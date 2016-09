»Zwei Tage vor unserer Verhaftung haben uns Kollegen der Küstenwache zu einem Schiff gelotst, wo wir die Rettung durchgeführt haben.« – Manuel Blanco, Feuerwehrmann aus Sevilla und Gründer der Nichtregierungsorganisation Proem-Aid Foto: AP Photo/Muhammed Muheisen

Ihnen wird vor einem griechischen Gericht Menschenhandel vorgeworfen. Wie kam es dazu?

Als Feuerwehrleute wurden wir dazu ausgebildet, Menschen zu retten. So haben mehrere meiner Kollegen und ich die Nachrichtenbilder, die wir täglich sehen mussten, nicht mehr ertragen. Da ertrinken Menschen im Mittelmeer, und die EU schaut einfach weg. Also haben wir uns entschieden, eine Organisation zu gründen und Menschen vor Ort zu retten. Wir haben Tausende vor dem Ertrinken bewahrt. Die griechische Staatsanwaltschaft wirft uns deshalb Menschenhandel und außerdem Waffenbesitz vor. Die »Waffe« ist ein Bolzenschneider, den wir dabei hatten, um Seile zu kappen.

Können Sie nachvollziehen, warum gerade Ihnen diese Vorwürfe gemacht werden?

Natürlich ist es, rechtlich gesehen, manchmal nur ein schmaler Grat zwischen Hilfe und Menschenhandel. Das verstehen wir sehr wohl, aber wir sind von Anfang an sehr offen gewesen und haben unsere Ideen den Verantwortlichen in Griechenland kommuniziert. Außerdem ist in internationalen Gesetzen festgeschrieben, dass jedes Schiff, das sich in der Nähe befindet, zu Hilfe verpflichtet ist, wenn ein anderes in Seenot gerät.

Wie haben sich die politisch Verantwortlichen Ihnen als Helfer gegenüber verhalten, als Sie im Einsatz waren?

Als wir das erste Mal auf der Insel Lesbos ankamen, haben wir uns vorgestellt und erzählt, dass wir eine Gruppe von spanischen Feuerwehrmännern sind. Wir haben genau erklärt, was wir machen wollen und welchen Hintergrund wir haben. Wir wurden für solche Rettungen auf hoher See ja ausgebildet und hatten auch ein Schiff dabei. Wir haben zugesagt, sie dort zu unterstützen, wo sie uns brauchen und haben wollen. Die Küstenwache hat ja auch mit uns zusammengearbeitet. Zwei Tage vor unserer Verhaftung haben uns Kollegen der Küstenwache zu einem Schiff gelotst, wo wir die Rettung durchgeführt haben.

Arbeitet Ihre Organisation noch auf Lesbos?

Seit dem Abkommen mit der Türkei ist die Zahl der Geflüchteten gesunken. Wir sind noch eine Weile dort geblieben, um bereitzustehen, falls erneut Schiffe ankommen. Aber wir haben schnell bemerkt, dass wir dort momentan nicht gebraucht werden, und haben uns entschieden, uns erst mal zurückzuziehen. Unser Schiff haben wir aber dagelassen. Falls wir an der Stelle noch mal gebraucht werden, weil wieder mehr Flüchtlinge diese gefährliche Route nehmen, wollen wir schnell einsatzbereit sein. Momentan reparieren wir unser Equipment und führen Sensibilisierungskampagnen mit Schülern durch. Mit unserer Organisation wollen wir aber weiterhin immer dort helfen, wo große Not herrscht und wir etwas beitragen können, diese zu lindern, beispielsweise in Regionen, die von Naturkatastrophen betroffen sind.

Sehen Sie Ihre Arbeit als rein humanitäre Aufgabe, oder bringen Sie sich auch politisch ein, in dem Fall etwa mit Bewertungen des EU-Türkei-Deals oder des Verhaltens der Syriza-Regierung in Griechenland?

Europa wollte immer das Ideal vertreten, eine Region zu sein, in der Rechte und Freiheiten gewahrt sind und in der verschiedene Nationalitäten vereint sind. Dazu passen diese Grenzschließungen nicht, und dazu passt auch die Türkei als Partner nicht, denn dort werden die Menschenrechte nicht gewahrt. Zur griechischen Regierung muss ich anmerken, dass zwei Abgeordnete dazu kamen, um uns beizustehen, nachdem wir verhaftet wurden. Sie entschuldigten sich auch öffentlich, für das was uns passierte. Wir sind auch nicht die einzigen, die deswegen angeklagt wurden. Es ist gravierend, wenn internationale Hilfe kriminalisiert wird. Denn letztendlich füllen wir eine Lücke, die die Staaten nicht ausfüllen.

Ich bin Beamter. Ich habe ein gutes Auskommen und einen sicheren Arbeitsplatz. Ich brauche es nicht, meine Familie in Spanien zurückzulassen, um in Griechenland mein Leben zu riskieren. Aber unser Gewissen erlaubt es uns nicht, tatenlos diesem Elend zuzuschauen.