Ausnahme: Das Moskauer Stadtbild wird vom Wahlkampf nicht sehr stark geprägt (Wahlplakat der Partei »Einiges Russland«, die die Politik Putins uneingeschränkt unterstützt) Foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ja, ein paar Wahlplakate gibt es doch. Von einer elektronischen Reklametafel im Moskauer Vorort Kunzewo grüßt ein Kandidat der Regierungspartei »Einiges Russland« im Wechsel mit der Aufforderung eines Immobilienentwicklers, sich eine der »letzten Wohnungen mit Terrasse« in irgendeiner »gated community« zu sichern, und der Werbung für einen Handytarif. Dass am 18. September das Parlament des Landes gewählt wird – genauso wie etliche regionale und lokale Amtsträger, deren Wahl der Einfachheit halber auch am »Einheitlichen Abstimmungstag« stattfindet –, hat nicht dazu geführt, das Stadtbild in einem solchen Maße zu prägen, wie es in Deutschland in den Wochen vor Bundestagswahlen üblich ist. Man kann mit etwas Boshaftigkeit sagen, das entspreche der Rolle der Staatsduma in Russlands (semi-)präsidentiellem Regierungssystem: Akklamationsorgan zu sein.

Saubere Stadt

Äußerlich hat sich Moskau gemacht. Auch nach zwei Jahren Sanktionen ist die Stadt erheblich sauberer, als sie es in den »demokratischen« neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts war. Die U-Bahn-Stationen sind peinlich aufgeräumt, Berlin könnte sich ein Beispiel daran nehmen: kein Dreck liegt in den Gängen, auf den Bahnsteigen, zwischen den Gleisen. Und das, obwohl die Papierkörbe aus Sorge vor Anschlägen abgeschafft worden sind. Man fragt sich, wovon die Mäuse leben, die man gelegentlich herumhuschen sieht. Eine wirklich positive Änderung für jemanden, der lange nicht mehr dort gewesen ist, ist die Zivilisierung des Straßenverkehrs. Hatte man früher den Eindruck, russische Autofahrer hätten ihren Führerschein auf dem Panzer T-34 gemacht, so werden heute Zebrastreifen auch von Fahrern dicker SUV respektiert, es gibt Radwege und die Modeerscheinung westlicher Metropolen: Leihfahrräder, die man übers Handykonto buchen kann. Wie sinnvoll das ist in einer Stadt, in der nur wenige Monate im Jahr fahrradfreundliches Wetter herrscht, ist eine andere Frage. Vor wenigen Wochen hat Bürgermeister Sergej Sobjanin den innerstädtischen Puschkinplatz mit dem Denkmal des Nationaldichters nach mehrjähriger Umgestaltung wieder der Öffentlichkeit übergeben: mit Bänken und Schaukeln, auf denen man nach dem Pflastertreten die Beine baumeln lassen kann. Auch die Tradition aus sowjetischer Zeit, dass Nachwuchspoeten vor dem Puschkindenkmal ihre Verse vortragen, wurde wiederbelebt. Die Ideen für die Neumöblierung des öffentlichen Raums stammen von einem renommierten Architekturbüro aus Dänemark, das zuvor die Innenstadt von Kopenhagen umgebaut hat. Moskau solle »europäisch« werden, hat Sobjanin verkündet.

