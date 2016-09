Foto: snapshot/Future Image/C.Hardt

Die Monsterverträge TTIP und CETA wollen sie alle nicht haben: Am Samstag demonstrierten in sieben deutschen Städten Hunderttausende gegen die sogenannten Freihandelsabkommen. Sehr kreativ übrigens, wofür das obige Bild aus Köln ein Beleg ist: CETA und TTIP als scheußliche Ungetüme. Wer weiß schon, welchen Schaden sie anrichteten – würde man sie nicht durch entschlossenen Kampf stoppen. Gute Gründe für das Engagement gegen beide Vertragswerke wurden von Gewerkschaftern, Umweltaktivisten, Wissenschaftlern und Künstlern in etlichen Reden vorgebracht. Einige von ihnen dokumentiert junge Welt in dieser Ausgabe.

320.000 Menschen hat das Bündnis »CETA und TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel!« bei den Protesten am Samstag gezählt. Am selben Tag noch teilte es mit: »Die Erwartungen der Organisatoren wurden damit deutlich übertroffen.« In Wien gingen am Samstag ebenfalls 10.000 Menschen auf die Straße, in Linz weitere 7.000, auch in Graz und Salzburg wurde demonstriert. Denn die geplanten Verträge CETA und TTIP gehen alle an. Das spüren immer mehr Beschäftigte und Rentner, Studenten und Schüler. (jW)