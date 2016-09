»Rückkehrer aus dem Totenreich« (Zeuge in »Shoah«) Foto: absolutmedien.de

Über neun Stunden dauert Claude Lanzmanns »Shoah« aus dem Jahr 1985. Dennoch blieb viel Drehmaterial übrig, aus dem der Regisseur dann noch die Filme »Ein Lebender geht vorbei« (1997), »Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr« (2001), »Der Karski-Bericht« (2010) und »Der letzte der Ungerechten« (2013) machte. Einziges Thema all dieser Filme ist die Erinnerung an die Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen.

Für Lanzmann sind jene Zeugen, die wir bei ihm zumeist sprechen hören, Rückkehrer aus dem Totenreich. Zufällig, ganz unerwartet, entkamen sie der Vernichtung durch die Nazis und können als letzte erzählen, was sonst nicht mehr erzählt würde. Einer von ihnen ist Simon Srebnik, ein polnischer Jude, der wie durch ein Wunder eine Massenerschießung überlebte. Lanzmann traf ihn in Israel und konnte ihn bewegen, wieder zum Ort des Geschehens zu reisen. Nun steht Srebnik vor einer Kirche im polnischen Städtchen Chelmno; Leute erkennen ihn, bleiben stehen, erinnern sich: Simon sang immer so schön. Plötzlich erhebt ein Mann die Stimme und meint, er hätte damals einen Rabbi sagen hören: Die Juden sollten sich der Vernichtung fügen, denn das sei Gottes Strafe dafür, dass sie einst den völlig unschuldigen Jesus Christus ermordet hätten.

Der Rabbi ist frei erfunden, in der Äußerung manifestiert sich das Denken der Umstehenden, ihre Billigung des Mordens. Dass es Lanzmann gelingt, die nicht mehr sichtbare, aber in Gesten, im Fühlen noch existente Vergangenheit zu zeigen, liegt an seiner Gesprächstechnik. Er nimmt sich selbst stets zurück, hört geduldig zu und überlässt anderen das Bild. So schafft er einen Raum, in dem Versunkenes (oder Verborgenes) zutage treten kann.

Manche sind vom Erinnern gezeichnet. Insbesondere trifft das auf Abraham Bomba zu. Er war einst Friseur und wurde gezwungen, denjenigen, die auf dem Weg in die Gaskammern waren, die Haare zu schneiden. Einmal kamen dabei die Frau und Schwester eines guten Freundes auf ihn zu, die nicht wussten, was geschehen würde (und er durfte es nicht sagen). Als Bomba dies erzählt, gerät er ins Stocken, verliert die Fassung, bittet, mit dem Fragen aufzuhören. Aber Lanzmann lässt nicht ab, weist auf die Wichtigkeit des gerade entstehenden Filmzeugnisses hin und dreht weiter. Darf man jemanden filmen, der es nicht will? Draufhalten, wenn Abraham Bomba die Schrecken der Vergangenheit noch einmal durchlebt? Lanzmann geht über diese Grenze, weil er weiß, dass es nur eine Handvoll Überlebender und ohne sie keine direkte Erinnerung mehr gibt.

Der Regisseur sprach auch mit ehemaligen SS-Leuten, die zu erzählen bereit waren, aber anonym, nicht vor einer Kamera. Lanzmann filmte diese Begegnungen heimlich; den »Geist«, die Daseinszustände der Täter wollte er unbedingt auch in seinem Erinnerungsfilm zeigen. Über die Frage, ob dieser Vertragsbruch ungehörig oder nötig gewesen sei, regt »Shoah« an etlichen Stellen an, gründlich nachzudenken. Sie gehört zu dem Komplex Erinnerungsarbeit an ein Menschheitsverbrechen, dessen Schwierigkeiten, Grenzen, Abgründe der Film reflektierend nachzeichnet. Lanzmanns Bohren und Drängen zielt nicht auf sensationsheischende Tabuverletzungen, es geht um Bergung der Geschichte.

Wichtig auch die »Folgefilme«. »Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr« beispielsweise handelt vom einzigen erfolgreichen jüdischen Aufstand in einem Vernichtungslager. Es geht um die Notwendigkeit von Widerstand selbst dann, wenn dieser aussichtslos scheint. Am Schluss des Films zeigt Lanzmann mittels einer Schrifttafel, wie viele Juden man ab April 1942 mit der Eisenbahn täglich, wöchentlich nach Sobibor deportierte: »aus Polen 200, 2.000, 1.500, 5.000 … aus dem Ausland 10.000, 24.378, 1.105 …«. Über acht Minuten geht das so. Eine ganz einfache Einstellung, die aber die ungeheuerlichen, schwindelerregenden Dimensionen der Nazimaschinerie verdeutlicht. Wer indes einem deutschen Filmproduzenten oder Fernsehredakteur eine achtminütige Szene mit nichts als Text vorschlüge, würde wohl umgehend hinauskomplementiert.

Was uns zu den von Lanzmann heimlich gefilmten SS-Leuten zurückbringt. Während die allermeisten deutschen Geschichtsfilme immer wieder bloß Hitler, Himmler, Goebbels als Bestien ins Bild rücken, zeigt Lanzmann Nazis, die sich so freundlich, unbescholten und vom Vergangenen unberührt geben, wie der deutsche Betrachter es von seinen Nachbarn und aus der eigenen Familie kennt. Man müsste einmal ein Doppelprogramm mit Lanzmanns Arbeiten und hiesigen Geschichtsfilmen machen. Heraus käme: Das Verdrängen ist mitnichten vorbei und unser deutsches Nichtwahrnehmungs- und Nichtgeschichtskino eine von dessen tragenden Säulen.