Volkes Stimme äußerte, sofern medial überliefert, Zufriedenheit, nicht dagegen die Moskauer »Demokraten«. Sie beschwerten sich, dass Sobjanin ihr, der Moskauer Opposition, den traditionellen Demonstrationsplatz genommen habe. Denn seit den Jahren der Perestroika hatten sich die Moskauer Liberalen immer auf dem Puschkinplatz versammelt, einen knappen Kilometer vom Kreml entfernt. Ob sie ihn – obwohl Moskau eine ihrer Hochburgen im Lande ist – heute noch vollbekommen würden, ist freilich zweifelhaft. Nach einer Umfrage des »unabhängigen«, von westlichen Stiftungen finanzierten, Lewada-Instituts von Anfang September gäbe es für keine einzige der liberalen Parteien Stimmenanteile von mehr als zwei Prozent. Ihre Zersplitterung ist ein weiterer Grund, warum Russlands Opposition nichts anderes übrigbleiben wird, als ihren Misserfolg angeblicher Wahlfälschung zuzuschreiben. Die »Partei der Volksfreiheit« (Parnas) des 2015 ermordeten Boris Nemzow hat sich inzwischen gespalten, nachdem ihr Vorsitzender, der frühere Ministerpräsident Michail Kasjanow, durch ein im Fernsehen ausgestrahltes Video diskreditiert wurde, das ihn beim Ehebruch mit einer Parteifreundin zeigte. Der Spitzenkandidat Ilja Jaschin versuchte Ende August, den Slogan des Bloggers und »Oppositionsführers« Alexej Nawalny von der Regierungspartei »Einiges Russland« als »Partei der Gauner und Diebe« wiederzubeleben. Während die liberalen Medien wie der Radiosender Echo Moskwy und die Nowaja Gaseta ihre Korruptionsvorwürfe gegen Politiker von »Einiges Russland« tagelang in den Schlagzeilen hielten, kam das Thema in den russischen Mainstreammedien schlicht nicht vor. Ein Kremlsprecher nannte Jaschins Vorwürfe »alte Hüte«, die sich zudem auf Fälle bezögen, in denen die Staatsanwaltschaft bereits gegen die Betreffenden vorgegangen sei. Es ist im Grunde die alte und etwas inhaltsleere Dialektik: ist die Küche dreckig gewesen, weil sie geputzt wird, oder putzt man sie, weil man sie sauber haben will?

Gewachsene Armut

Das russische Infoportal lenta.ru brachte neulich eine Bilderstrecke mit den absurdesten Wahlplakaten. Das schönste war, so situationskomisch wie politisch harmlos, der Aufruf eines massiv gebauten Kandidaten von »Einiges Russland«, den Gürtel enger zu schnallen. Bloß darüber zu lachen, hilft aber nicht. Auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht: Die Armut in Russland ist gewachsen. Eine Studie der Akademie der Wissenschaften vom Juni hat ausgewiesen, dass die Zahl der Menschen, die unterhalb der offiziellen Armutsgrenze leben, in den letzten zwei Jahren um die Hälfte von 14 auf 21 Millionen gewachsen ist, von etwa zehn auf 15 Prozent der Bevölkerung. Die Hälfte der Bevölkerung wende inzwischen rund 50 Prozent des Monatseinkommens nur für das Essen auf, sagt eine andere Studie des Lewada-Umfrageinstituts. Gerade hat die Regierung beschlossen, Renten nicht mehr wie früher um den Inflationsprozentsatz aufzustocken, sondern nur um die Hälfte dieses Werts. Als Ministerpräsident Dmitri Medwedew das mit dem knappen Satz »Wir haben kein Geld mehr« begründete, zog er sich einen heftigen Shitstorm im Internet zu. Innerhalb weniger Tage unterschrieben 180.000 Russen eine Onlinepetition für seinen Rücktritt. Präsident Wladimir Putin ruderte einige Tage danach öffentlichkeitswirksam zurück mit der Anordnung, dass bei Insolvenzen russischer Betriebe erst die Beschäftigten ihren ausstehenden Lohn bekommen sollten und dann das Finanzamt seine Forderungen geltend machen dürfe. Ein erneutes Beispiel dafür, wie bestehende soziale Härten einerseits indirekt zugegeben werden, aber eben nur in der Form, dass sich die Regierung als diejenige darstellt, die sich bemüht, dass es nicht noch schlimmer werde.

