat, ein Nokia Luma.

Friel erinnert sich, wie er, der Diplomingenieur, zum Herausgeber wurde. Bereits als Student hatte Friel in der DDR mit Platten gehandelt. Derart, dass er nach dem Mauerfall nicht etwa vor ungeahnten Möglichkeiten, sondern größtenteils bereits Bekanntem stand. »Ich wollte das andere«, sagt er. Friel tauchte tief hinab ins Unerhörte, in die Kassettenszene, in Psychedelic, Industrial und Noise. Mitte der neunziger Jahre, dem allmählich mythischen Freiraum, der auch ein Loch war, beteiligte sich Friel an dem Label Pink Lemon Records, bis er 1996 am Tisch seines ehemaligen Generaldirektors Moloko Plus gründete. Die erste Veröffentlichung des Labels war ein Seitenprojekt der Ostberliner Band Herbst in Peking: Badphish, »The Making of Rakija«. Die CD vermählte Äthiopien und Bulgarien auf dem Dancefloor; ihr Design gab einen Hinweis ab auf das, was bei Moloko Plus über die Jahre passieren sollte: eine Grafik des Künstlers Andreas Poppmann, als Labellogo ein an Malewitsch angelehntes schwarzes Kreuz, dessen erster Entwurf von Emilio Winschetti stammte – Winschetti, eine Hälfte des zu unrecht vergessenen Musikduos The Perc Meets The Hidden Gentleman.

Mittlerweile liegen knapp neunzig Moloko-Veröffentlichungen vor, ein kurzer Überblick ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Von daher heißt die Geburtstags-Compilation von Friels Label, zusammengestellt hat sie Rex Joswig (Herbst in Peking, vertreten in mannigfaltigen Verästelungen), auch nicht »Best of« oder »Ihre größten Stimmungshits«, sondern »A Taste Of Moloko Plus«.

Wie schmeckt, wie klingt das? Joswig hat seine Auswahl auf zwei CDs verteilt. »Doom Shanties & Broken Ballads« ist das Motto der ersten, sie versammelt unter anderem mit R. Stevie Moore, Phil Shoenfelt, Fatal Shore, Britannia Theatre und dem Trio und Gesangsverein Krohn Jestram Lippok das, was man die Songwriter-Sparte bei Moloko Plus nennen darf. Man könnte, aber man sollte dabei vorsichtig sein, handelt es sich doch um Songs mit Fallstricken. Die zweite CD heißt »Cut Ups & Methods to Survive«; ihre Klanglandschaft ist generell geräuschhaltiger geraten. Das kann und soll Vergnügen bereiten: Kinder der späten Siebziger werden sich an »Warm Leatherette« erinnern, B-Seite der ersten Single auf Mute Records von Daniel Millers kurzlebigem Projekt The Normal. Ein eigentlich kaum zu covernder Song, hier umgesetzt von dem Dresdener Elektropunk-Trio Machine de Beauvoir.

Ein anderes Wiederhören gibt es mit F. R. Davids Achtziger-Jahre-Hit »Words Don’t Come Easy«. Mehr, als dass es sich um einen scharfen Scherenschnitt handelt, sei nicht verraten. Ein Cut-up also, jene Montagetechnik von Brion Gysin und William S. Burroughs. Sie führt zu verblüffenden und einleuchtenden Resultaten, nachzuhören bei Column One, nachzulesen bei Jürgen Ploog, dessen Aufnahmen Joswig leitmotivisch zwischen den Stücken der beiden CDs plaziert hat. Ploogs Buch »Ferne Routen« ist gerade frisch in der Printreihe von Moloko Plus erschienen. Ein Kapitel, dem sich Ralf Friel in Zukunft verstärkt widmen will. Erst aber muss er zurück an die Arbeit. Er hat Glück; er hat es nicht weit.