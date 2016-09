Wird selbstvergessen im Spiel versinken: Chris Hopkins Foto: Sascha Kletzsch

Lange Arbeitstage mit stickiger Luft, schlechtem Kaffee und sinnlosen Dialogen hat es auch in der Swing-Ära der 20er und 30er Jahre gegeben. Solche Beschwerlichkeiten ließen und lassen sich mit Musik von Duke Ellington, Cole Porter, Irving Berlin, Fats Waller oder George Gershwin lindern. Das dürfen ab heute auch jene erfahren, die zu Hause nicht eben viel Swing hören: Chris Hopkins und Bernd Lhotzky gehen wieder auf Tour.

Die beiden gehören zum weltweit vielleicht einem Dutzend Pianisten, das den ungemein rhythmischen und treibenden »Harlem Stride«-Stil beherrscht und pflegt: perkussive Läufe mit links und tänzelndes Improvisieren rechts. Musik und Teile des Publikums mögen (an Jahren) alt sein, die Interpreten sind vergleichsweise jung: Der Münchner Lhotzky ist 46, Hopkins, der in Princeton (New Jersey) geboren wurde, in Bochum lebt und dort Kultstatus genießt, 44. Mehrfach preisgekrönt, treten die beiden weltweit auf. Hopkins besonders oft, und egal, in welcher Besetzung – immer wird man auf seine Kosten kommen.

Nun sitzen die beiden Freunde also wieder an zwei Flügeln einander gegenüber, wechseln durch Blickkontakt in Führung und Begleitung. Selbstvergessen wird Hopkins in seinem Spiel versinken und sich auf seinen Partner verlassen können. Seine Finger verschmelzen im Spiel geradezu mit den Tasten. Er kann sowohl rhythmisch-perkussiv als auch leicht und weich anschlagen, seine Klaviersprache ist aber immer rund, beschwingt, federnd. Lhotzky ist eher der Wizard, dessen Finger bei komplexesten Läufen flink und scheinbar mühelos über die Tasten huschen, die sie kaum zu berühren scheinen.

Das kongeniale Gespann ist sich seiner Könnerschaft bewusst, doch dabei vollkommen unprätentiös. Hopkins’ nach all den Jahren weiterhin unbeholfene Ansagen verstärken den Sympathieeffekt noch. Ob die beiden wohl wieder »Moten Swing« von Count Basie im Gepäck haben? Vor einem Jahr moderierte Hopkins an, dass Basie seine Stücke mit den wenigsten Noten niedergeschrieben habe. Dann demonstrierte er mit Lhotzky die große Kunst des Weglassens. Wahnsinn, wie »Moten Swing« in den Zwischenräumen vibrierte und Filme in den Köpfen entstehen ließ!

Die Tour beginnt in einer ehemaligen Karosseriewerkstatt in Bochum. Auf Stühlen und Sofas, zwischen Werkbänken und Modellzeichnungen werden die Zuhörer an zwei Abenden hintereinander schnippen, träumen, vielleicht vom Tanzen. Dazu ist diese Musik ja mal gedacht gewesen. Wenn’s nicht so warm wäre, würde das Feuer im Werkstattkamin leise prasseln.

An diesem unwirklich schönen Ort mit dieser unwirklich schönen Musik wird man weit weg von allem sein. Die ganze Rückfahrt lang werden der Wattenscheider Hellweg und die Stadtautobahn »NS VII« swingen. Hier soll es grau sein?