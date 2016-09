Erdogan stoppt Schlümpfe

Hier spricht nur noch Erdogan: Der türkische Staatschef will sämtliche oppositionellen Stimmen zum Schweigen bringen Foto: Esam Al-Fetori/Reuters/flickr.com/Juan Carlos Ochoa/Montage: jW

Der unter dem Vorsitz von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammengetretene Nationale Sicherheitsrat hat sich am Mittwoch für eine Verlängerung des Ausnahmezustandes in der Türkei ausgesprochen. Nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli war dieser für zunächst drei Monate verhängt und dem Staatspräsidenten waren so exekutive Vollmachten gegeben worden.

Durch eine Verlängerung könnten die bislang ergriffenen Maßnahmen »weiterhin auf effektive Weise umgesetzt werden«, um »die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Rechte und Freiheiten der Bürger zu schützen«, heißt es in einer Erklärung des Sicherheitsrates. Die Regierung muss der »Empfehlung« des aus den Spitzen von Staat und Militär gebildeten Gremiums noch formell zustimmen.

Richtete sich der Ausnahmezustand anfangs gegen vermeintliche Anhänger der als Drahtzieher des Putsches geltenden Gülen-Bewegung, so nutzt Erdogan seine Sondervollmachten inzwischen zu einem verschärften Vorgehen gegen die Kurden. Per Dekret ließ die Rundfunkbehörde RTÜK am Mittwoch die Ausstrahlung von zehn prokurdischen oder der alevitischen Glaubensgemeinschaft nahestehenden Privatsendern stoppen. Abgeschaltet wurde etwa der für seine regierungskritischen Beiträge bekannte linke Sender Hayatin Sesi TV. Auch das einzige kurdische Kinderfernsehen Zarok TV wurde wegen »Staatsgefährdung« geschlossen. Der Sender hatte Zeichentrickserien wie die »Schlümpfe« und »Biene Maja« in kurdischer Sprache ausgestrahlt.

Mit der Kreisstadt Ergani in der südostanatolischen Provinz Diyarbakir wurde am Mittwoch die 26. von der kurdischen Demokratischen Partei der Regionen (DBP) regierte Kommune unter Zwangsverwaltung gestellt. An die Stelle der bereits unter dem Vorwurf der »Unterstützung einer Terrororganisation« inhaftierten Bürgermeisterin Aygün Taskin trat ein Staatsbürokrat. Nach Angaben der regierungsnahen Tageszeitung Sabah von Dienstag sollen bis zu 40.000 Angestellte des öffentlichen Dienstes aufgrund angeblicher Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans PKK entlassen werden. Bereits in den letzten Wochen waren mehr als 50.000 Beamte ohne jeden Prozess suspendiert worden, darunter neben vermeintlichen Gülen-Anhängern auch 11.000 in der linken Bildungsgewerkschaft »Egitim Sen« organisierte Lehrer.

In einem Gefängnis der südostanatolischen Stadt Sirnak kam es in der Nacht zum Mittwoch nach Informationen der Nachrichtenagentur Firat zu einem Aufstand. Die Insassen forderten ein Ende des Besuchsverbots für Angehörige und Anwälte. Ein Gefangener kam ums Leben, als Feuer ausbrach. Nach Angaben von Justizminister Bekir Bozdag wurden in Zusammenhang mit dem Putschversuch bislang 32.000 Menschen in Untersuchungshaft genommen.

Am Mittwoch berichtete ein Rechtsanwalt, der inhaftierte mutmaßliche Mitglieder der Hackergruppe »Red Hack« vertritt, von Folterungen seiner Mandanten zur Aussageerzwingung. Symbol der kommunistischen Hacker, die Dokumente von Polizei und Geheimdienst veröffentlicht hatten, ist übrigens »Papa Schlumpf« mit Hammer und Sichel an der roten Mütze.

Der Gouverneur der mittelanatolischen Provinz Yozgat ließ derweil unter Berufung auf den Ausnahmezustand alle Bars schließen, in denen Alkohol ausgeschenkt wurde. Die mit dem Schutz der öffentlichen Ordnung begründete Maßnahme dürfte in der mehrheitlich von konservativen Sunniten bewohnten Region insbesondere Aleviten treffen, deren Glauben kein Alkoholverbot kennt.