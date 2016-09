Vorheriges

Wir werden über Arbeitskämpfe bei den ausgelagerten Servicegesellschaften von Kliniken in Berlin sprechen. Einerseits über die Vivantes Service GmbH (VSG), die zum kommunalen Klinikbetreiber Vivantes gehört. Dann über die Charité Facility Management GmbH (CFM) der Universitätsklinik Charité. Die Belegschaften beider ausgegliederter Tochterfirmen ringen derzeit um einen Tarifvertrag. Die CFM-Angestellten traten am vergangenen Mittwoch in den Warnstreik (siehe jW vom 8. September), die VSG-Beschäftigten hatten zuletzt im Juni gestreikt. Wie ist der Stand dort?

Janine Balder: Es gab seitdem fünf Verhandlungstermine. Doch zunächst reichte keines der Angebote, das uns die Arbeitgeberseite machte, an unsere Forderungen heran. Die Vorschläge wurden stets nur geringfügig besser. In der letzten Verhandlung ging der Arbeitgeber dann einen Schritt weiter und bot eine zusätzliche Entgeltstufe an. An diesem Montag fand nun eine weitere Verhandlung statt. Jetzt werden die ver. di-Mitglieder, die bei der VSG arbeiten, entscheiden, ob ihnen das Angebot reicht. Im Juli hatten sie sich bei einer Befragung ihre Streikbereitschaft signalisiert.

n der Vivantes Servicegesellschaft sind 900 Personen beschäftigt. Die meisten von ihnen werden nach dem bei Vivantes geltenden Tarifvertrag bezahlt, doch 250 stehen ohne Tarifvertrag da. Das hat die Kollegen und Kolleginnen in den Arbeitskampf getrieben. Denn für die exakt gleiche Arbeit, an denselben Geräten erhalten die einen teils 800 bis 900 Euro weniger Lohn als die anderen. Das schürt die Unzufriedenheit.

Kein Tarifvertrag und deutliche Lohnunterschiede zwischen den Kollegen: Diese Situation herrscht auch bei der CFM. Von 2.800 Beschäftigten, die in ihr arbeiten, unterstehen nur 600 einem Tarifvertrag. Wie kam es dazu, dass Charité und Vivantes so große Teile der Belegschaft auslagerten?

Kalle Kunkel: Bei der Charité steht das im Zusammenhang mit den Sparexzessen der Stadt Berlin. Die CFM wurde im Jahr 2006 ausgelagert, also zur Zeit der rot-roten Regierung. Damals muss­te die Charité hohe Verluste verbuchen. Unter anderem weil das Land Berlin seinen Investi­tionsverpflichtungen nicht nachkam. Im Rahmen eines Konsolidierungsprogramms versuchte die Universitätsklinik dann, möglichst viele Unternehmensteile aus dem Mutterkonzern rauszuschmeißen. Die CFM war eine Art Modellversuch für Ausgründungen im Krankenhausbereich, es ist die größte Servicegesellschaft aller Kliniken der Bundesrepublik. Und sie ist das größte prekäre Unternehmen im Verantwortungsbereich des Landes Berlin.

Janine Balder: Bei Vivantes erfolgte das viel später. Dazu muss man wissen, dass die Vivantes-Beschäftigten bis Ende 2013 auf Sonderzahlungen verzichtet haben, die der Tarifvertrag des öffentlichen Diensts, TVöD, für sie eigentlich vorsah. Ab Januar 2014 gilt aber der komplette TVöD für sie. Bereits im März 2014 kamen dann die ersten Ansagen der Geschäftsführung, dass es Ausgliederungen geben würde. Die Servicegesellschaft gab es damals schon, doch sie hatte lediglich um die 180 Angestellte. Das wuchs rasch an, und wer nun dort eingestellt wird, unterliegt keinem Tarifvertrag mehr. Ebenso wurde im gleichen Zeitraum eine weitere Tochterfirma für die Einstellung von Therapeuten gegründet. Die Geschäftsführung rechtfertigte das mit dem Kosten- und Spardruck, der vom Land Berlin ausgeht. Den Beschäftigten sagte sie, Vivantes sei ja eines der letzten Krankenhäuser, das auslagere, quasi das Schlusslicht in der deutschen Krankenhauslandschaft.

Beide Gesellschaften gehören zu Unternehmen, die in öffentlicher Hand liegen. Die CFM zu 51 Prozent, die VSG vollständig. Wieso wird dort der Druck auf die Beschäftigten erhöht?

Janine Balder: Kliniken benötigen Investitionen, etwa für die Sanierung von Häusern. Sie sollten teils vom Land Berlin übernommen werden, doch es gibt einen großen Investi­tionsstau. Also knapsen die Häuser die nötigen Mittel von den Personalkosten, vom Lohn ab. Wo aber können sie sparen? Im ärztlichen und pflegerischen Bereich ist das eher nicht möglich. Dort herrscht bereits ein Fachkräftemangel, die Arbeitgeber suchen neues Personal. Also wird alles andere ausgegliedert.

