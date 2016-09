Jimmy Ps unbewältigte Vergangenheit reicht weit zurück. Dazu zählt auch das Verhältnis zu seiner ersten großen Liebe Jane und der gemeinsamen Tochter Foto: ZDF/Wild Bunch Germany

Schaltzentrale der Macht – Aufsichtsräte im Härtetest

Heute Tragödien. Der Berliner Flughafen, der Betrug von VW und die Siemens-Korruptionsaffäre. Alles Krisen, die sie möglicherweise hätten verhindern können. Aufsichtsräte, denn sie kontrollieren die Geschäftsleitung. Sollen. Eine Ausbildung brauchen sie dafür nicht. Oft verdanken Aufsichtsräte ihr Amt weniger ihren unternehmerischen oder fachspezifischen Fähigkeiten als ihren guten Kontakten innerhalb der sogenannten Deutschland AG.

tagesschau24, 21.02

Jimmy P

Der indianischstämmige Amerikaner Jimmy hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Seitdem leidet er unter Anfällen und gilt als schizophren. Hilfe kommt von einem progressiven Psychoanalytiker. Mit Benicio Del Toro (Jimmy Picard), Mathieu Amalric (Georges Devereux). USA/F 2013. Regie: Arnaud Desplechin.

3sat, 22.25

Menschen hautnah: Wölfe im Schafspelz

Wie Kinder zu Opfern sexueller Gewalt werden

Viele Sexualtäter sind in guten Jobs und kümmern sich scheinbar selbstlos um bedürftige Kinder. Harry S. war Kinderarzt, ein angesehener Mediziner an verschiedenen Kliniken, bis seine Taten aufflogen. Der 41jährige hat gestanden, sich über einen Zeitraum von 15 Jahren hinweg an 21 Jungen vergangen zu haben. Das jüngste Opfer war erst vier Jahre alt. Negativ aufgefallen ist der liebenswürdige Mann mit dem sozialen Engagement niemandem.

WDR, 22.40

Ins Blaue

Durchatmen! Nachwuchsregisseurin Nike Rabenthal reist mit einem kleinen Team nach Italien, um ihren Debütfilm »Ins Blaue« zu realisieren. Die junge Filmemacherin hat sich viel vorgenommen, sie träumt vom »Kino des 21. Jahrhunderts«. Das Drehbuch existiert nur skizzenhaft in ihrem Kopf, weswegen die drei Hauptdarstellerinnen vor der Kamera improvisieren müssen. Allmählich schält sich so die Geschichte heraus: Auf ihrer Urlaubsreise bleiben die drei Freundinnen Eva, Josephine und Laura mit einer Autopanne liegen. Ein junger Mönch, der ihren VW-Bus repariert, und ein stummer Fischer, der das Geheimnis der Liebe kennt, werden aufgrund des knappen Budgets vom selben Schauspieler dargestellt. Nachdem die Förderanstalt den Geldhahn ganz zudreht, muss Nike umdisponieren. In seiner letzten Filmrolle: Vadim Glowna. Mit Alice Dwyer (Nike Rabenthal). D 2012. Regie: Rudolf Thome.

RBB, 23.30