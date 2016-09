Wasserträger des Westens

Die Milizen verfolgen ihre eigenen Ziele: Kämpfer der von der Türkei und den USA gestützen »Freien Syrischen Armee« vor einem IS-Wandbild am 31. August in Dscharabulus, Nordsyrien Foto: Umit Bektas/Reuters

Der Politikwissenschaftler und Friedensforscher Werner Ruf benennt in seinem Buch »Islamischer Staat und Co. Profit, Religion und globalisierter Terror« die Ursachen des Elends in der arabischen Welt. Nach dem Ersten Weltkrieg hätten britische und französische Imperialisten systematisch alle Versprechen gebrochen, die sie der arabischen Nationalbewegung gegeben hatte. In dem geheimen, zwischen dem französischen Diplomaten François Georges-Picot und dem Engländer Mark Sykes ausgehandelten Sykes-Picot-Abkommen von 1916 sowie dem Vertrag von Sèvres 1920 und der Balfour-Erklärung 1917 wurden die arabischen Verbündeten »entschädigt«. Sie hatten im Krieg einen hohen Blutzoll entrichtet, die Kolonialmächte hatten neue Grenzverläufe definiert. Pseudomonarchien unter kolonialer Kontrolle wurden mit eingeschlossen und die massive Ansiedlung zionistischer Siedler in Palästina, die schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg zur Gründung Israels und der Vertreibung eine Großteils der arabischen Bevölkerung führte.

Im Iran wurde 1953 die reformorientierte nationalistische Regierung Mohammad Mossadegh vom britischen und vom US-amerikanischen Geheimdienst in einem blutigen Putsch gestürzt, nachdem sie die Erdölquellen ihres Landes nationalisieren wollte.

Das jüngste Kapitel der zerstörerischen Aktivitäten begann mit dem Afghanistan- und insbesondere dem Irak-Krieg, und setzte sich in Syrien, Libyen sowie indirekter im Jemen fort. Das Scheitern des »Arabischen Frühlings« ist wurde von den vom »Westen« unterstützten Regionalmächten in Nordafrika und der Levante verursacht sowie durch weiteren gesellschaftlichen Zerfall, den die von den imperialistischen Ländern oktroyierte neoliberale Wirtschaftspolitik herbeiführte. Diese Mischung führte zur Massenflucht und gab konfessionell-sektiererischen Kräften ideologischen Auftrieb, von denen der »islamische Staat« nur eine, wenngleich aktuell noch die stärkste ist. Dessen umfassende materielle Unterstützung durch die imperialistischen Länder via Golfmonarchien und Türkei haben den notwendigen Rest besorgt.

Die dschihadistischen Organisationen haben – wie auch ihre Geld- und Waffengeber in- und außerhalb der Region – allerdings eigene Ziele. Ihre Brutalität kann sich durchaus auch gegen die Hände wenden, die sie zunächst genährt haben. Die imperialistische Politik, nicht nur in den Ländern der Peripherie, sondern auch »zu Hause«, hat eine schier unübersehbare Masse von ökonomisch und sozial Marginalisierten geschaffen, deren »politisches« Programm sich parallel zur aktuell fortdauernden weltweiten Niederlage der Linken im wesentlichen nur noch in der nihilistischen Interpretation des »macht kaputt, was euch kaputt macht« erschöpft. Die Ghettoaufstände vor wenigen Jahren in Pariser Banlieues und in London waren ebenso Ausdruck dieser Entwicklung wie der Zustrom migrantischer Jugendlicher aus Europa zu Dschihadistengruppen in Syrien.

In praktisch allen Fällen erweist sich hingegen die – islamische – Religion nur als post festum-Rechtfertigung. Nicht »der« Islam wird radikalisiert, sondern die Radikalisierung »islamisiert«. Ihnen ist folglich auch nicht mit historischen Richtigstellungen beizukommen, wie sie der Autor etwa hier trifft: »Die fundamentalistischen, auf die Wiederherstellung arabisch-islamischer Hegemonie gerichteten politischen Forderungen übersehen, dass die Blüte der arabisch-islamischen Zivilisation nicht in der Zeit des Propheten, sondern drei Jahrhunderte später in Andalusien und im Zweistromland stattfand.« Die »Altvorderen« (Salafiyun), auf die sich die Salafisten berufen, die, wie Ruf betont, im übrigen keineswegs durchweg Dschihadisten sind, sind aber gerade die Muslime des siebten Jahrhunderts.

Bei den Drahtziehern geht es ohnehin allemal um nackte ökonomische und politische Machtinteressen, sei es unter dem Banner von »Demokratie und Menschenrechten«, oder unter dem des »wahren Islams« wie bei der Konkurrenz zwischen den sunnitischen arabischen Erdölmonarchien und der schiitischen Erdölmullahherrschaft im Iran. Was die »Demokraten und Menschenrechtler«, die westlichen Kriegsherren und ihre ideologischen Wasserträger anbelangt, so stören diese sich offensichtlich kaum bis gar nicht am »Islamismus«, solange dieser sich mit der Unterdrückung und Ermordung seiner Mitbürger in der eigenen Region begnügt. Der Autor weist auf den ausschlaggebende Grund für diese Tatsachen hin: »Statt der nationalistischen und säkularen Kräfte boten sich die Muslimbrüder dem Westen geradezu als ideale Partner an, denn sie bekennen sich konsequent zum Freihandelsprinzip und stellen damit die Hauptinteressen des Westens nicht in Frage.«

Werner Ruf, der all das mit einer Vielzahl überzeugender Quellen belegt, macht zum Schluss seines Buches überaus vernünftige Vorschläge zur Bekämpfung des internationalen Dschihadismus. Leider spielt aber die Vernunft in der Welt der kapitalistischen Unordnung kaum eine Rolle.