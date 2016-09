Am schönsten ist’s, wenn alle Stürmer treffen: Philipp Hosiner überwindet Pauli-Keeper Himmelmann Foto: Maurizio Gambarini/dpa - Bildfunk

Jenseits allen Playstation-Fußballs kommen das Gute und das Wahre zusammen, wenn der FC St. Pauli an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick zu Gast ist. Manchmal gesellt sich noch das Schöne dazu. Und hoppla, denkt man da – so geht es also zu, wenn der Fußball noch eine Seele hat. Am Montag abend war es mal wieder soweit. Große Wiedersehensfreude, Vereinsschals in den Abendhimmel, Hymne – »Wer lässt Ball und Gegner laufen? Eisern Union, Eisern Union / Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen?« – und los ging’s. Jedenfalls seitens der Gastgeber. Union machte von Anfang an Druck, erspielte sich nach Sekunden die erste Torchance – der Schuss von Stefan Fürstner verfehlte den Kasten von Pauli-Torhüter Robin Himmelmann knapp.

In der zwölften Minute hatten die sichtlich konsternierten Gäste gerade die nächste brenzlige Situation geklärt, als ihr Youngster Maurice Litka den gewonnenen Ball im Mittelfeld gleich wieder vertändelte. Union ließ sich nicht zweimal bitten. Kristian Pedersen passte auf Kenny Prince Redondo, der den Ball in den Lauf von Philipp Hosiner spielte. Der Österreicher, der für den verletzten Zweitliga-Toptorschützen Collin Quaner (sechs Treffer, Muskelprobleme) in die Startelf gerückt war, vollendete aus sechs Metern überlegt ins lange Eck.

Die Eisernen blieben spielbestimmend, auch wenn die Hamburger nach einer halben Stunde zu ihrem ersten Abschluss kamen. Kurz vor der Pause sorgte St. Paulis Innenverteidiger Lasse Sobiech mit einem Blackout für die Vorentscheidung. Er gewann einen Zweikampf gegen Hosiner, sein anschließender Pass landete jedoch bei Kenny Prince Redondo. Der junge Außenstürmer behielt die Nerven und erhöhte zum 2:0-Pausenstand.

Die zweite Hälfte fasste Union-Trainer Jens Keller gut zusammen: »Wir waren in den Zweikämpfen nicht mehr aggressiv genug, vielleicht auch weil die letzten Spiele viel Energie gekostet haben. Trotzdem haben wir in der Defensive kaum Möglichkeiten zugelassen und selbst drei große Konterchancen kreiert« – Hosiner, Redondo und Steven Skrzybski vergaben.

Mit dem ersten Spielabschnitt war Keller durchaus zufrieden. Man habe die Fehler des Gegners »durch Gegenpressing erzwungen«. Das mochte sein Hamburger Kollege Ewald Lienen nur bedingt gelten lassen: »Wir haben uns heute selbst geschlagen, das ist hier Tradition. Wenn man zwei solche Konter einleitet, kann man hier nicht gewinnen.« Auch Lasse Sobiech wollte sich zu seinem Aussetzer nicht eben gezwungen sehen: »Beim zweiten Tor war es ganz klar mein Ding, das darf mir einfach nicht passieren.« Mit der Niederlage rutschte der FC St. Pauli auf Rang 15. »Der Druck ist sehr groß«, räumte Sobiech ein, »weil wir da unten drin stehen und uns was ganz anderes vorgenommen haben.«

Am oberen Ende der Tabelle rangieren die Berliner auf Rang zwei hinter Braunschweig. Als einziger Zweitligist beschloss das Keller-Team die englische Woche mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern. In dieser Verfassung zählt der Klub zum Kreis der Aufstiegskandidaten, aber davon will Jens Keller noch nichts wissen: »Wir haben den siebten Spieltag jetzt. Wir reden hier nicht vom Aufstieg, sondern jeden Tag von Training.« Wichtig sei: »Wir funktionieren als Mannschaft. Jeder ist für jeden da.« Und so ließ sich Hosiner auch nicht zu einer Kampfansage an seinen Sturmkollegen Collin Quaner hinreißen. Der habe bis zur Oberschenkelverletzung »überragend gespielt«, ließ der Österreicher wissen, und schließlich sei es doch optimal, »wenn beide Stürmer treffen«.

Union tritt als nächstes am Freitag in Nürnberg an, der FC St. Pauli muss nach Hannover.