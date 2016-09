In Rio war mal wieder alles ganz toll, sogar der Regen bei der Abschlussfeier der Paralympics am Sonntag Foto: Kay Nietfeld/dpa- Bildfunk

Um 22.35 Uhr Ortszeit am Sonntag abend waren die XV. Paralympics Geschichte. Rio de Janeiro verabschiedete sich im Maracanã mit mit einer krausen Partymischung zwischen Samba und Hardrock bei teils strömendem Regen vom bis dato letzten größenwahnsinnigen Sportevent im krisengeschüttelten Land (ausgreifende Verschuldung, Verarmung, Korruption mündete im Putsch gegen die Präsidentin von der Arbeiterpartei).

Die Paralympics von Rio schlossen an die Olympischen Spiele an, die der sportlich wie ökonomisch völlig miss­lungenen WM 2014 gefolgt waren. Über die wirtschaftlichen Verlustzahlen dieses durchchoreographierten brasilianischen Sommers ist noch nicht allzuviel bekannt, vorerst behält man ihn aufgrund der Possen um das russische »Staatsdoping« in Erinnerung. Durften von den internationalen Verbänden handverlesene russische Sportler bei den Sommerspielen letztendlich dann doch teilnehmen, wurde ihnen bei den Paralympics die Anreise untersagt.

Am Sonntag gedachten dann die 45.000 Zuschauer im Macaranã des am Samstag beim Radrennen tödlich verunglückten Iraner Bahman Golbarnezhad mit einer Schweigeminute. Philip Craven, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees fühlte durch den Unfall einen »dunklen Schatten auf die Spiele« geworfen, meinte aber, die Paralympics in Rio würden »als erfolgreiche Spiele in Erinnerung bleiben«. Und zwar »als Spiele der Menschen«, eine besonders feinsinnige Formulierung, die im Vorfeld der Rio-Events angesichts der politischen und ökomischen Erpressungen, die vom sportindustriellen Komplex ausgegangen waren, eben diesen Menschen Hohn spricht. Zuvor hatte er bei seinen letzten Paralympics die IPC-Flagge schon an Tokios Bürgermeisterin Yuriko Koike übergeben. In der japanischen Hauptstadt finden die Olympischen und Paralympischen Spiele in vier Jahren statt. Zumindest Tokio wird sich diese Sportevents besser als Rio leisten können. Für die Paralympics wurden insgesamt 2,1 Millionen Tickets verkauft, erklärte Craven, nur in London 2012 waren es bislang mehr gewesen. Mit 57 Medaillen im Gepäck, davon 18 goldenen, trat die deutsche Mannschaft als Sechster der Medaillenwertung den Heimflug an. Den ersten Platz belegte China mit 107 Goldmedaillen, gefolgt von Großbritannien (64), Ukraine (41), USA (40) und Australien (22).

Unterdessen hat IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief die Mitglieder des IOC zur Unterstützung bei der Reform des weltweiten Antidopingkampfes aufgerufen. Solche Initiativen verabschiedet das IOC im Prinzip alle naselang, eben weil es sich nicht dazu durchringen kann, Doping prinzipiell zu legalisieren, was für alle Beteiligten einfacher und gesünder wäre. Nein, die Illu­sion, man könnte Doping »bekämpfen«, obwohl Doping den Hochleistungsport von heute überhaupt erst ermöglicht, muss weiter aufrecht erhalten werden, sie ist immer noch Geschäftsgrundlage.

Bach möchte nur das sogenannte Kontrollsystem künftig zentralisieren, es soll nicht mehr den einzelnen Verbänden überlassen werden. Die Gretchenfrage, ob Doping damit einfacher oder schwieriger würde, blieb undiskutiert. Am 8. Oktober wird sich zunächst der von Bach geführte »Olympic Summit« mit ersten Vorschlägen befassen, die eine Expertenkommission der Weltantidoping­agentur abgibt. Sie wissen schon: Dabeisein ist alles.