Inzwischen hat die Wirtschaftskrise offenbar die Moskauer Mittelklasse erreicht. In den gepflegten Läden hinter dem ehemaligen KGB-Gebäude an der Lubjanka – heute residiert dort der Nachfolgegeheimdienst FSB – herrscht gähnende Leere. Trotz Sonderangeboten mit Nachlässen um bis zu 70 Prozent in einem Geschäft mit deutscher Haushaltstechnik namens kuchenland.ru – gemeint ist »Küchenland«, aber im Russischen gibt es keine Umlaute. Auch das »deutsche Schuhstudio« nebenan bietet »alles für die Hälfte«. Ebenso ruhig wie dort geht es in dem Einkaufszentrum »Europa« gegenüber dem Kiewer Bahnhof zu.

Der ist leer. Viele Züge fahren hier nicht mehr. Gerade ist der aus Nikolajew (Mykolajiw) im Süden der Ukraine angekommen. Meist ältere Leute steigen aus, deutlich schlechter gekleidet als die Moskauer, erschöpft von der Fahrt, weil die ukrainische Bahn aus Spargründen die Klimaanlagen in den Waggons nicht mehr anschaltet. Sie tragen abgeschabte Koffer oder die karierten Taschen aus grobem Plastik, die man in Moskau sonst praktisch nicht mehr sieht. Vor den Ausgängen müssen die Passagiere durch Metalldetektoren laufen und ihr Gepäck durchleuchten lassen. Doch die Kontrollen wirken eher pflichtgemäß; als zwei kleine Kinder beim Anblick ihrer Großeltern in der falschen Richtung durch das Tor laufen, lassen die Polizisten sie lächelnd gewähren.

Hohe Lebensmittelkosten

Ganz anders die Situation beim Gesprächstermin mit Michail Kostrikow vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, der größten Oppositionspartei, im Gebäude der Staatsduma. Der Fotoapparat des Reporters muss, weil nicht eigens angemeldet, draußen bleiben. Hätte ihn nicht Kostrikows Assistent für die Dauer des Gesprächs in seinem Privatauto abgelegt, das Wachpersonal hätte den Besuch gnadenlos platzen lassen.

Kostrikow, Mitte 30, empfängt unter einem großen Ölbild von Lenin. Er spielt die Bedeutung der Sanktionen für die russische Bevölkerung herunter. Sie seien gegen die »Werchuschka« gerichtet, die staatsnahe Oberschicht. Die einfachen Leute spürten sie kaum; sie hätten keine Konten oder Häuser im Ausland. Und sie hätten sich früher auch keinen Roquefort und keinen Wein aus Bordeaux oder dem Piemont leisten können. Wenn das eine oder andere davon jetzt in den Regalen fehle, merkten sie es kaum.

Da ist sicher etwas dran. In den gewöhnlichen Supermärkten liegt das Preisniveau ungefähr auf der Höhe dessen, was bei deutschen Discounter verlangt wird; für russische Löhne und Gehälter – im Schnitt um die 700 Euro – ist es also auch nicht gerade niedrig. Fleisch- und Milchprodukte kommen, nachdem die Importe aus der EU gestoppt worden sind, meist aus Belarus, nur in Einzelfällen aus Russland. Der Aufschwung der heimischen Lebensmittelwirtschaft, den sich die Regierung infolge der Importsperren der EU erhofft hatte, hält sich in engen Grenzen, und die Preise auf einem Ökomarkt mit heimischen Delikatessen sind so hoch wie in deutschen Bioläden, also für die russische Kaufkraft astronomisch. Einheimisches Bier gibt es in großer Auswahl und guter Qualität, aber zu Preisen wie in Deutschland, also für Russen teuer. Billiger ist eigentlich nur der Wodka. Obst und Gemüse werden der Herkunftsangabe zufolge nach wie vor aus dem Kaukasus importiert; die abgepackten Tomaten stammen aus Aserbaidschan und schmecken so, wie in Deutschland die holländischen. Anders ist das mit den Aprikosen, die ein dunkelhäutiger Mann in einer Seitenstraße am Belorussischen Bahnhof direkt aus dem Lieferwagen verkauft. Sie kommen aus Armenien, hatten offenkundig Zeit auszureifen und verströmen ihren Duft über den Bürgersteig. Der Verkäufer erlaubt gern, seine Auslage zu fotografieren, vermeidet aber, selbst ins Bild zu kommen. Ob er keine Anmeldung für Moskau hat – Millionen von Migranten aus dem Süden der ehemaligen Sowjetunion leben so in einer rechtlichen Grauzone – , oder ob er sein Obst unversteuert verkauft? Wahrscheinlich beides. Die Schattenwirtschaft soll in Russland nach Schätzungen der Nationalbank bis zu 40 Prozent der Arbeitskräfte ganz oder teilweise ernähren, und der Staat will jetzt verstärkt auf diese Einkünfte zugreifen. Bis dato tolerieren die vorbeilaufenden Polizeistreifen diesen Kleinhandel, bei dem auch Schuhe und Strohhüte, Damenwäsche und zerknitterte Kleidungsstücke angeboten werden.

