Märchenwelten sind anders: »Friedrich und der verzauberte Einbrecher«, ein Film von Rolf Losansky von 1996 (mit dem alten Günter Lamprecht und Friedrich Lindner) Foto: picture alliance / United Archives/IFTN

Kinder liebten Rolf Losansky nicht nur, weil er so schöne Filme machte – das auch. Er konnte mit ihnen viel Spaß haben, plauderte ernsthaft und humorvoll. Sie merkten gar nicht, dass es dabei auch etwas zu lernen gab. Losansky hatte viel Kontakt mit seinen jungen Zuschauern. Auf Foren stellte er seine neuen Filme vor. Seine Klassiker liefen zuletzt wieder öfter auf Festivals. Mit über 80 war er körperlich und geistig noch so beweglich wie ein großen Bruder der Kinder, doch mit 82 warf ihn ein Schlaganfall aus der Bahn. Mit großer Tapferkeit kämpfte er gegen seine Gebrechen an. Am vergangenen Donnerstag ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

Rolf Losansky wurde 1931 auf der heute polnischen Seite von Frankfurt (Oder) geboren. Er besuchte nach dem Krieg die Arbeiter- und Bauernfakultät, wollte erst Arzt werden, verfiel dann aber bald »mit Haut und Haaren«, wie er sagte, dem Film. Nach einem Studium an der Babelsberger Filmhochschule lernte er unter anderem bei dem ein Jahr jüngeren Frank Beyer, der da schon ein Meister war und dem er 1962 bei »Königskinder« und »Nackt unter Wölfen« assistierte. Vor drei Jahren feierte Losanksy mit verschiedenen Veranstaltungen das 50. Jubiläum der Premiere seines ersten DEFA-Films für Kinder »Das Geheimnis der 17«, in dem junge Pioniere phantasievoll Ereignisse der Hussitenkriege erforschen. Beim erwachsenen Publikum wurde der Kurzfilm »Motorradhelden« (1964) populär, eine moderne »Hase und Igel«-Geschichte mit dem rotzfrechen Manfred Krug (»Ich bin ein Mann mit Rädern dran«) und der gewitzten Angelica Domröse. Mit anderen Komödien hatte Losansky weniger Glück, so dass er sich auf seine Stärken besann.

Sein Kinderfilm »Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen« (1963) nach Franz Fühmann bot Verfolgungsjagden, echte Wunder, eine Kriminalhandlung. Losansky blieb dieser Mischung aus Phantasie und Realismus in vielen seiner Filme treu. »Blumen für den Mann im Mond« (1975) und »Der lange Ritt zur Schule« (1981) folgten diesem Prinzip, auch »Friedrich und der verzauberte Einbrecher« (1996) noch. Das Szenarium zu letzterem hatte Christa Kozik geschrieben, mit der Losansky besonders eng zusammenarbeitete. Aus dem gemeinsamen Erfolgsfilm »Moritz in der Litfaßsäule« (1983) machten die beiden vor einigen Jahren ein ebenso erfolgreiches Theaterstück. Dem Duo war es immer wichtig, die kindlichen Zuschauer nicht in eine Märchenwelt, sondern in die der Erwachsenen zu führen, die vor ihnen liegt und keinen Grund für Angst bietet.

Als Losanskys Tod bekannt wurde, fanden sich in Nachrufen einige seltsame Formulierungen. Auf viele Festivals habe er erst mit seinem letzten, 1992 entstandenen DEFA-Film reisen können, hieß es da beispielsweise. Dem steht entgegen, dass er schon 1975 und 1978 Preise auf dem spanischen Kinder- und Jugendfestival in Gijón erhielt (zunächst für »… verdammt, ich bin erwachsen«, dann für »Ein Schneemann für Afrika«). Und 1987 wurde sein »Schulgespenst« mit dem Blauen Elefanten der Kinderjury in Essen ausgezeichnet.

So ganz richtig ist auch nicht, dass »Hans im Glück« (1999) Losanskys letzter Film war. Nach kleineren Arbeiten stellte er 2012 noch »Wer küsst Dornröschen?« vor. Neben Kindern treten Gojko Mitic, Karin Düwel und Karsten Troyke in diesem Film über einen Film auf, in dem Kinder das Märchen von Dornröschen nachspielen. In der medienpädagogischen Arbeit wurde dieser Film eingesetzt, den Losansky mit Ralf Schlösser drehte, seinem Hauptdarsteller in »… verdammt, ich bin erwachsen«. Jahrzehntelang hielt Losansky Darstellern und Mitarbeitern die Treue. Beständig war auch sein Einsatz für den Filmclub »Olga Benario« in Frankfurt (Oder), den er vor 39 Jahren mitbegründet hatte. Im vergangenen Jahr kämpfte seine Tochter Danka dort in seinem Namen um nötige Fördergelder. Nicht nur an der Oder trauert man jetzt um einen Großen des deutschen Kinderfilms.