Dessau hält dicht

Tatort Dessau: Im Mai 2016 wurde die Leiche der ermordeten chinesischen Studentin Yangjie Li gefunden. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft Foto: Sebastian Willnow/dpa-Bildfunk

DNA-Spuren an der grausam zugerichteten Leiche hatten Sebastian F. und Xenia I. am 23. Mai des Verdachts überführt, knapp zwei Wochen zuvor die chinesische Studentin Yangjie Li (chinesisch: Li Yangjie) in Dessau ermordet zu haben. Seitdem sitzen der 21jährige Sohn hoher Dessauer Polizeibeamter und seine gleichaltrige Verlobte in Untersuchungshaft. Das könnte sich bald ändern. Sollte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau keine Anklage erheben, kämen die Tatverdächtigen auf freien Fuß. Denn es gilt: im Zweifel für den Angeklagten.

»Die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Abschlussverfügung ist bereits ergangen«, informierte Klaus Tewes, Sprecher der für die Pressearbeit zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt in Naumburg am Freitag auf jW-Nachfrage. Deren Inhalt könne er den Medien aber erst offenbaren, wenn er den Beschuldigten mitgeteilt wurde. »Nur soviel: Sie sitzen heute noch in Untersuchungshaft«, sagte er.

Wichtige Beweismittel, wie das Handy und die Jogginghose der Toten, sind laut Tewes weiterhin verschwunden. Anhand von Telefondaten könnte möglicherweise festgestellt werden, ob und welchen Kontakt es zum Opfer gab oder ob sich das Paar über die Tat verständigt hatte. Die Beschuldigten hatten der Polizei die Geschichte aufgetischt, die Studentin habe sich aus freien Stücken am Tattag mit ihnen getroffen und sei »unversehrt« wieder gegangen. Ihre missbrauchte Leiche wurde am 13. Mai allerdings direkt neben dem Wohnhaus der beiden in einem Gebüsch gefunden. Der Mord geschah nach Ansicht der Ermittler in einer leerstehenden Wohnung unter der des Paares.

Brisant bleibt die Rolle der Eltern. Der inzwischen versetzte Leiter des Dessauer Polizeireviers und Stiefvater des Beschuldigten, Jörg S., half dem Paar kurz vor seiner Verhaftung beim Umzug. Das Haus war als Tatort gesichert. Half er auch dabei, Beweismittel verschwinden zu lassen? Hinzu kommt, dass Mutter Ramona S. als Beamtin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost in Dessau an anfänglichen Ermittlungen beteiligt war.

Aus dieser Dienststelle war Mitte Mai auch das Ermittlungsgeheimnis an die Presse weitergegeben worden, dass die Polizei fremde DNA-Spuren am Körper der Toten gefunden habe. Daraufhin ging Sebastian F. selbst zur Polizei – mit der Geschichte vom »freiwilligen Sex«. Obwohl die Polizei die Story für unglaubwürdig hielt, verbreitete sie der Leiter der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, Folker Bittmann, tags darauf bei einer Pressekonferenz. Eine von den Eltern des Opfers eingelegte Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bittmann, dem auch im Fall des Feuertodes von Oury Jalloh im Dessauer Polizeirevier 2005 Versagen vorgeworfen wird, lief ins Leere. Das tatverdächtige Paar schweigt.

Die Vorwürfe gegen die Eltern Jörg und Ramona S. prüft die Staatsanwaltschaft Magdeburg. Doch Tewes stellte klar: Die Aussichten seien gering, dass daraus ein Ermittlungsverfahren werden könnte. »Sonst wäre das längst passiert«, mutmaßte er. Komme es jedoch zu einem Prozess, »werden die Beziehungen zwischen Eltern und Tatverdächtigen sicherlich zur Sprache kommen«.