Anfang des Jahres trat beim WDR eine Programmreform in Kraft. Ihr fiel unter anderem die Klangkunstabteilung zum Opfer, die dem WDR bislang besondere Relevanz verliehen hatte. Als Trostpflaster wurde ein neuer werktäglicher Termin für »reguläre« Hörspiele ins Programm von WDR 3 integriert. Allerdings hört man neben zahlreichen Wiederholungen auf diesem ausgewiesenen Hörspielsendeplatz in letzter Zeit immer mehr Radiofeatures. Immerhin ist das Feature, das heute dort gesendet wird, empfehlenswert. Der Journalist und Netzaktivist Johannes Nichelmann setzt sich in »No Land Called Ho me. Rückkehr in die Provinz« (DKultur 2016; Di., 19 Uhr, WDR 3 und 23 Uhr, 1Live) kritisch mit dem Heimatbegriff auseinander und wagt dafür einen praktischen Selbstversuch. Wenig später läuft auch das Feature von Ursula Rütten »Über das ›Eigene‹ und das ›Fremde‹. Lernen vom Ethnopsychoanalytiker Paul Parin« (DLF 2016; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF) an, passend zum hundertsten Geburtstag Parins.

Ein neues Hörspiel aus der »Tandem«-Redaktion des SWR kommt heute Abend mit Sara Schüllers »Amsel« (SWR 2016; Ursendung Di., 19.20 Uhr, SWR 2). Hierin entwickelt sich aus einer tristen Trennungsgeschichte die lebensbejahende Selbstfindungsstory einer Trapezkünstlerin. Danach widmet sich zum einen Jan Tengeler mit dem autobiographisch verankerten Feature über seine griechische Schwiegermutter »Abschied von der Herrin. Despina und die Einwanderung« (NDR 2016; Ursendung Di., 20 Uhr, NDR Kultur) dem Verhältnis von kapitalistischen Zentren zu deren Peripherie. Zum anderen läuft eine »philosophische Spuk-Komödie« von Joshua Wicke und Anna Zett. In »Funkstille« (DLF/Schauspielschule »Ernst Busch« 2015; Di., 20 Uhr, DLF und 21 Uhr, ORF Ö1) geht es um spiritistische Sitzungen und die Kontaktaufnahme mit literaturgeborenen Charakteren.

Das jahrzehntelang verhandelte Atomabkommen war kaum in trockenen Tüchern, da reisten schon die ersten Wirtschaftsdelegationen aus den Industrienationen in den Iran, um ihre Profite zu steigern. Um die Nachwirkungen dieser Ereignisse des letzten Jahres geht es in der Diskussionssendung »Streitmächte: Der politische Fallout des Iran-Deals. Diskussion zwischen Stephan Grigat und Micha Brumlik« (Mi., 17 Uhr, Corax). Und dann – tadaa! – doch noch eine Ursendung auf dem werktäglichen Hörspielplatz von WDR 3. Das Theaterkollektiv »andcompany&Co.« hat, basierend auf seinem herausragenden Bühnenstück, jetzt mit »Warpop Mixtake Fakebook Volxfuck Peace Off! Schland of Confusion« (WDR 2016; Ursendung Mi., 19 Uhr, WDR 3) endlich auch eine gleichnamige Hörfunkbearbeitung vorgelegt. Es geht um das Phänomen der »German Angst« und die immer gefühliger werdenden öffentlichen Diskurse.

Um »›Asozialität‹ als Konstrukt, Verfolgungsgrund und Hype« (Do., 14 Uhr, FSK) geht es in der so betitelten Sendung des »Arbeitskreises kritische Asozialität«, während der Hörspielautor Philip Winkler mit »Hool« (WDR 3 2016; Ursendung Teil 1/2; Do., 23 Uhr, 1Live) eine Story über einen jungen Hooligan erzählt. Fritz Burschel, Prozessbeobachter beim Münchener NSU-Prozess, resümiert in der Aufzeichnung seines Referats vom 26. Mai in der Stadt- und Kreisbibliothek Salzwedel seine Erfahrungen und Erkenntnisse: »NSU – Blick in den Abgrund« (Fr., 8 Uhr, FSK).

Und hier noch zwei Ursendungen: Martin Bezzola begibt sich in »La Nüvla da Pra Davant« (Klanggestalter GmbH; Fr., 20 Uhr, SRF 1) auf die radiophone Suche nach den Dialas, einer Art Schweizer Nymphen, und last but not least erzählt A. L. Kennedy in »Subterranean Homesick Blues« (SWR 2016; Ursendung So., 18.20 Uhr, SWR 2) eine Geschichte über das unbarmherzige Voranschreiten der Zeit.