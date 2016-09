Ver.di will aussteigen

Ver.di jetzt auch für Kohleausstieg. Umweltaktivisten von »Ende Gelände« 2016 in Lausitzer Tagebau Foto: Christian Mang

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat ein Gutachten vorgelegt, das einen aus ihrer Sicht sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung vorstellt. Die im Auftrag der Gewerkschaft tätige Berliner Beraterfirma »Enervis energy advisors« hat dafür drei Szenarien durchgerechnet: eines, bei dem auch 2050 noch einige Kohlekraftwerke laufen würden (»Retrofitszenario«), ein anderes, das eine Halbierung der Kraftwerkskapazitäten bis 2030 und den vollständigen Ausstieg bis 2050 vorsieht (»Referenzszenario«), und ein drittes, das einen Ausstieg bis 2040 kalkuliert (»Konsensszenario«). In allen drei Versionen würden ab sofort keine neuen Kraftwerke mehr ans Netz gehen. Die Zahl von heute noch 15.000 Beschäftigten in den Kohlekraftwerken würde in allen drei Fällen mit der Zeit abnehmen. Am höchsten wäre sie mit rund 8.600 im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2050 erwartungsgemäß im Retrofitszenario. Die Sozialplankosten wären im Konsensfall mit durchschnittlich knapp 500 Millionen Euro jährlich am höchsten. Der Gewerkschaft schwebt vor, diese aus dem »Topf« für CO2-Zertifikate zu finanzieren. Kraftwerks- und Hochofenbetreiber sowie einige andere Branchen müssen für jede emittierte Tonne des Treibhausgases CO2 ein Zertifikat vorweisen oder eine Strafgebühr bezahlen. Die Idee hinter diesem EU-weit funktionierenden Emissionshandelssystem war es, den Treibhausgasausstoß ökonomisch unattraktiv zu machen. Seit geraumer Zeit sind die Zertifikatspreise mit vier bis acht Euro – aktuell rund sechs Euro pro Tonne – viel zu niedrig, um den versprochenen Effekt zu erzielen.

Die Gutachter haben auch die technische Machbarkeit durchgerechnet. Sie zeigen dabei auf, dass der Kohleausstieg auch dann kein Problem sei, wenn in den nächsten Jahren die letzten Atommeiler (AKW) vom Netz genommen werden. Das gehe sogar, wenn man die eher konservativen Ausbauziele (für erneuerbare Energien) zugrunde legt, wie sie bis vor kurzem galten. Schwieriger kann es eigentlich nur werden, wenn die zu Sommeranfang beschlossene Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes dauerhaft Bestand hat. Diese hat die Ziele noch weiter abgesenkt.

Würde allerdings beim Ausbau der »Erneuerbaren« das technisch Machbare umgesetzt, hatte der Flensburger Energiewissenschaftler Olav Hohmeyer bereits 2011 gezeigt, könnte der Kohleausstieg bis 2030 vollzogen sein. Hohmeyer war seinerzeit Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung für Umweltfragen (SRU). Dieser hatte zuvor bereits ein Gutachten vorgelegt, das unter etwas weniger ehrgeizigen Annahmen den Weg für einen Ausstieg bis 2040 beschrieb.

Die Jahreszahl des Ausstiegs ist nicht unwichtig, denn von ihr und von der durchschnittlichen Auslastung der Kohlekraftwerke hängt ab, wieviel Treibhausgase Deutschland insgesamt über die Jahre noch ausstoßen wird. In dem von ver.di vorgelegten Gutachten wären das selbst im schnellsten Szenario noch rund 5,3 Milliarden Tonnen. Das ist zu viel, zumal beim gegenwärtigen, viel zu langsamen Tempo der Klimaschutzmaßnahmen noch ein- bis zweimal so viele Emissionen aus anderen Sektoren hinzukämen. Weltweit dürfen anerkannten Klimaforschern zufolge insgesamt noch etwa 500 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft geblasen werden, wenn zumindest eine Zweidrittelchance bestehen soll, die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das heißt, selbst im günstigsten der drei von ver.di erörterten Szenarien würde Deutschland noch zwei bis 2,5 Prozent der globalen Emissionen verursachen, während sein – tendenziell sinkender Anteil – an der Weltbevölkerung nur 1,1 Prozent ausmacht.

Eva Bulling-Schröter, Sprecherin für Energie und Klima der Fraktion Die Linke im Bundestag, bemühte sich in einer Stellungnahme dennoch um eine eher freundliche Einschätzung. Immerhin war der ver.di-Bundesvorstand bis in die jüngste Vergangenheit vor allem mit Sticheleien gegen Klimaschutzpläne und erhöhte Abgaben für Kohlekraftwerke aufgefallen. Bulling-Schröter am Donnerstag: »Heute hat ver.di den Beschäftigten und anderen Gewerkschaften ein optimistisches Szenario eröffnet, der Kohleausstieg und seine Kosten sind kalkulierbar, mit vorausschauender Planung wird die Energiewende nicht auf dem Rücken der Betroffenen (…) ausgetragen.« Diese bräuchten eine planbare Perspektive.

Eher kritisch sieht sie allerdings wegen der niedrigen Zertifikatspreise den Vorschlag, Sozialpläne aus den Einnahmen des Emissionshandels zu finanzieren. Die Linkspartei fordere, statt dessen einen vom Bund finanzierten Strukturwandelfonds einzurichten.