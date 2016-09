Bei der seit Samstag im Süden Kolumbiens laufenden Konferenz der FARC-Guerilla zeichnet sich offenbar eine breite Zustimmung der Delegierten zu dem mit der Regierung in Bogotá ausgehandelten Friedensabkommen ab. Wie FARC-Comandante Pablo Catatumbo am Montag abend (Ortszeit) gegenüber Journalisten sagte, hätten sich die Abgesandten der 33 Einheiten einmütig für die Umwandlung in eine zivile Organisation ausgesprochen. Einige Redner hätten sich jedoch beunruhigt gezeigt, ob der Staat seine Zusagen einhalten werde. (jW)