Umwertung der Vergangenheit

Vor der ehemaligen »Allunionsausstellung« im Norden Moskaus stehen Frauen jenseits der 40 entlang eines schmiedeeisernen Zauns, eine neben der anderen. Jede mit ein paar Kleiderbügeln in der Hand, auf denen Kittelschürzen und grellfarbige Pullover hängen. Hier deckt sich mit Sicherheit nicht das schicke Publikum ein, das im Zentrum zu Prada und Boss geht. Kaum jemand hält an, um etwas zu kaufen; die Verkäuferinnen stehen schweigend, die Atmosphäre wirkt gedrückt. Inmitten der Menschenmassen ruft ein junger Mann in orthodoxer Mönchskutte über ein Megaphon, dessen Batterie immer wieder aussetzt, dazu auf, Buße zu tun. Für welche Sünden? Jeder hat irgendwelche.

Die »Allunionsausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft« ist im heutigen Moskau ein seltsamer Ort zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die unter dem damaligen Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow in den 1960er Jahren errichteten Hallen, die einzelne Branchen oder ehemalige Unionsrepubliken präsentieren sollten, stehen nach wie vor, sind auch renoviert. Folkloristische Architekturmotive wechseln mit gut erhaltener sowjetischer Symbolik. Als Musikberieselung läuft russischer Swing aus den 1930er Jahren; eine Zeitlang war Jazz damals als »Musik der unterdrückten Schwarzen Amerikas« erlaubt. Das gibt der ganzen Anlage den Charme sowjetischer Volksparks. Rentnerinnen sitzen in der Sonne, Halbwüchsige fahren Skateboard, Kinder schlecken Softeis unter dem Original einer Wostok-Rakete.

Trotz des nostalgischen Ambientes findet hier auch die propagandistische Umwertung der sowjetischen Vergangenheit für das Massenpublikum statt. »Gehen Sie bis zur Rakete, und dann nach rechts«, hatte der Mann von der Presseabteilung des »Myhistorypark« gesagt. Eine überaus treffende Wegbeschreibung. Eine der größten Hallen, ein Glasbau aus den 1970er Jahren, ist zu einem nagelneuen Multimedia-Geschichtsmuseum umgebaut worden. Außen hängen riesige Plakate; ein Putin-Zitat besagt: »Manche meinen, Russland liege zwischen Westen und Osten. Die Wahrheit ist, der Osten und der Westen liegen rechts und links von Russland.« Das neue Reich der Mitte also. Ein paar Schritte weiter ein Spruch des Zaren Alexander III. (1881–1894): »Russland hat nur zwei Verbündete, seine Armee und seine Flotte«. Und dazwischen ein drittes Zitat eines seinem Bart nach im 19. Jahrhundert beheimateten Denkers: »Wenn irgend jemand im Ausland von russischer Herrschsucht spricht, hat wahrscheinlich gerade wieder ein westliches Land ein anderes illegal besetzt.« Aktuelle Bezüge sind überdeutlich. Die Ausstellung ist noch nicht fertig, aber vom frühen Mittelalter bis ins Jahr 1945 reicht sie schon. Originale gibt es nicht zu sehen, dafür viele interaktive Installationen. Die ältere Abteilung ist nicht anders als deutsche Ausstellungen über Karolinger oder Staufer. Spannend wird es im 20. Jahrhundert. Als seine »Ursünde« wird weniger die Oktoberrevolution dargestellt, als die ihr um acht Monate vorangehende Februarrevolution. Ein in Endlosschleife laufender Zusammenschnitt von Wochenschauaufnahmen ist so getextet, dass der Sturz des letzten Zaren als Folge einer Art Euromaidan avant la lettre erscheint: Demnach hätten britische und vor allem amerikanische Finanzkreise (dazuzudenken: Juden) im Verein mit selbstsüchtigen – und selbstverständlich gekauften – russischen Liberalen ein leichtgläubiges Volk beeinflusst, seinen rechtmäßigen Herrscher zu stürzen – und eine nihilistische Intelligenz habe dabei mitgemacht. Russland hätte alle Chancen gehabt, den Ersten Weltkrieg als einer der Sieger zu beenden, wird weit entfernt von den Tatsachen behauptet. Ein angebliches Zitat aus den Memoiren von Alexander Kerenski, dem Übergangspremier des Jahres 1917, setzt die Stimmung: man hätte die Revolution sehr einfach vermeiden können, indem man einen einzigen Mann erschossen hätte. Lenin? Nein, Kerenski. Eine Quellenangabe fehlt – wie überall hier.

