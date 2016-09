Die Schuhe der Toten

Unverhohlene Raffgier: in Kriegszeiten ist die Schuhproduktion eine Lizenz zum Gelddrucken Foto: eulenspiegel verlagsgruppe

Haben Schuhe etwas mit Faschismus zu tun? Aber gewiss doch. Bekanntlich töteten die Nazis in ihren Vernichtungslagern nicht nur Millionen Menschen. Sie raubten den Ermordeten auch ihre Kleidung und Schuhe, verwerteten selbst die sterblichen Überreste ihrer Opfer. Der Dichter Johannes R. Becher hat solch grausige Vorgänge in seinem Gedicht »Die Kinderschuhe aus Lublin« thematisiert.

Hier geht es um andere Verbrechen, nämlich um Zwangsarbeit: Die Schriftstellerin Vera Friedländer hat in ihrem 1982 in der DDR erschienenen autobiographischen Roman »Späte Notizen« (unter dem Titel »Man kann nicht eine halbe Jüdin sein« derzeit im Buchhandel) geschildert, wie fast alle ihre jüdischen Verwandten in deutschen Konzentrationslagern starben. Sie selbst überlebte nur dank einer Verkettung günstiger Umstände. Anfang 1945 musste Friedländer unter Aufsicht der SS mehrere Monate für die Salamander AG gebrauchte Schuhe reparieren. Ein Kapitel des Buches liefert eine eindrucksvolle Schilderung der grauenhaften Bedingungen dieses erzwungenen Arbeitseinsatzes.

Mit dem kürzlich erschienenen Buch »Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander« liefert die Autorin eine weitere Streitschrift gegen Verleugnung und Verdrängung. Eine Streitschrift, die hochaktuell ist, auch wenn der Schuhkonzern in seiner ursprünglichen Form heute nicht mehr existiert. Friedländer belegt an seinem Beispiel eindrucksvoll die verbrecherische Kooperation zwischen den Nazis und deutschen Großunternehmen.

So wie die meisten Profiteure von Enteignung, Häftlingsarbeit und Massenmord hat sich auch der Salamander-Konzern nach 1945 nie zu seiner Schuld bekannt und stets nach Kräften versucht, sich reinzuwaschen. Nein, man habe sich nie für die NSDAP eingesetzt, finanzielle Unterstützung der Nazipartei sei nur in ganz geringem Umfang geleistet worden. Über jüdische Mitarbeiter habe die Firmenleitung ihre »schützenden Hände« gehalten. Nein, mit Verfolgung und Mord habe man nie etwas zu tun gehabt. Und wenn doch, dann sei das nicht strafbar gewesen etc. pp. Im Buch wird eine Pressesprecherin des Konzerns zitiert: »Wir müssen erst mal ganz in Ruhe überprüfen, was Frau Friedländer da zusammenfabuliert hat.«

Vera Friedländer ergänzt bereits vorliegende Forschungsergebnisse zur Verstrickung Salamanders in die Naziherrschaft mit Schilderungen eigener Erlebnisse. Das Ergebnis ist eine Abrechnung mit dem Konzern. Die Autorin zerlegt Behauptungen des Firmenhistorikers, schildert Verbrechen, nennt die Täter mit Namen.

Das Buch beinhaltet zahlreiche Informationen zur tatsächlichen Geschichte des Schuhkonzerns. Salamander war bis 1933 teilweise in der Hand jüdischer Eigentümer. Dies änderte sich nach der Machtübertragung an die Nazis schnell. Die einen Mitbesitzer brauchten dringend Bargeld, um ihre Ausreise aus Deutschland finanzieren zu können, die anderen witterten das große Geschäft und diktierten Verkaufspreise. Eine offizielle Arisierung hat es tatsächlich nicht gegeben, nur eine Kombination aus Drohungen, Schikane und unverhohlener Raffgier. Friedländer zitiert eine Historikerin, die den Vorgang wie folgt auf den Punkt brachte: »Salamander hat sich selbst arisiert.«

1936 war die Firma jedenfalls »judenrein« und hatte außerdem mehrere Konkurrenten zu günstigen Bedingungen schlucken können. Teilweise blieb Salamander den Verkäufern ihr Geld auch noch jahrelang schuldig.

Die Mehrzahl der Direktoren von Salamander waren Mitglieder der NSDAP und haben sich an diversen Schweinereien beteiligt. Dazu gehört nicht nur die äußerst profitable Rüstungsproduktion – in Kriegszeiten ist die Herstellung von Militärstiefeln wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Völkerrechtswidrig ließ der Konzern Kriegsgefangene und andere Zwangsarbeiter für sich schuften. Als die Rohstoffe knapp wurden, verarbeitete die Firma Leder, das aus besetzten Gebieten geraubt worden war. Auch beteiligte sie sich an der Entwicklung von Lederersatzstoffen, im KZ Sachsenhausen wurden Häftlinge als Versuchskaninchen für deren Erprobung missbraucht. Nur wenige überlebten. Von einem nennenswerten Engagement zugunsten jüdischer Beschäftigter konnte in Wirklichkeit keine Rede sein.

Wie Friedländer schreibt, wirkte der Firmenhistoriker von Salamander, mit dem sie sich in großen Teilen ihres Buches auseinandersetzt, nach 1990 als Westexperte bei der Wiedereinführung des Kapitalismus im Osten Deutschlands mit, erhielt dafür eine Ehrenprofessur und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz bedacht. Auch das passt bestens ins Bild.