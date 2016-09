Foto: Die Linke

Sie kandidieren im Berliner Bezirk Lichtenberg-Hohenschönhausen als Direktkandidat der Partei Die Linke zu den Abgeordnetenhauswahlen am kommenden Sonntag. Einer Ihrer politischen Schwerpunkte ist der Kampf gegen den Weiterbau der A 100 vom Treptower Park zur Storkower Straße. Warum wollen Sie den Verkehr auf den umliegenden Straßen nicht entlasten?

Das ist es ja. Die A 100 würde Lichtenberg nicht vom Verkehr ent-, sondern im Gegenteil belasten. Auf diesem Abschnitt wird mit mindestens 110.000 Autos pro Tag gerechnet. Gleichzeitig hat der SPD-CDU-Senat eingeräumt, dass eine ursprünglich geplante Auf- und Abfahrt an der Frankfurter Allee nicht gebaut werden soll. Offenbar ist auch dem Berliner Senat aufgefallen, dass die dortige Kreuzung schon jetzt an ihre Grenzen stößt. Sie würde den zusätzlichen Verkehr nicht verkraften. Nur deswegen soll die A 100 ja plötzlich verlängert werden. Ganz nach dem Motto: Wir bauen eine Autobahn, weil wir eine Autobahn bauen. Das ist irre.

Autofahrer dürften das jedoch gänzlich anders sehen ...

Das sehe wiederum ich anders. Erstens habe ich auch von Autofahrern viel Zuspruch bekommen. Zweitens hat eine Umfrage des RBB ergeben, dass sogar 50 Prozent der Autofahrer die Forderungen des »Volksentscheides Fahrrad« teilen.

Was spricht Ihres Erachtens ansonsten noch gegen den A-100-Weiterbau?

Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass Autobahnen nicht in Innenstädte gehören. Das ist Verkehrspolitik aus dem vergangenen Jahrhundert. Aber davon mal abgesehen: Eine Autobahn fällt nicht vom Himmel. Schon der Bau würde zu massiven Verkehrsproblemen und einer Zerstörung der Lebensqualität in den Kiezen führen. Die dortigen Elfgeschosser würden zu einer bewohnten Lärmschutzwand verkommen. Trotzdem gibt es natürlich Lärm, hinzu kommen Abgase und Feinstaub. Das macht die Anwohner krank.

Braucht es dann aber nicht eine gänzliche Neuausrichtung der Berliner Verkehrspolitik?

Genau darum geht es. Berlin braucht moderne, nachhaltige Lösungen, einen cleveren Mix aus öffentlichem Nahverkehr, Ausbau des Radverkehrs und, ja, auch Autoverkehr. Die Berliner sind hier schon viel weiter als der amtierende Senat. Das hat bereits der große Erfolg des »Volksentscheides Fahrrad« gezeigt. Wir wollen ganz klar den ÖPNV ausbauen und verbessern. Wir wollen ihn aber auch bezahlbarer machen. Das Sozialticket soll nur noch 25 Euro kosten. Ganz wichtig ist außerdem die Entwicklung der Infrastruktur fürs Radfahren. Wir müssen es sicherer machen.

Aber glauben Sie ernsthaft, dass es Ihnen gelingen kann, mit diesen Themen zu punkten? Eine ökologische Verkehrspolitik wird ja meist mit Bündnis 90/Die Grünen und nicht mit Ihrer Partei in Verbindung gebracht ...

In Lichtenberg und im Land sind wir die einzige Partei, die klar Position gegen die A 100 bezieht. Wir waren es, die überhaupt erst die Planungen vom Bundesministerium öffentlich gemacht haben. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die unzureichend informiert sind. Deswegen haben unsere Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch und ich einen Brief an fast alle Haushalte geschrieben, die direkt vom Autobahnausbau betroffen wären.

Was die Grünen anbelangt: Wir haben uns vergangene Woche auf einer Pressekonferenz klar gegen die A100 positioniert – und zwar auch für den Fall, dass wir regieren sollten. Auch die Grünen legten sich entsprechend fest. Kurz danach hat Ramona Pop aber erklärt, eine Koalition würde aus ihrer Sicht nicht an der A 100 scheitern.

Und Sie glauben tatsächlich, dass Sie den Stopp in einer künftigen Koalition mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die schon jetzt als so gut wie sicher gilt, durchsetzen können?

Erst mal warten wir das Wahlergebnis ab. Ich kämpfe darum, dass wir so stark wie möglich werden. Sollte es zu einer Koalition kommen, bin ich beim Thema A 100 sehr optimistisch. Sehen Sie, Die Linke ist gegen den Weiterbau. Auch die Grünen werden dagegen sein. Dafür wird deren Parteibasis schon sorgen. Und die SPD ist in dieser Frage doch gespalten.