Böser Lenin, guter Stalin

Die nächste Abteilung, der sowjetischen Geschichte bis 1945 gewidmet, ist deutlich widersprüchlicher. Die Oktoberrevolution hat nichts Emanzipatorisches mehr – wie übrigens generell Emanzipation kein Wert ist, dem diese Ausstellung etwas abgewinnen kann. Die zweite Revolution des Jahres 1917 erscheint als der Versuch einer skrupellosen Verschwörertruppe, die von einem deutschen »Rabbinersohn« (Karl Marx) ausgedachte Theorie vom Sozialismus ausgerechnet in Russland in die Tat umzusetzen. Von Lenin werden gezielt Zitate präsentiert, die ihn als blutrünstig darstellen, so ein angebliches Telegramm mit Aufträgen zur Befriedung des Bauernaufstandes von Tambow 1921: Alle, die Widerstand leisten, erschießen oder aufhängen und die Leichen liegenlassen, damit die Leute Angst bekommen. Den Familien das letzte Getreide wegnehmen. »Nehmen Sie dazu die psychisch Härtesten«. Illustriert wird das mit einem sowjetischen Kitschgemälde, das Lenin inmitten von zutraulichen Kindern zeigt. Im Bestreben um Delegitimation schreckt man auch vor antisemitischen Tönen nicht zurück: Namenslisten der »alten Bolschewiki« verzeichnen ausführlich ihre Klarnamen von Sobelson bis Rozenblat, bei Wjatscheslaw Molotow, sowjetischer Außenminister von 1939 bis 1949 und von 1953 bis 1956, tut es auch die jüdische Ehefrau. Die kulturrevolutionären Errungenschaften der frühen Sowjetunion werden als »Kult der Schamlosigkeit« angegriffen, der Kampf von Alexandra Kollontai für Frauenrechte mit ihrer angeblichen sexuellen Promiskuität kontrastiert.

Weit rücksichtsvoller gehen die Ausstellungsmacher mit Stalin um. Über die Repressionen der dreißiger Jahre und das Lagersystem huschen sie eher hinweg. Weit mehr Raum nimmt die Verfolgung des orthodoxen Klerus noch unter Lenin ein. Die angebliche Spionage des Marschalls Tuchatschewski für Deutschland – in Wahrheit eine Provokation der deutschen Abwehr – kommt als gegebene Tatsache daher und rechtfertigt die Enthauptung der Roten Armee, von deren fatalen Folgen 1941 nichts zu lesen ist. Dagegen werden die Leistungen der sowjetischen Industrialisierung breit herausgestellt und Stalins UdSSR als »erster sozialer Staat der Welt« gelobt, der bei der Einführung des bezahlten Urlaubs weltweit wegweisend gewesen sei. Im Interesse der Industrialisierung wird sogar die Kollektivierung der Landwirtschaft als bedauerlich, aber leider unvermeidlich dargestellt. Ein angebliches Bekenntnis Stalins gegenüber Churchill, die Kollektivierung sei diejenige Entscheidung gewesen, die ihm am schwersten gefallen sei, komplettiert dieses Kapitel der Schau.