Wir wenden uns deshalb auch an die Politik. Vor einigen Wochen waren wir mit einer Abordnung der CFM und der VSG bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller von der SPD. Man hat sich unsere Position angehört, doch uns wurde klar gesagt, dass die Politik nicht unser Verhandlungspartner sei.

Und die Geschäftsführung schickt Sie dann wieder zum Senat?

Kalle Kunkel: Ja. Bei den Verhandlungen mit den Servicegesellschaften ist es besonders absurd. Sie haben Verträge abgeschlossen mit Unternehmen, denen sie gleichzeitig gehören – die CFM etwa mit der Charité. Damit steuert der Mutterkonzern, welche Bedingungen in der Tochter vorherrschen. Wird ihnen wenig Geld zugewiesen, haben sie auch kaum Spielräume beim Lohn. Nun sagen uns die Geschäftsführer der Töchter: »Wir haben gar kein Geld, schauen Sie doch in unsere Schatulle.« Aber natürlich haben sie kein Geld, die Verträge mit dem Mutterkonzern sind ja von vornherein darauf ausgelegt, dass bei der Tochter am Ende eine schwarze Null herauskommt. Es ist also eine Auseinandersetzung darum, wieviel Geld zur Verfügung gestellt wird. Am Ende landet man dann wieder bei der Politik.

Im Wahlkampf versuchen wir nun, auf die Politik einzuwirken. Wir wollen deutlich machen: Gibt es keine Besserung, dann wird in diesem Bereich keine Ruhe herrschen. Die Kolleginnen sind nicht bereit, für Löhne zu arbeiten, die sie dazu zwingen, am Ende des Monats aufzustocken.

Ist das ein Kampf, den die Belegschaften beider Servicegesellschaften zusammen führen?

Kalle Kunkel: Es gibt bereits einen sehr intensiven Austausch zwischen beiden Belegschaften. Man hat sich schon wechselseitig bei Streiks besucht, wir stimmen unsere Planungen miteinander ab. Auch die Tarifkommissionen arbeiten zusammen.

Janine Balder: Das hat im vergangenen Jahr an Fahrt aufgenommen. Früher waren die Arbeitskämpfe eher voneinander getrennt. Jetzt sind die Ehrenamtlichen sehr gut miteinander vernetzt.

Wie sieht es mit der Kooperation der Geschäftsführungen von Charité und Vivantes aus?

Janine Balder: Sie hat im selben Atemzug zugenommen. Auch von deren Seite werden gemeinsame Strategien überlegt. Als etwa die Kollegen der VSG für 15 Tage in den Streik traten, wurde ein Teil des Sterilguts zur CFM gebracht. Es bestehen offenbar gute Verbindungen zwischen den Chefs.

Kalle Kunkel: Das wurde am Anfang der Auseinandersetzung bestritten. Doch als einer der CFM-Kollegen zur Streikunterstützung bei Vivantes war, sah er dort einen seiner Kollegen bei der Arbeit. Daraufhin haben wir, hat auch der Betriebsrat kritische Nachfragen gestellt. In Rahmen einer Tarifverhandlung wurde uns dann gesagt, dass man natürlich kooperiere, nämlich im Rahmen des Havarieplans. Er ist dazu gedacht, sich gegenseitig Kapazitäten zuzuschieben, sollte in einem Klinikstandort eine Katastrophe ausbrechen. In diesem Zusammenhang gibt es bereits festgelegte, etablierte Abläufe. Auf die wird nun zurückgegriffen. Doch hier geht es um den Streikbruch, nicht darum, Ausfälle während eines Brands zu kompensieren.

Ist es die einzige Maßnahme gegen Ihre Arbeits­kämpfe?

Kalle Kunkel: In der Vergangenheit konnten die Arbeitgeber Leiharbeiter zum Streikbruch einsetzen. Das ist nun schwieriger, da die meisten Leiharbeitsfirmen eine Anti-Streikbrecher-Klausel in ihren Tarifverträgen haben. Nun experimentieren die Arbeitgeber damit, Leiharbeit durch Werkverträge zu ersetzen. Seit dem ersten Verhandlungstag wurden verstärkt Fremdfirmen geholt, die Arbeiten der CFM erledigen. Nur gibt es da ein Problem: Ein Werkvertrag ist nur dann einer, wenn der Beschäftigte relativ autonom arbeiten kann. Aber wenn fremde Beschäftigte in den Laden kommen und da den Transport übernehmen sollen – da ist es völliger Wahnsinn zu glauben, dass sie das auto­nom tun könnten. Es handelt sich um verdeckte Leiharbeit.