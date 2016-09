Mit CETA droht Dumping

Protest gegen das CETA in Erfurt (7. September) Foto: Martin Schutt/dpa-Bildfunk

Nur wenige Details sind der Öffentlichkeit bisher über das CETA bekannt. Das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada wird von Lobbyisten hinter verschlossenen Türen vorbereitet. Vor den Risiken warnten verschiedene Verbraucherschutzorganisationen bei der Vorstellung einer Analyse des geplanten Vertrags am Dienstag in Berlin.

Das Abkommen CETA ermögliche es ausländischen Finanziers, vor einem Investitionstribunal auf hohe Entschädigungen zu klagen, wenn sie glauben, dass sie Verluste in Folge staatlicher Regulierungen erlitten haben. Darunter fielen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, dem Umwelt- oder Verbraucherschutz oder Eingriffe zur Überwindung aktueller und zukünftiger Finanz- und Wirtschaftskrisen. »Die Einführung solcher Privilegien würde das Risiko von Rechtsstreitigkeiten auf Kosten des Gemeinwohls auf beiden Seiten des Atlantiks multiplizieren«, heißt es in der Studie. Peter Fuchs von der Organisation Powershift erklärte, 42.000 US-Unternehmen, die in der EU tätig seien, hätten auch einen Firmensitz in Kanada, über den sie EU-Staaten auf entgangene Gewinne verklagen könnten. Konzernen werde es ermöglicht, vor privaten Schiedsgerichten (Investor-Staat-Streitbeilegung, ISDS) gegen Marktzugangsbeschränkungen als »Enteignungen ihrer Investitionen« zu klagen.

»Seit den 1990er Jahren ist die Inanspruchnahme von ISDS durch Investoren von einer kaum merklichen Anzahl von Fällen auf etwa 70 Fälle pro Jahr heute dramatisch angestiegen«, heißt es in der Studie. Dabei sei Ottawa unter dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) 39mal in ISDS-Verfahren verklagt worden – fast immer von US- Investoren. »Kanada hat bereits mehr als 190 Millionen US-Dollar an Entschädigungen nach bekanntgewordenen Schiedssprüchen oder Vergleichsvereinbarungen gezahlt.« Demnach ist Kanada das am häufigsten belangte Industrieland der Welt.

Arbeitsrechte dürften über die ISDS hingegen nicht eingeklagt werden. Im Falle eines Konflikts zwischen den Parteien bezüglich einer Verletzung von Arbeitsstandards sehe das CETA lediglich unverbindliche Konsultationen zur Beilegung vor. Diverse EU-Mitgliedsstaaten wie auch Kanada haben die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und einige von deren prioritären Governance-Übereinkommen noch nicht ratifiziert. Der CETA-Text ermuntere sie zwar dazu, dies zu tun, es sei aber keine Verpflichtung.

Berit Thomsen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e. V. ging auf Auswirkungen im Agrarsektor ein. Schutzmarken, die die Herkunft aus bestimmten Regionen garantierten, würden durch das CETA in Frage gestellt. Bordeaux-Rotwein könnte dann in Quebec abgefüllt werden. »Es geht nicht um Qualität, sondern um den Preis«, sagte Thomsen. Künftig könne mit Hormonen präpariertes Schweinefleisch in die EU importiert werden. Kanada ist heute der fünftgrößte Produzent von genmanipulierten Produkten weltweit. Gegen ein Einfuhrverbot könnten Konzerne klagen, weil sie eine »faire und gerechte Behandlung«, wie es im Vertragstext heißt, nicht gewährleistet sehen. Außerdem befürchten die Autoren, dass eine Dumpingspirale entstehe. Zum Beispiel müssten Kanadier 60 Prozent weniger für Schweinefleisch bezahlen als Konsumenten in Deutschland.

Weitere Risiken bilde die »Technologieneutralität«, die in den Verträgen vorgesehen ist, erklärte Ernst-Christoph Stolper vom BUND. Mit dieser Schlüsselvorschrift werde garantiert, dass kein Energieträger gesondert gefördert werden dürfe. Atomkraftwerksbetreibern werde es dadurch ermöglicht, gegen staatliche Investitionen zur Nutzung erneuerbarer Energieressourcen zu klagen. Insgesamt könne jeder Versuch einer »Harmonisierung« der Regulierungen in Kanada und der EU die Gefahr mit sich bringen, dass Standards bis auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abgesenkt werden, heißt es in der Studie.