Im Abschnitt über den Zweiten Weltkrieg wird vergleichsweise zurückhaltend argumentiert. Wer will, kann entscheidende Schlachten – freilich nur die siegreichen von Stalingrad über Kursk bis zur Befreiung Berlins – an einem Simulationstisch nachspielen oder auch einfach nur ein bisschen mit dem virtuellen Panzer durchs virtuelle Gebüsch pflügen. Zitate von Roosevelt, Churchill und de Gaulle, in denen Stalins Feldherrenkunst hervorgehoben wird, und ganz am Schluss gibt der Gepriesene dann das Lob zurück. »Genossen«, zitiert ein Banner einen seiner Trinksprüche, »trinken wir auf das russische Volk. Jedes andere als das russische Volk hätte uns davongejagt.« Und auch hier wieder ein Wort des Präsidenten Wladimir Putin: »Wer den Zerfall der Sowjetunion nicht bedauert, der hat kein Herz; wer sie in ihrer früheren Form wieder aufbauen will, der hat keinen Verstand.« Bleibt die Frage, was von einem Wiederaufbau in neuer Form zu halten wäre?

Patriotische Accessoires

Der »Myhistorypark« ist entstanden mit Unterstützung der Präsidialadministration und des Kulturministeriums. Man kann also wohl davon ausgehen, dass das hier präsentierte Geschichtsbild das offiziöse ist, das namentlich der jungen Generation, an die sich die vielen Multimediainstallationen wenden, vermittelt werden soll. Es ist ein Geschichtsbild, das den »Scheinkonstitutionalismus« (Max Weber) des letzten Zaren als legitimes Regierungssystem und das orthodoxe Christentum als geistige Kraftquelle präsentiert. Russland erscheint als belagerte Festung und ständiges Ziel von Verschwörern. Es ist ein Geschichtsbild der Selbstgenügsamkeit, berechnet auf lange Jahre der Entbehrungen, für die es keine rasche Entschädigung gibt.

Es geht auch weniger textlastig. Überall an den Moskauer Kiosken kann man für wenig Geld patriotische Accessoires erwerben: Schukow, Stalin und Putin als Kühlschrankmagneten, Anstecknadeln mit wahlweise Zarenadler oder Sowjetstern in großer Auswahl. Ähnliches, nur viel größer, steht ein paar Schritte neben einer solchen Bude am Straßenrand: ein imposantes Sportcoupé mit der Aufschrift »Pobjeda« (Sieg), so wie einst der 1946 auf den Markt gebrachte »erste sowjetische Pkw«. Auf dem Fahrersitz ein vierschrötiger Mensch mit kahlgeschorenem Kopf. Das Nummernschild enthält neben einigen Zahlen die Buchstaben U-R-A. Zusammen: URA oder auf deutsch: Hurra! Der Kennzeichenträger zeigt die Aufschrift CCCP. Doch der angebliche Oldtimer ist ein Fake. Motor und Fahrgestell des Retroschlittens kommen von Daimler.

Abends im Militärfernsehsender Swesda (Stern) eine Diskussionsrunde über die neue Strategiekonzeption der Bundeswehr. »Ist Deutschland wieder Russlands Feind?« lautet die Leitfrage. Die eingeladenen Experten schwanken zwischen Hurrapatriotismus (»Wir haben die Wehrmacht geschlagen, da werden wir mit der Bundeswehr auch fertig«) und der Hoffnung, dass nach der Bundestagswahl wieder »Business as usual« zwischen Moskau und Berlin herrschen könne. Man scheint es in Russland nicht genau zu wissen.